Gabriel Calvo brinda detalles sobre la camioneta y el accidente que sufrió Laura Spoya: “El impacto debe haber sido muy fuerte”

Los conductores de 'Nadie se salva' comentan el reciente accidente automovilístico sufrido por la ex Miss Perú, Laura Spoya. Se discuten los detalles del suceso, su estado de salud actual y se muestran imágenes del vehículo destrozado. YouTube / La Roro Network / Nadie se Salva

La salud de Laura Spoya, exMiss Perú y figura de la televisión, sigue generando preocupación y debate tras el aparatoso accidente que sufrió en Surco. En el programa ‘Nadie se salva’, Gabriel Calvo, junto a Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich, analizó en detalle el choque y reveló que la conductora tiene “tres vértebras complicadas”, aunque, según sus fuentes, se encuentra fuera de peligro.

El panel también abordó los factores que contribuyeron a la magnitud del accidente y el estado del vehículo, subrayando la importancia de la seguridad vial y la fortuna de que las lesiones no resultaran más graves.

Un accidente que pudo ser aún más grave

El incidente ocurrió la madrugada del 12 de febrero, cuando la camioneta de Laura Spoya perdió el control en una curva de la avenida El Polo y se estrelló violentamente contra el muro de una tienda de autos, en una zona conocida por sus curvas pronunciadas. Las imágenes del choque, captadas por cámaras de seguridad y difundidas en redes sociales y medios, muestran el violento impacto del vehículo, que terminó con la parte delantera completamente destruida.

Durante la transmisión de ‘Nadie se salva’, Calvo y sus compañeros analizaron el alcance del accidente. “Tengo entendido, mis fuentes me comentan que está fuera de peligro, pero tendría complicadas tres vértebras. Pero esto es manejable”, explicó Calvo, destacando que, pese a la gravedad del choque, la situación podría haber sido mucho peor.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso instante en que la camioneta conducida por la modelo Laura Spoya se estrella en el distrito de Surco. La ex Miss Perú fue trasladada a una clínica local tras el incidente.

Jovan Tomasevich, también comentó al respecto y contextualizó el impacto: “Por el impacto, sin tener las noticias aún del estado de salud, uno podría pensar que definitivamente pudo haber terminado peor”. Analizando las imágenes del vehículo siniestrado, el panel indicó que se trataba de una camioneta nueva, “bien dura”, y que la fuerza del impacto habría comprometido tanto la dirección como el motor, lo que la convierte en pérdida total.

Calvo precisó que, según sus fuentes, Laura Spoya viajaba sola y fue trasladada inmediatamente a una clínica cercana, donde permanece bajo observación. “Esa camioneta es bien fuerte, de tres filas y el impacto debe haber sido fuerte”, añadió, señalando que la estructura del vehículo salvó a la conductora de lesiones más graves.

Lesiones en la columna y recuperación bajo vigilancia

Uno de los datos que más llamó la atención fue la confirmación de que Spoya presenta lesiones en tres vértebras. Aunque el pronóstico es reservado, Calvo insistió en que la situación es “manejable”, siempre y cuando reciba la atención médica adecuada y siga los protocolos de recuperación.

“No tenemos un parte médico oficial, pero la información que manejamos coincide en que Laura está estable y consciente, aunque con el diagnóstico de tres vértebras complicadas”, afirmó. Durante el análisis, los panelistas subrayaron la importancia de esperar la evolución médica y no especular sobre posibles daños a largo plazo, aunque reconocieron que una lesión vertebral requiere precaución, seguimiento y rehabilitación especializada.

Brian Rullán se pronunció sobre el accidente que sufrió su exesposa Laura Spoya. En comunicación con 'Sin que decir', confirmó que ella se encuentra bien y fuera de peligro. QTV / Sin que decir / Q'Bochinche

Pablo Saldarriaga, por su parte, expresó el sentir del equipo: “De todo corazón deseamos que esté bien. No sabemos qué ha sucedido, pero tenemos todo el deseo de que esté bien de salud”. Las imágenes del accidente muestran que el airbag del copiloto se activó, contribuyendo a amortiguar el golpe y proteger a la conductora. “Ese coso blanco que está adelante podría ser el airbag del copiloto”, observó Tomasevich, mientras se analizaban las fotos filtradas del vehículo antes de ser remolcado.

Reacciones y mensajes de apoyo en el entorno de Laura Spoya

El accidente generó una ola de solidaridad en el mundo del entretenimiento y en redes sociales. Brian Rullan, expareja de Laura y padre de sus hijos, confirmó su inmediato regreso a Perú para acompañarla tras enterarse de la noticia. “Nunca quieres despertarte y voltear a ver tu teléfono y leer lo que estás leyendo, pero lo más importante es que está bien”, declaró, pidiendo a todos que “recen y envíen buenas vibras”.

Compañeros de Spoya en el programa “La Manada”, como Mario Irivarren y Gerardo Pe, también se pronunciaron para confirmar que la conductora está consciente y fuera de peligro, aunque su estado es reservado y requiere exámenes adicionales. “Laura se encuentra consciente con pronóstico reservado, pero fuera de peligro”, reiteraron, agradeciendo el apoyo del público.

Tanto Calvo como sus compañeros enfatizaron que el modelo del vehículo y la activación de los sistemas de seguridad fueron clave para evitar consecuencias fatales. Por ahora, la prioridad es la recuperación de Laura Spoya, quien permanece bajo observación y seguimiento médico. El mundo del espectáculo y sus seguidores continúan atentos a cualquier novedad, enviando mensajes de fuerza y esperanza para que la conductora logre una recuperación completa y pueda retomar pronto su vida y su carrera en la televisión y las redes sociales.