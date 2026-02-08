Perú

Jueves de Compadres y Comadres: origen, significado y cómo se celebra en la sierra peruana

Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín concentran algunas de las expresiones más representativas de esta tradición, que combina elementos religiosos, agrícolas y festivos

Fiesta de Compadres y Comadres:
Fiesta de Compadres y Comadres: tradición andina que antecede al Carnaval en el Perú. (Foto: Agencia Andina)

El Jueves de Compadres y Comadres es una de las festividades tradicionales más representativas de los pueblos andinos del Perú y constituye una de las expresiones culturales que anteceden al inicio del Carnaval. Su celebración se caracteriza por el jolgorio colectivo, la música, las danzas y el involucramiento de comunidades enteras en diversas localidades de la sierra peruana.

Esta festividad se celebra en dos fechas consecutivas, correspondientes a los dos jueves previos al Carnaval. Primero tiene lugar el Jueves de Compadres y, una semana después, el Jueves de Comadres. Aunque ambas celebraciones comparten un mismo espíritu festivo, cada una posee particularidades propias según la región y las costumbres locales.

El origen de esta tradición está estrechamente vinculado al reconocimiento social del compadrazgo, una institución cultural profundamente arraigada en las relaciones familiares y comunitarias de los Andes.

Jueves de Compadres y Comadres:
Jueves de Compadres y Comadres: origen, significado y cómo se celebra en la sierra peruana. (Foto: Agencia Andina)

Significado del compadrazgo andino

El homenaje a los compadres y comadres responde al rol que cumplen los padrinos y madrinas dentro de la estructura familiar. En la tradición andina, estos son considerados “padres y madres espirituales”, responsables de brindar apoyo moral, social y, en algunos casos, material a sus ahijados cuando los padres enfrentan dificultades o están ausentes.

La presencia de los padrinos y madrinas se refuerza en momentos significativos de la vida familiar, como bautizos, matrimonios, graduaciones y otros rituales sociales. Por ello, suelen ser elegidos entre los amigos cercanos o familiares más próximos, consolidando lazos de confianza y reciprocidad.

Este entramado de relaciones familiares y sociales encuentra en el Jueves de Compadres y Comadres una expresión pública y festiva, integrada plenamente al ciclo del Carnaval andino, una de las celebraciones culturales más arraigadas del país.

La Fiesta de Compadres y
La Fiesta de Compadres y Comadres y su importancia cultural en los pueblos de la sierra. (Foto: Agencia Andina)

Celebración en Ayacucho y Apurímac

En Ayacucho, la ciudad de Huamanga se convierte en el epicentro de la celebración. Las actividades se inician con pasacalles y comparsas que recorren las principales avenidas, acompañadas por bandas de músicos. Los compadres y comadres visten trajes tradicionales y portan killis, sogas de varios metros de largo donde cuelgan frutas y verduras de temporada.

Estas ofrendas son llevadas a iglesias como El Calvario, San Sebastián y San Agustín, donde se realizan misas. Al término de las ceremonias religiosas, los participantes continúan con danzas en los atrios y calles, mientras intercambian espuma, talco y serpentinas como parte del festejo.

En Apurímac, la festividad adquiere un carácter ritual vinculado a la actividad ganadera. Se realizan ofrendas conocidas como saymas, que incluyen hojas de coca, grasa de llama, incienso y mazorcas de maíz, con el propósito de pedir protección para los animales. El Jueves de Compadres está dedicado a camélidos, caballos y burros, mientras que el Jueves de Comadres se centra en el ganado vacuno, acompañado de faenas de marcación.

Antesala del Carnaval: así se
Antesala del Carnaval: así se celebra el Jueves de Compadres y Comadres en el Perú. (Foto: Agencia Andina)

Tradiciones en Cusco y Junín

En Cusco, una de las expresiones más distintivas es la elaboración de muñecos que representan a compadres y comadres. Tradicionalmente, estos muñecos se confeccionaban con prendas en desuso y se colocaban en las puertas de las viviendas, acompañados de mensajes que resaltaban cualidades personales. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hacia concursos y exhibiciones públicas, incorporando también representaciones satíricas de autoridades.

Durante ambas fechas, los participantes intercambian canastas decoradas con globos, flores y serpentinas, que contienen frutas, dulces y otros productos. Asimismo, barrios, mercados y locales gastronómicos se adornan para recibir a las comparsas, mientras se preparan platos típicos como el puchero, el chiriuchu y el cuy al horno.

Compadres y Comadres: cuándo se
Compadres y Comadres: cuándo se celebra y cómo se vive esta festividad en las regiones andinas. (Foto: Agencia Andina)

En la región Junín, especialmente en el distrito de Paca, provincia de Jauja, la festividad se celebra con el intercambio de presentes entre compadres y comadres, acompañado de danzas tradicionales del valle del Mantaro. La gastronomía también cumple un rol central, con la preparación colectiva de platos como la pachamanca, el puchero y el mondongo, que se comparten entre los asistentes.

