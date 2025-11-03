Perú

Sindicatos y Congreso a la captura de EsSalud: nueva ley abre la puerta al control gremial del Seguro Social, alerta Horizonte Laboral

¿Qué pasará con la salud de los trabajadores? Una nueva tentativa del Congreso amenaza con desplazar a empleadores y asegurados del consejo directivo, socavando la imparcialidad y gobernanza del sistema de seguridad social peruano

Guardar
El Congreso debate el Proyecto
El Congreso debate el Proyecto de Ley 11207/2024-CR, que busca modificar la estructura tripartita del directorio de EsSalud.

Un proyecto de ley plantea modificar la estructura del directorio de EsSalud, incorporando a dos representantes de los gremios médicos y de enfermeras en la toma de decisiones de la institución. La propuesta en debate en la Comisión de Trabajo del Congreso busca otorgarles dos asientos en el Consejo Directivo, en reemplazo de parte de la representación de asegurados y empleadores.

De prosperar la iniciativa, la tradicional conformación tripartita que caracteriza la gobernanza de EsSalud quedaría alterada. Según la organización Horizonte Laboral, este cambio rompería el equilibrio entre los actores que financian y gestionan el sistema, vulnerando estándares internacionales y abriendo riesgos de captura gremial y conflicto de intereses.

Nueva ley del Congreso plantea incluir gremios médicos en EsSalud

El Proyecto de Ley 11207/2024-CR, actualmente en revisión parlamentaria, propone quitar dos asientos a los empleadores y uno a los trabajadores asegurados para dar paso a representantes del Colegio Médico del Perú y del Colegio de Enfermeros del Perú.

Ambos gremios no forman parte del esquema de financiamiento de EsSalud —al no aportar directamente a su sostenimiento— y, de acuerdo con Horizonte Laboral, su presencia pondría en duda la imparcialidad en la toma de decisiones y podría llevar a una defensa de intereses propios más que del sistema en su conjunto.

La propuesta legislativa plantea incluir
La propuesta legislativa plantea incluir a representantes de gremios médicos y de enfermeras en el Consejo Directivo de EsSalud.

Horizonte Laboral advierte que este cambio contradice convenios internacionales ratificados por Perú ante la Organización Internacional del Trabajo, que establecen la obligación de mantener la gobernanza tripartita en los sistemas de seguridad social.

En opinión del grupo especializado en materia laboral, el actual modelo garantiza la representación equilibrada del Estado, los empleadores y los trabajadores, quienes financian EsSalud a través de una contribución obligatoria, y actúa como mecanismo de control cruzado.

¿Reforma en EsSalud podría vulnerar estándares internacionales?

El informe “Buscan cambios en el directorio de EsSalud: ¿Realmente se quiere proteger a quienes están desprotegidos?”, elaborado por Mayen Ugarte y Paloma Cotrina de Horizonte Laboral, señala que la reforma no aborda los verdaderos problemas que enfrenta el seguro social.

Según el documento, la gestión institucional arrastra fragilidades como una alta rotación de funcionarios, enfoque débil en prevención y atención primaria, y una percepción generalizada de ineficiencia y corrupción.

Horizonte Laboral advierte que la
Horizonte Laboral advierte que la reforma podría romper el equilibrio de poderes y abrir la puerta a conflictos de intereses en EsSalud. EFE/ Paolo Aguilar

Actualmente, EsSalud atraviesa una triple presión: una administración frágil con continuidad limitada, expansión desordenada de coberturas impulsada por el criterio político sin respaldo financiero y el envejecimiento de la población asegurada, mientras la base de contribuyentes crece poco debido a una informalidad laboral superior al 70%.

Según Horizonte Laboral, más del 60% del presupuesto de la institución se destina a planillas y, pese a ello, persisten déficits en infraestructura y desabastecimiento de insumos.

