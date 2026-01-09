Excongresista Edgar Villanueva menciona que Alfonso López Chau estuvo preso en Lurigancho, ¿es cierto?

El excongresista Edgar Villanueva no solo cuestionó las decisiones de Alfonso López Chau, mencionó que el candidato presidencial por Ahora Nación fue recluido en el penal de Lurigancho. Sin mencionar el motivo, aseguró que fue por varios meses y que, incluso, fue excluido de la lista de postulantes por haber sugerido que transparentara su pasado, específicamente su paso por la cárcel.

“Le sugerí, de la manera más correcta, a Alfonso López Chau que aclarara su situación del pasado. Todos tenemos un pasado político. Y le sugerí, porque yo conocía, que él hablara de su prisión en Lurigancho”, mencionó en diálogo con RPP.

Detalló que la reacción del exrector de la UNI fue de molestia, pues consideró que revelar ese episodio podría afectar su imagen y modificar el discurso con el que se presenta. “Él se presenta como socialcristiano y socialdemócrata, y de repente ese pasado no lo quiere ver. Yo creo, como político, que hay que decir lo que ha pasado para esclarecer”, explicó.

Consultado sobre el delito, sostuvo que no conoce a detalle las razones de la detención ni el tiempo exacto que permaneció privado de libertad, aunque indicó que habrían sido “varios meses y en dos cárceles” durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado, en la década de 1970.

Exlegislador cuestionó falta de transparencia por parte de Alfonso López Chau. | RPP

“Él tiene que explicar el delito, porque incluso pidió una amnistía, pero es público. Yo no miento. [¿Cuánto tiempo estuvo preso?] No sé exactamente, son varios meses. Estuvo, creo, en dos cárceles. Eso es materia de saber. Eso es en el año 70. Él no quiere sacar eso porque le cambiaría el discurso”, mencionó.

Insistió que su sugerencia tenía como objetivo evitar que el partido enfrentara cuestionamientos similares a los que enfrentó el expresidente Pedro Castillo, ante la posibilidad de que adversarios políticos presenten a Ahora Nación como una agrupación vinculada a movimientos radicales.

Asimismo, denunció que habría abogado por postular junto a tres personas vinculadas a “actos de corrupción en Apurímac”. “Lamentablemente, Alfonso López Chau ha preferido apoyar a ellos, y por la sugerencia que le di, me ha sacado de la lista. […] El señor Kevin tiene una denuncia por violación a una menor de seis años de edad y es candidato ahora a diputados. O sea, el señor López Chao ha preferido […] proteger a esta gente y sacarme a mí de la lista [SIC]”, sostuvo.

¿Es cierto que Alfonso López Chau estuvo preso?

Desde Ahora Nación confirmaron a Perú 21 lo dicho por el exparlamentario. Indicaron que Alfonso López Chau nunca ocultó ese episodio. Según la agrupación, el propio candidato reconoció en 1989, en un diario de orientación de izquierda, que estuvo encarcelado tres meses por “revoltoso”, cuando tenía veinte años y era seguidor del líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre.

La organización política precisó que el economista solicitó al Poder Judicial un certificado de amnistía otorgado durante el gobierno del general Velasco para dejar constancia de su situación legal. De acuerdo con el documento recibido, el Poder Judicial respondió que no existe una sentencia condenatoria consentida y ejecutada en su contra. Por ello, no registra antecedentes penales ni judiciales, lo que le ha permitido ocupar cargos públicos como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), director del Banco Central de Reserva y catedrático del CAEM, entre otros.