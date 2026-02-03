Perú

Rodrigo González y Gigi Mitre no se guardan nada sobre el regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como dupla en ‘La Granja’: “el hambre y la necesidad”

Los presentadores cuestionaron con dureza el regreso televisivo de ambos personajes, poniendo en duda la coherencia y las motivaciones detrás del proyecto

Guardar
Los reconocidos conductores de espectáculos criticaron sin filtros la inesperada reunión profesional de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi al frente de ‘La Granja VIP’, poniendo en duda la autenticidad de esta mancuerna televisiva (Amor y Fuego)

El anuncio del nuevo programa que reunirá a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en Panamericana TV no pasó desapercibido en la televisión de espectáculos. La confirmación de ambos como conductores de un reality de convivencia desató una reacción inmediata de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes dedicaron amplios comentarios al tema en su espacio televisivo ‘Amor y Fuego’.

Las críticas apuntaron tanto a la decisión profesional de la dupla como a antecedentes públicos que, según los conductores, hacen difícil entender su reencuentro en pantalla.

Con un tono irónico y frontal, González y Mitre cuestionaron la coherencia del proyecto y pusieron sobre la mesa viejos conflictos, además de reflexionar sobre las dinámicas internas de la industria televisiva local.

Cuestionamientos al reencuentro televisivo

La unión profesional de Ethel
La unión profesional de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi fue cuestionada por González y Mitre, quienes recordaron conflictos que jamás tuvieron cierre público. (Instagram)

Rodrigo González fue el primero en manifestar su incomodidad ante la noticia del nuevo programa en Panamericana. Apenas iniciado el comentario, señaló lo que consideró una contradicción evidente. “Inmediatamente, porque se nota la hipocresía ahí… después de todo lo que ya sabemos que pasó”, dijo, aludiendo a los antecedentes públicos entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. Para el conductor, la imagen de unidad que ahora proyectan no se condice con los enfrentamientos previos que ambos protagonizaron.

El presentador también ironizó sobre la estrategia detrás del proyecto y la exposición permanente de Pozo en televisión. “¿Y de qué otra forma hubiese llamado la nueva ‘Choca’ de la esquina de la televisión?”, lanzó entre risas, antes de cuestionar la acumulación de espacios televisivos asociados a la misma productora. En ese punto, deslizó que la saturación de presencia podría explicar el cambio de canal y el nuevo formato.

Gigi Mitre intervino para matizar el análisis desde una perspectiva económica. Señaló que, dentro de una productora familiar, resulta más rentable apostar por figuras cercanas. Aun así, expresó dudas sobre la conveniencia de mantener a una misma conductora en pantalla de manera constante. “Si una persona ya está de lunes a viernes y además te ponen fines de semana, creo que cansa”, comentó, al referirse a la exposición continua.

La conversación derivó en la falta de un gesto público de reconciliación entre Pozo y Eskenazi. Mitre fue directa al plantear la interrogante. “¿Han puesto paños fríos, han dado las paces, algo?”, preguntó. González respondió sin titubeos: “Nunca”. Para ambos, la ausencia de un cierre visible hace que el regreso conjunto resulte forzado ante los ojos del público.

Dardos a la lógica de la industria televisiva

Rodrigo González apuntó contra una
Rodrigo González apuntó contra una industria que, según dijo, sostiene proyectos repitiendo rostros pese al desgaste y a polémicas acumuladas. (Amor y Fuego)

Las críticas no se limitaron a los conductores del nuevo reality. Rodrigo González amplió el foco y apuntó a lo que considera una práctica recurrente en determinadas producciones. “Esa es la manera de sostenerse toda la vida de sus producciones”, afirmó, al sugerir que se reciclan figuras sin atender a conflictos previos o al desgaste de imagen.

En ese contexto, el conductor mencionó otros nombres que, según su visión, suelen aparecer como opciones recurrentes para nuevos proyectos. La observación reforzó su argumento sobre una televisión que, en su opinión, prioriza fórmulas conocidas por encima de la renovación. La frase “el hambre y la necesidad” apareció en su comentario como una forma de explicar decisiones que, desde fuera, pueden parecer contradictorias.

Gigi Mitre, sin embargo, centró parte de su sorpresa en Yaco Eskenazi. “Me sorprende Yaco”, repitió en más de una ocasión, al recordar episodios pasados que involucraron a su entorno familiar. Para la conductora, la decisión de compartir un nuevo espacio con Ethel Pozo no resulta fácil de entender si se consideran las declaraciones y tensiones previas.

Mitre sostuvo que, si bien todos necesitan trabajar, existen situaciones en las que se puede elegir. “Yo creo que a Natalie (Vértiz) le va muy bien, que como familia podrían darse el lujo de elegir”, señaló, aludiendo a la estabilidad económica del entorno de Eskenazi. Esa afirmación reforzó la idea de que el proyecto no responde únicamente a una necesidad laboral urgente.

