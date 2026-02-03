Rodrigo González y Gigi Mitre no se guardan nada sobre el regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como dupla en ‘La Granja’: “el hambre y la necesidad”

Los reconocidos conductores de espectáculos criticaron sin filtros la inesperada reunión profesional de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi al frente de ‘La Granja VIP’, poniendo en duda la autenticidad de esta mancuerna televisiva (Amor y Fuego)

El anuncio del nuevo programa que reunirá a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en Panamericana TV no pasó desapercibido en la televisión de espectáculos. La confirmación de ambos como conductores de un reality de convivencia desató una reacción inmediata de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes dedicaron amplios comentarios al tema en su espacio televisivo ‘Amor y Fuego’.

Las críticas apuntaron tanto a la decisión profesional de la dupla como a antecedentes públicos que, según los conductores, hacen difícil entender su reencuentro en pantalla.

Con un tono irónico y frontal, González y Mitre cuestionaron la coherencia del proyecto y pusieron sobre la mesa viejos conflictos, además de reflexionar sobre las dinámicas internas de la industria televisiva local.

Cuestionamientos al reencuentro televisivo

La unión profesional de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi fue cuestionada por González y Mitre, quienes recordaron conflictos que jamás tuvieron cierre público. (Instagram)

Rodrigo González fue el primero en manifestar su incomodidad ante la noticia del nuevo programa en Panamericana. Apenas iniciado el comentario, señaló lo que consideró una contradicción evidente. “Inmediatamente, porque se nota la hipocresía ahí… después de todo lo que ya sabemos que pasó”, dijo, aludiendo a los antecedentes públicos entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. Para el conductor, la imagen de unidad que ahora proyectan no se condice con los enfrentamientos previos que ambos protagonizaron.

El presentador también ironizó sobre la estrategia detrás del proyecto y la exposición permanente de Pozo en televisión. “¿Y de qué otra forma hubiese llamado la nueva ‘Choca’ de la esquina de la televisión?”, lanzó entre risas, antes de cuestionar la acumulación de espacios televisivos asociados a la misma productora. En ese punto, deslizó que la saturación de presencia podría explicar el cambio de canal y el nuevo formato.

Gigi Mitre intervino para matizar el análisis desde una perspectiva económica. Señaló que, dentro de una productora familiar, resulta más rentable apostar por figuras cercanas. Aun así, expresó dudas sobre la conveniencia de mantener a una misma conductora en pantalla de manera constante. “Si una persona ya está de lunes a viernes y además te ponen fines de semana, creo que cansa”, comentó, al referirse a la exposición continua.

La conversación derivó en la falta de un gesto público de reconciliación entre Pozo y Eskenazi. Mitre fue directa al plantear la interrogante. “¿Han puesto paños fríos, han dado las paces, algo?”, preguntó. González respondió sin titubeos: “Nunca”. Para ambos, la ausencia de un cierre visible hace que el regreso conjunto resulte forzado ante los ojos del público.

Dardos a la lógica de la industria televisiva

Rodrigo González apuntó contra una industria que, según dijo, sostiene proyectos repitiendo rostros pese al desgaste y a polémicas acumuladas. (Amor y Fuego)

Las críticas no se limitaron a los conductores del nuevo reality. Rodrigo González amplió el foco y apuntó a lo que considera una práctica recurrente en determinadas producciones. “Esa es la manera de sostenerse toda la vida de sus producciones”, afirmó, al sugerir que se reciclan figuras sin atender a conflictos previos o al desgaste de imagen.

En ese contexto, el conductor mencionó otros nombres que, según su visión, suelen aparecer como opciones recurrentes para nuevos proyectos. La observación reforzó su argumento sobre una televisión que, en su opinión, prioriza fórmulas conocidas por encima de la renovación. La frase “el hambre y la necesidad” apareció en su comentario como una forma de explicar decisiones que, desde fuera, pueden parecer contradictorias.

Gigi Mitre, sin embargo, centró parte de su sorpresa en Yaco Eskenazi. “Me sorprende Yaco”, repitió en más de una ocasión, al recordar episodios pasados que involucraron a su entorno familiar. Para la conductora, la decisión de compartir un nuevo espacio con Ethel Pozo no resulta fácil de entender si se consideran las declaraciones y tensiones previas.

Mitre sostuvo que, si bien todos necesitan trabajar, existen situaciones en las que se puede elegir. “Yo creo que a Natalie (Vértiz) le va muy bien, que como familia podrían darse el lujo de elegir”, señaló, aludiendo a la estabilidad económica del entorno de Eskenazi. Esa afirmación reforzó la idea de que el proyecto no responde únicamente a una necesidad laboral urgente.

González coincidió en que el bienestar económico no siempre impide aceptar nuevos retos, aunque insistió en que el público no es ajeno a las contradicciones. Para él, la televisión expone decisiones que luego son evaluadas con severidad por la audiencia, sobre todo cuando existen antecedentes públicos difíciles de ignorar.

El anuncio del reality y la reacción en cadena

La confirmación del reality en Panamericana desató comentarios, críticas y especulación tras oficializarse a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. (Instagram)

La polémica se activó tras la confirmación oficial de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como conductores de ‘La Granja VIP’, un reality de convivencia que prepara Panamericana TV. El anuncio fue realizado por Pozo a través de sus redes sociales, donde expresó entusiasmo por el proyecto y destacó que se trata de una franquicia internacional que llega por primera vez al país. “Por fin puedo contarles… Mi 2026 se viene con todo y prometo dar lo mejor de mí”, escribió, al revelar que había guardado el secreto durante meses.

El video promocional difundido por el canal reforzó el misterio y la expectativa en torno al programa. “Nadie lo esperaba. Ellos tampoco”, señala una de las frases que acompaña la campaña. La propuesta plantea un formato de convivencia en un entorno rural, con celebridades sometidas a tareas alejadas de su rutina habitual, bajo vigilancia permanente.

Aunque Yaco Eskenazi no emitió declaraciones directas, compartió el material promocional en sus plataformas digitales, confirmando su participación. Ese gesto bastó para encender el debate en redes sociales y en programas de espectáculos, donde se analizó tanto el formato como la dupla elegida para liderarlo.

‘La Granja VIP’ reunirá a 18 figuras públicas de distintos ámbitos, quienes deberán adaptarse a la vida en una granja real, cumplir labores agrícolas y convivir con recursos limitados. La producción mantiene en reserva la lista oficial de participantes, aunque los rumores ya circulan con fuerza. El reality incluirá competencias, eliminaciones periódicas y una convivencia intensa que promete generar alianzas y conflictos.