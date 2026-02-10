¿Cómo le fue en 2025 a Barton y Kaelin, los únicos dos hospitales privados de EsSalud?

La gestión privada del modelo Bata Blanca posiciona a los hospitales Barton y Kaelin como líderes en satisfacción de usuarios en la red pública EsSalud.

Los complejos hospitalarios Alberto Barton (Callao) y Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo) se consolidaron en 2025 como los hospitales públicos con mayor satisfacción de usuarios en el sistema de salud peruano, superando el 90% en índices de satisfacción global y alcanzando cerca del 94% en servicios quirúrgicos.

Ambos centros, gestionados bajo el modelo de Asociación Público-Privada “Bata Blanca” por IBT Group, son los únicos hospitales públicos de EsSalud en Perú administrados de forma integral por un operador privado.

Modelo APP “Bata Blanca”: gestión integral privada en hospitales públicos

Estos hospitales funcionan bajo una alianza público-privada en la que el Estado mantiene la propiedad y supervisión, mientras el operador privado asume la gestión total de los servicios clínicos, logísticos, tecnológicos, administrativos y de calidad.

El modelo “Bata Blanca” exige al gestor privado cumplir metas e indicadores de eficiencia, seguridad, satisfacción y continuidad operativa, asegurando infraestructura moderna, procesos estandarizados y abastecimiento de medicamentos por encima del 99%.

De acuerdo con el comunicado de prensa, ambos complejos fueron pioneros en obtener la acreditación internacional Joint Commission International (JCI) en todos sus servicios, lo que los posiciona como referentes de calidad y seguridad para la red pública peruana.

Barton y Kaelin mantuvieron una entrega de medicamentos superior al 99% durante 2025, alcanzando índices históricos de atención médica eficiente.

Más de 2,3 millones de atenciones y liderazgo en satisfacción

Durante 2025, Barton y Kaelin sumaron más de 2,1 millones de atenciones médicas, más de 537.000 emergencias, 425.000 estudios de apoyo diagnóstico, 20.000 cirugías, más de 2.200 partos y cerca de 102.000 atenciones domiciliarias. Además, reportaron casi 41.000 ingresos hospitalarios, manteniendo altos niveles de operatividad y servicio.

En cuanto a indicadores de calidad, Barton alcanzó 93% de satisfacción global y Kaelin 91%. Ambos superaron el 94% en satisfacción por el servicio quirúrgico y mantuvieron la entrega de medicamentos al 99% durante todo el año.

Capacidad para atender y descongestionar la red pública

El esquema de gestión integral ha permitido a estos hospitales reducir tiempos de espera, ampliar el acceso a servicios especializados y mejorar la experiencia del paciente, según reportes de ProInversión y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cada complejo atiende a más de 250.000 asegurados y se ha convertido en un caso de estudio para la región latinoamericana sobre la eficiencia de las alianzas público-privadas en salud.

Los hospitales bajo el modelo Bata Blanca reportaron más de 2,3 millones de atenciones, incluidas 20.000 cirugías y 2.200 partos en un solo año.

Diversificación y soporte: modelos “Bata Verde” y “Bata Gris”

Además de la gestión clínica integral (“Bata Blanca”), IBT Group ha implementado modelos complementarios: el modelo “Bata Verde” para servicios clínicos de apoyo (laboratorio, diagnóstico por imágenes, esterilización, anatomía patológica) y el modelo “Bata Gris” para servicios no asistenciales (alimentación, seguridad, mantenimiento, lavandería y soporte tecnológico), asegurando infraestructura operativa y disponibilidad permanente.

Desde su inauguración en 2014, los hospitales Barton y Kaelin han mantenido altos niveles de satisfacción y eficiencia, con una cobertura conjunta que supera los 500.000 asegurados.

La administración integral de IBT Group en hospitales públicos permite infraestructura moderna, procesos estandarizados y disponibilidad permanente de insumos médicos.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la experiencia peruana con la Asociación Público Privada “Bata Blanca” es reconocida como pionera para la región y evidencia el potencial de la gestión privada para elevar la calidad de la atención en hospitales públicos, con estándares internacionales y resultados auditables.

Además, se espera que la experiencia de Asociación Público-Privada en los hospitales Barton y Kaelin pronto pueda también replicarse en las ciudades de Piura y Chimbote (Áncash).