González coincidió en que el bienestar económico no siempre impide aceptar nuevos retos, aunque insistió en que el público no es ajeno a las contradicciones. Para él, la televisión expone decisiones que luego son evaluadas con severidad por la audiencia, sobre todo cuando existen antecedentes públicos difíciles de ignorar.

El anuncio del reality y la reacción en cadena

La confirmación del reality en
La confirmación del reality en Panamericana desató comentarios, críticas y especulación tras oficializarse a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. (Instagram)

La polémica se activó tras la confirmación oficial de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como conductores de ‘La Granja VIP’, un reality de convivencia que prepara Panamericana TV. El anuncio fue realizado por Pozo a través de sus redes sociales, donde expresó entusiasmo por el proyecto y destacó que se trata de una franquicia internacional que llega por primera vez al país. “Por fin puedo contarles… Mi 2026 se viene con todo y prometo dar lo mejor de mí”, escribió, al revelar que había guardado el secreto durante meses.

El video promocional difundido por el canal reforzó el misterio y la expectativa en torno al programa. “Nadie lo esperaba. Ellos tampoco”, señala una de las frases que acompaña la campaña. La propuesta plantea un formato de convivencia en un entorno rural, con celebridades sometidas a tareas alejadas de su rutina habitual, bajo vigilancia permanente.

Aunque Yaco Eskenazi no emitió declaraciones directas, compartió el material promocional en sus plataformas digitales, confirmando su participación. Ese gesto bastó para encender el debate en redes sociales y en programas de espectáculos, donde se analizó tanto el formato como la dupla elegida para liderarlo.

La Granja VIP’ reunirá a 18 figuras públicas de distintos ámbitos, quienes deberán adaptarse a la vida en una granja real, cumplir labores agrícolas y convivir con recursos limitados. La producción mantiene en reserva la lista oficial de participantes, aunque los rumores ya circulan con fuerza. El reality incluirá competencias, eliminaciones periódicas y una convivencia intensa que promete generar alianzas y conflictos.

Temas Relacionados

Rodrigo GonzálezGigi MitreEthel PozoYaco Eskenaziperu- entretenimiento

Más Noticias

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Marco Etcheverry, acaso el mejor futbolista de la historia de Bolivia, ha indicado que sigue muy de cerca el desempeño de ‘Billy’ en La Victoria y espera que deje su nombre marcado en la institución

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con

Lima tendrá un nuevo concepto de centro comercial: así será The Square, el primer Community Center en Perú

Un proyecto inmobiliario de nueva generación llegará a Surco en 2026 con una propuesta enfocada en cercanía, sostenibilidad y servicios cotidianos, pensada para integrarse a la vida diaria de residentes y estudiantes de la zona

Lima tendrá un nuevo concepto

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

El volante chileno vive un arranque cuesta arriba en la liga colombiana, con tan solo un punto sumado en cuatro fechas y una tarjeta roja en su más reciente presentación

Rodrigo Ureña la pasa mal

Narcoenvío desde Perú: ocultaron cocaína en discos de vinilo y terminaron presos en España

Un operativo de aduanas permitió detectar irregularidades durante una inspección rutinaria que condujo al hallazgo de casi un kilogramo de droga oculto en carátulas de discos musicales enviadas desde Lima hacia Almería

Narcoenvío desde Perú: ocultaron cocaína

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

El Ministerio Público alertó sobre la difusión de un comunicado falso que le atribuía una supuesta solicitud de medida contra el gobernador regional y anunció acciones legales para identificar a los responsables

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

Condenan por prevaricato a juez que favoreció ilegalmente a Vladimir Cerrón

José Luna interpondrá denuncia penal contra Rafael López Aliaga: “No le tengo miedo, empezamos a otro nivel”

Fiscalía abre investigación por contratación de jóvenes tras visitas a José Jerí, pero no incluye al presidente, ¿por qué?

Edita Vargas confirma que acataría retorno de Ciro Castillo, pero advierte peligros: “Hay riesgo de que la documentación desaparezca”

ENTRETENIMIENTO

El emotivo reencuentro de Erick

El emotivo reencuentro de Erick Elera y Nataniel Sánchez que hizo vibrar la premiere de ‘Mi mejor enemiga’

María Pía Copello y las sorprendentes vistas que registró los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

La batalla legal entre Paul Olórtiga y Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, por el acceso a los hijos de Edita

La dura respuesta de Pamela López a Pamela Franco: “Calladita te ves más bonita” en medio de la tensión

DEPORTES

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con

El ‘Diablo’ Etcheverry sueña con que Guillermo Viscarra trascienda en Alianza Lima: “Quiero que dé una historia importante en club”

Rodrigo Ureña la pasa mal lejos de Universitario: expulsión, sin victorias y en la parte baja de la tabla con Millonarios

Felipe Chávez se pone en marcha en Colonia: completó su primer entrenamiento con gol; apunta a debutar contra RB Leipzig en Bundesliga

Panam Sports confirma cambio de fecha para los Juegos Panamericanos Lima 2027 por la saturación del calendario deportivo

Yanlis Féliz aprovechó su titularidad ante San Martín en triunfo clave: “Sé que puedo ayudar a Alianza Lima a ganar”