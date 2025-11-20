Perú

Entre retrasos y dudas, Gobierno Regional precisa sedes oficiales de los Bolivarianos y descarta a Vencedores de Ayacucho

La región enfatizó que solo cinco disciplinas se desarrollarán en la ciudad, luego de semanas de incertidumbre entre ciudadanos y deportistas

Durante semanas circularon versiones contradictorias
Durante semanas circularon versiones contradictorias entre autoridades sobre qué espacios serían sedes.

En Ayacucho, el reciente pronunciamiento del Gobierno Regional abrió un nuevo capítulo en el debate público sobre la preparación de la ciudad para los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. La aclaración oficial surgió tras días de versiones contrapuestas y comentarios que generaron confusión sobre los espacios destinados a competencias deportivas. Las dudas se intensificaron a raíz del ritmo lento de diversos trabajos de adecuación que motivaron cuestionamientos sobre la infraestructura comprometida para el certamen.

El documento difundido por la entidad regional el 19 de noviembre colocó el foco en el complejo deportivo “Vencedores de Ayacucho”, que quedó en el centro de la polémica. Durante semanas, autoridades locales ofrecieron explicaciones distintas sobre su posible incorporación como sede, lo que amplió la incertidumbre entre ciudadanos y actores deportivos. El comunicado buscó cerrar esa discusión con una precisión en la programación oficial del evento.

La institución regional, además, enfatizó que solo tres espacios forman parte del plan validado por los organismos deportivos internacionales: el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán, el Complejo Deportivo Las Américas y el circuito de Campanayoq. De esta forma, la autoridad apuntó a ordenar la información y reforzar el marco establecido para la organización del certamen.

El pronunciamiento también incluyó detalles sobre competencias, responsabilidades y avances en infraestructura, con el fin de responder al clima de inquietud que rodeó los preparativos durante las últimas semanas. En la misma línea, estableció que “el Complejo Deportivo ‘Vencedores de Ayacucho’ no estuvo considerado como sede para la realización de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025”.

Alcances oficiales sobre disciplinas y sedes

El Gobierno Regional de Ayacucho comunicó que, “en cumplimiento de la programación oficial de la edición de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, nuestra ciudad será sede de cinco disciplinas deportivas”. La precisión permitió delimitar el alcance de la participación local dentro del evento internacional.

El comunicado también recordó la visita del 30 de setiembre, en la que “los directivos del IPD, el Comité Olímpico Peruano y jefes de misiones de los 17 países mostraron su satisfacción por los avances en la adecuación de los escenarios deportivos como Canaán y el Estadio Las Américas, ejecutados por el Gobierno Regional de Ayacucho”.

Comunicado del Gobierno Regional de Ayacucho
Comunicado del Gobierno Regional de Ayacucho

Otro punto señalado fue que la selección de las disciplinas no depende del ámbito regional. El pronunciamiento indicó que “respecto a la cantidad de disciplinas deportivas que se desarrollarán en nuestra ciudad, el Gobierno Regional de Ayacucho no participa en la elección de las mismas, recayendo dicha responsabilidad en la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y el Comité Olímpico Peruano (COP); así como los Comités Olímpicos de los 17 países participantes”.

La comunicación cerró destacando el compromiso institucional con el desarrollo del evento deportivo: “El Gobierno Regional de Ayacucho asegura la adecuación de los escenarios deportivos, reafirmando su compromiso con la organización y éxito de este importante evento deportivo internacional, que contribuirá al desarrollo y posicionamiento de nuestra región”.

Ayacucho llega sin hospedaje ni
Ayacucho llega sin hospedaje ni sedes terminadas al inicio de los Juegos Bolivarianos 2025. (Foto composición: Infobae Perú/RPP)

¿Cuándo inician los Juegos Bolivarianos 2025?

La ceremonia inaugural de los Juegos Bolivarianos 2025 está programada para desarrollarse el sábado 22 de noviembre en el Estadio Las Américas de Ayacucho, marcando el inicio oficial de la competencia y la bienvenida a todas las delegaciones participantes. La justa se extenderá hasta el 7 de diciembre, con pruebas simultáneas en Lima, Ayacucho y otras sedes, garantizando una intensa actividad deportiva durante 16 días.

Esta edición reunirá a los mejores atletas de la región, quienes competirán por destacar en cada disciplina y buscarán posicionarse en los primeros lugares del medallero general. Perú participará con una delegación histórica, integrada por sus principales representantes en todas las disciplinas, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de medallas posibles y reafirmar su protagonismo en el evento.

