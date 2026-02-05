Perú

Máscara ’Pa Jerín y sus waykis’ gana en el Carnaval Ayacuchano 2026 y critica a José Jerí: “Debe irse de Palacio”

La pieza ganadora representa al jefe de Estado junto al empresario Zhihua Yang y a autoridades vinculadas a la actual coyuntura política

La pieza ganadora incorpora representaciones de figuras políticas y empresariales vinculadas a hechos recientes, en el marco de una tradición carnavalesca de crítica social. (Crédito: FB/@munihuamanga)

La edición 2026 del Carnaval Ayacuchano sorprendió al declarar ganadora del concurso a la máscara titulada Pa Jerín y sus waykis. La obra llamó la atención por su representación satírica del presidente José Jerí y por los mensajes que incorpora sobre la actual coyuntura política relacionada al caso ‘Chifagate’.

La obra fue elaborada por la artista ayacuchana Elizabeth Ayala Rodríguez, quien señaló que su propuesta surge de una preocupación social compartida frente al ejercicio del poder político. “Es la preocupación que muchos tenemos frente a nuestros personajes políticos y cómo ejercen su autoridad, generando zozobra en la población”, declaró a La República tras obtener el primer lugar.

Ayala explicó que el mensaje central de la pieza cuestiona la permanencia del mandatario en el cargo. “Debe irse de Palacio”, afirmó, al referirse al sentido crítico que atraviesa la obra y que, según indicó, recoge el sentir de diversos sectores de la ciudadanía.

“Pa Jerín y sus waykis”: la máscara que critica al presidente José Jerí por el reciente caso Chifa Gate. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@munihuamanga)

Detalles de la máscara

La máscara presenta como figura central una representación caricaturizada del presidente José Jerí, elaborada con rasgos exagerados propios de la sátira carnavalesca. En la parte inferior se observa un plato de arroz chaufa, elemento que alude a las reuniones privadas atribuidas al mandatario con el empresario chino Zhihua Yang, quien será citado por Fiscalía.

En la zona nasal de la pieza aparece la figura de Yang, quien sostiene un tenedor de madera con el que alimenta al personaje principal. Esta escena hace referencia directa al caso ChifaGate, vinculado a encuentros nocturnos entre ambos y a cuestionamientos públicos sobre presuntos vínculos irregulares.

“José Jerí se reúne con un cuestionado empresario chino a altas horas de la noche en un chifa. Por eso en la máscara lo vemos comiendo arroz chaufa”, explicó la artista, al detallar el significado de los elementos incorporados.

José Jerí acudió en capucha y sin dejar registro a local.| Fotocomposición: Infobae Perú

Inclusión de Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima

La obra también incorpora representaciones de Dina Boluarte y del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quienes aparecen sobre la cabeza de José Jerí, a modo de cuernos. Según la autora, esta disposición simboliza el entorno político que rodea al mandatario.

“Al gobernador regional, amigo político de Dina y también investigado, lo incorporamos como parte de ese mismo pacto”, señaló al citado medio, al explicar la presencia de Oscorima en la composición.

En el caso de la figura de Boluarte, la máscara incluye un sombrero con decoración andina, caramelos chinos, aretes de pompones y un collar con una cruz dorada. “La cruz representa a las víctimas de las protestas ocurridas en Ayacucho y otras regiones”, precisó la artista.

Sátira política se extiende en el Carnaval Ayacuchano 2026 con diversas máscaras de crítica social. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@munihuamanga)

Memoria y expresión colectiva

Ayala indicó que la máscara fue concebida no solo como un objeto ornamental, sino también como un ejercicio de memoria, crítica y expresión colectiva. “Estos hechos no pasan desapercibidos para el pueblo”, afirmó al referirse a los elementos políticos representados.

La pieza fue elaborada íntegramente con materiales reciclados, incluyendo pelo de cola de vaca para el cabello de los personajes, manteniendo la función tradicional de la máscara dentro de la festividad, ya que los ojos funcionan como visor para quien la porta.

“La idea es que siga siendo una máscara funcional dentro del carnaval, no solo una escultura”, explicó la autora sobre el proceso de elaboración.
Otras máscaras del Carnaval Ayacuchano 2026 también aluden a escándalos y figuras del actual escenario político. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@munihuamanga)

Tradición carnavalesca

La elaboración de máscaras y figuras simbólicas forma parte de una tradición central del Carnaval Ayacuchano, donde confluyen lo festivo, lo agrícola y lo social. Estas expresiones suelen incorporar referencias a hechos políticos, económicos y sociales que impactan en la vida cotidiana.

En el concurso de este año también se presentaron otras piezas alusivas a otros políticos, entre ellas máscaras que representan al presidente rodeado de billetes y símbolos de poder, así como figuras animales asociadas a partidos.

Figuras de cerdos, billetes y símbolos partidarios marcan otras obras del Carnaval Ayacuchano 2026. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@munihuamanga)

El Carnaval Ayacuchano es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación por su valor histórico, social y cultural. Las celebraciones se desarrollarán entre el 14 y el 18 de febrero, periodo en el que la máscara ganadora recorrerá las rutas festivas junto a las comparsas y será exhibida ante público local, visitantes nacionales y turistas extranjeros.

