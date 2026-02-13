Mamá de Laura Spoya revela que conductora está en UCI tras fuerte accidente: “Está estable, pero necesita una operación”

En breves declaraciones, la madre de Laura Spoya actualizó sobre el estado de salud de la modelo. Confirmó que está en UCI y necesita una operación, aunque evitó pronunciarse sobre las causas del accidente y las especulaciones en torno al hecho.

La madrugada del 12 de febrero, la tranquilidad de Surco se vio interrumpida por un violento accidente que dejó hospitalizada a Laura Spoya, exMiss Perú y figura de la televisión.

Tras el aparatoso choque con su camioneta, la conductora fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a lesiones en la columna vertebral.

Su madre, July Solano, confirmó a la prensa que la influencer será sometida a una operación en las próximas horas, aunque su estado es estable y fuera de peligro.

Laura Spoya está en UCI y será operada

A las afueras de la clínica ubicada en la avenida El Polo, July Solano habló brevemente con los medios, visiblemente afectada pero firme al transmitir tranquilidad sobre la evolución de su hija.

“Laura está en la unidad de cuidados intensivos. Está estable, pero necesita una operación, tiene un problema en las vértebras. Por ahora permanece en UCI, adolorida por el impacto, pero gracias a Dios está fuera de peligro”, declaró la madre de la conductora.

La señora Solano evitó pronunciarse sobre las causas del accidente y reiteró que la prioridad es la salud de Laura.

“Las investigaciones continúan, la policía tiene el parte y se encargará de esclarecer todo. Ahora lo importante es que Laura está siendo atendida y esperamos su pronta recuperación. Cualquier novedad la informaremos mañana”, concluyó.

Mamá de Laura Spoya revela que conductora está en UCI tras fuerte accident.

El accidente: impacto violento y rápida respuesta de emergencia

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., cuando la camioneta negra que conducía Spoya impactó de frente contra el muro de un concesionario de autos en la avenida El Polo, cruce con La Encalada.

El choque fue tan fuerte que la parte frontal del vehículo quedó completamente destruida y las bolsas de aire se activaron de inmediato. Testigos reportaron que la modelo fue rescatada por bomberos, trasladada en camilla y con collarín ortopédico para evitar lesiones mayores en la columna.

La intervención rápida del Cuerpo de Bomberos y el traslado a la clínica San Pablo permitieron que Laura Spoya reciba atención especializada en minutos. Las primeras imágenes mostraron a la conductora consciente, sin heridas graves visibles, aunque con evidentes signos de dolor y preocupación.

La modelo y ex Miss Perú, Laura Spoya, fue hospitalizada de emergencia en la Clínica San Pablo tras sufrir un grave accidente de tránsito en Surco. Las primeras informaciones indican que estaría siendo sometida a una intervención quirúrgica. Latina / Arriba mi gente

Diagnóstico reservado y pronóstico estable

Durante la mañana, la incertidumbre sobre el estado de salud de Laura Spoya generó una oleada de mensajes de apoyo tanto de sus seguidores como de sus compañeros de ‘La Manada’.

Mario Irivarren, conductor y amigo cercano, confirmó que Laura se encuentra consciente, con pronóstico reservado, pero fuera de peligro. “Sabemos que está fuera de peligro. Hermana, te queremos, todo el equipo está aquí y te mandamos las mejores energías”, expresó en redes sociales.

El productor Abneer Robles también se pronunció sobre la salud de Spoya, advirtiendo que “hay vértebras comprometidas”, aunque pidió no especular y esperar los resultados de la intervención médica. “Lo importante ahora es la salud de Laura, hay que mandarle buenas energías”, señaló.

Los conductores de La Manada aparecieron en estado de shock en el programa y hablaron de la salud de Laura Spoya. La Manada/ YouTube

Causas del accidente bajo investigación

A pesar de las especulaciones en redes sociales, las autoridades no han revelado un informe definitivo sobre las causas del accidente. El dosaje etílico practicado a Laura Spoya arrojó 0.20 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra por debajo del límite legal, por lo que la policía descartó que estuviera bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

La madre de Laura, visiblemente incómoda ante las preguntas sobre el consumo de bebidas alcohólicas, insistió en que el proceso está en manos de la policía y que la familia espera los resultados oficiales para aclarar cualquier duda.

Laura Spoya chocó una carro que no era suyo.

Familia y equipo de ‘La Manada’ piden respeto y paciencia

July Solano confirmó que el esposo de Laura Spoya viaja desde México para acompañarla a ella y a sus hijos, quienes son la principal preocupación de la conductora en estos momentos. El acceso a la UCI está restringido y ni amigos ni compañeros de trabajo han podido verla directamente.

El equipo de ‘La Manada’ agradeció las muestras de cariño y pidió paciencia y respeto al entorno de Laura, asegurando que cualquier novedad será comunicada por la familia o el equipo de producción. “Queremos agradecer por los mensajes, ella está sintiendo su cariño. Gracias por el apoyo de siempre”, mencionó Gerardo Pe, otro de los integrantes del programa.