Perú

Desde Junín, Fiorella Molinelli dio inicio a su campaña presidencial planteando la descentralización del país

La candidata de la Alianza Fuerza y Libertad sostuvo que su propuesta nacional tiene como eje principal devolver protagonismo a las regiones

Con una convocatoria en la Plaza Huamanmarca, Fiorella Molinelli inició su campaña nacional desde Huancayo, anunciando una agenda orientada a la descentralización y a la participación regional en el Perú.

La actividad comenzó con una marcha que, según los organizadores, reunió a miles de personas. El recorrido partió desde el Estadio Castilla y culminó en la Plaza Huamanmarca, donde participaron agricultores, comerciantes, emprendedores y familias de la región. El evento buscó transmitir un mensaje de unidad y presentar propuestas orientadas a la solución de problemas locales.

Molinelli estuvo acompañada por su esposo, así como por los líderes políticos Gilbert Violeta y María Pariona. También asistieron sus candidatos al Senado y la Cámara de Diputados, entre ellos Lucho Rivera, candidato a diputado con el número uno por Junín. Rivera fue presentado por su trayectoria como joven profesional de origen agricultor y recibió un reconocimiento por parte de la militancia.

Durante su intervención, se expresó la necesidad de fortalecer la participación de los jóvenes en la política y la importancia de incluir a las comunidades nativas, campesinas y rurales en la agenda nacional. Se habló de medidas para reducir las brechas, mejorar la infraestructura productiva y simplificar procedimientos administrativos que afectan a los agricultores.

Por su parte, Molinelli sostuvo que su propuesta nacional tiene como eje principal devolver protagonismo a las regiones, enfatizando la necesidad de un Estado que escuche y facilite el crecimiento de los agricultores, comerciantes y emprendedores. Violeta complementó señalando que la campaña busca promover una política basada en la gestión y el diálogo.

El evento en Huancayo marcó el inicio de una gira nacional que prevé recorrer diversas regiones, con el objetivo de difundir el mensaje de una política cercana y orientada al ciudadano. Desde Junín, la candidata subrayó que la descentralización será uno de los ejes centrales de su campaña. Molinelli cerró el encuentro afirmando: “Aquí comienza el camino a la victoria. Desde Junín, la descentralización vuelve a caminar y el Perú vuelve a creer”.

Defendió candidatura de PPK

Días atrás, Fiorella Molinelli, candidata presidencial por Fuerza y Libertad, defendió la postulación de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al Senado, a pesar de los cuestionamientos sobre su edad, salud y el proceso judicial por presunto lavado de activos. Molinelli afirmó que la propuesta de candidatura partió del propio expresidente, quien manifestó su interés por volver a la política, y sostuvo que su experiencia como exministro y expresidente podría aportar significativamente al Parlamento.

Molinelli resaltó la preocupación constante de Kuczynski por la situación del país y el respaldo que ha recibido de sectores jóvenes en distintas regiones. Enfatizó que, a su juicio, el estado físico no afecta las capacidades mentales ni los conocimientos de PPK, destacando su trayectoria y el impacto positivo que podría tener en la política nacional. Además, señaló que la candidatura de Kuczynski ha despertado un renovado interés entre los simpatizantes de Fuerza y Libertad.

En relación con los procesos judiciales que enfrenta Kuczynski, Molinelli cuestionó la demora de la justicia y recalcó que el exmandatario siempre se ha presentado ante las autoridades. Defendió la importancia de un trato igualitario ante la ley para todos los investigados y consideró que el voto popular podría ser una forma de reivindicación para el exmandatario, quien, según la candidata, continúa firme en sus principios y valores.