Horizonte Laboral advierte riesgos de captura gremial en EsSalud

Otra observación de Horizonte Laboral es que la incorporación de actores gremiales en el directorio podría convertir las discusiones estratégicas en negociaciones sectoriales, alejando las decisiones de criterios técnicos y financieros. Los gremios, por su naturaleza, representan intereses laborales y no deberían ejercer decisión sobre recursos institucionales que no financian.

El documento también resalta que solo 1 de cada 4 peruanos estuvo afiliado a EsSalud el último año, y el uso efectivo de los servicios disminuyó de 29% en 2017 a 16% en 2022. Se señala igualmente la incorporación de nuevos segmentos poblacionales como derechohabientes y grupos vulnerables, muchas veces promovida desde el ámbito político, pero sin inversión paralela para sostener el gasto prestacional.

En esta línea, Horizonte Laboral recomienda mantener y fortalecer el esquema tripartito, profesionalizar la gestión y recuperar la confianza ciudadana, priorizando reformas que enfrenten las causas estructurales de la crisis. “Politizar el directorio debilitaría la seguridad social y su sostenibilidad”, recalca.

Temas Relacionados

EsSaludSeguro SocialCongreso del Perúconsejo directivoColegio Médico del PerúColegio de Enfermeros del PerúHorizonte Laboralperu-economia

Más Noticias

De las críticas en Alianza Lima a la gloria en Chile: Cecilio Waterman celebró su primer título con un gol histórico

Tras no consolidarse en el Perú, el delantero panameño regresó a la liga chilena y se convirtió en héroe, dándole el primer campeonato a Coquimbo Unido

De las críticas en Alianza

Mariana Vértiz confirma romance con Francisco de Piérola: “Mi amor también”

La hermana de Natalie Vértiz celebró su cumpleaños el último fin de semana y sorprendió con una tierna fotografía junto al columnista

Mariana Vértiz confirma romance con

¿Quién es Víctor Revoredo?, el coronel de la PNP que dirigirá la lucha contra la extorsión en Lima y Callao

El coronel PNP Víctor Revoredo dejó su puesto como agregado policial en Chile para liderar la nueva División de Investigación de Extorsiones. Pasó los últimos años enfrentando a organizaciones como ‘Los Pulpos’ y al ‘Tren de Aragua’

¿Quién es Víctor Revoredo?, el

Gobierno evalúa declarar en emergencia el INPE como parte de una reestructuración integral del sistema penitenciario

El ministro Ernesto Álvarez indicó que el estado de emergencia decretado ha cumplido “objetivos primarios” y que se trasladará a criminales a penales como Ancón y Lurigancho

Gobierno evalúa declarar en emergencia

¿Es feriado el 3 y 4 de noviembre? Esto dice el decreto publicado en El Peruano

Con las celebraciones de Todos los Santos, muchos se preguntan si el calendario de noviembre permitirá extender el fin de semana

¿Es feriado el 3 y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno evalúa declarar en emergencia

Gobierno evalúa declarar en emergencia el INPE como parte de una reestructuración integral del sistema penitenciario

Tomás Gálvez removió a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Donantes a la campaña de Ciro Castillo lograron contratos de más de S/ 100 mil en el Callao

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

La mujer sin cargo que acompaña al presidente: Gina Gálvez, condenada por contratación irregular, figura en el entorno de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Mariana Vértiz confirma romance con

Mariana Vértiz confirma romance con Francisco de Piérola: “Mi amor también”

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

Leslie Moscoso revela que Pedro Aquino la invitó a México y decía que estaba separado: “Me dijo, eres hermosa”

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 2 de la primera fase

De las críticas en Alianza Lima a la gloria en Chile: Cecilio Waterman celebró su primer título con un gol histórico

Nolberto Solano percibe con tardanza su salario en Pakistán tras la liberación de subvenciones por parte de la FIFA

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Insólita pelea entre DT y jugador en Liga 1: Santiago Acasiete se fue a los golpes con su propio futbolista tras sustituirlo