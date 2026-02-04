Perú

Encuentran en Miraflores a adolescente con autismo y TDAH tras más de veinte días desaparecido

El adolescente, que se perdió en Los Olivos y fue visto por última vez en Lurín, fue hallado en una banca de la cuadra cuatro de la avenida Diagonal, en Miraflores

Tras 20 días de una intensa búsqueda, Bruno Guillén, un adolescente de 16 años, fue encontrado sano y salvo en el distrito de Miraflores. La policía y el serenazgo lo hallaron gracias a un trabajo coordinado. Fuente: TVPerú

Bruno Mathias Guillen Huingo, adolescente de 16 años con autismo, fue encontrado en Miraflores tras permanecer desaparecido desde el 14 de enero. La policía y el serenazgo del distrito lo hallaron en una banca de la cuadra cuatro de la avenida Diagonal, en el pasaje San Ramón, luego de más de veinte días de búsqueda.

La familia, que reside en Los Olivos, inició el rastreo en la zona norte de la ciudad y luego en Lurín, donde surgieron reportes de avistamientos. “Desde el día uno que mi hijo no estaba en casa, no solamente yo, mi familia se sumó a la búsqueda. Hemos recorrido zonas que ni imaginé”, relató Enaida Huingo, madre de Bruno.

El hallazgo generó alivio y gratitud en la familia. “Le doy las gracias a Dios porque él ha guardado a mi hijo hasta este momento. Está a salvo, está con vida”, expresó Enaida. La intervención de la división de personas desaparecidas también resultó fundamental, ya que, según la madre, “se comunicaron con nosotros para ubicar el paradero de mi hijo, siguiendo las huellas”.

La aparición de Bruno movilizó a la comunidad y evidenció la importancia de la acción coordinada entre autoridades y ciudadanos ante casos de desaparición.

Adolescente con autismo y TDAH estuvo más de 20 días desaparecido

Apenas se reportó la desaparición de Bruno el 15 de enero, su familia realizó la denuncia correspondiente y activó la alerta Amber. Enaida, su madre, explicó: “Hemos buscado día tras día por mi zona, que es Los Olivos, Carabayllo, Comas, todas las zonas aledañas a mi distrito. Jamás imaginé que él podría estar tan lejos, que es Lurín”.

La búsqueda en los primeros días se concentró en los distritos cercanos a la vivienda de Bruno, extendiéndose a parques, avenidas principales y zonas con mayor circulación de personas. La familia, acompañada por vecinos y voluntarios, recorrió distintos sectores en un esfuerzo que no cesó pese a la falta de novedades. La madre resalta: “Con nuestros propios medios hemos caminado de playa en playa, sin descanso, porque no somos de este lugar, pero no nos rendimos”.

La familia de Bruno Mathias
La familia de Bruno Mathias Guillén Huingo, de 16 años y con autismo y TDAH, busca apoyo urgente tras su desaparición el 15 de enero en Lima, denunciando falta de acción de las autoridades (Foto: MIMP Warmi Ñan)

El punto de inflexión llegó cuando una vecina de Lurín identificó al menor tras ver una foto en las noticias. “El sábado y domingo lo vi aquí, en esta cuadra. Todos los vecinos le ofrecieron comida, agua y ropa. No sabía que el muchacho estaba siendo buscado por sus familiares. Cuando me enteré, me comuniqué con la señora Enaida, le envié la foto y le dije: ‘Apenas lo encuentre, le haré videollamada’. Salí a recorrer la zona junto a otros vecinos, desde la calle de los Pulpos hasta Punta Hermosa y Punta Negra”, relató Susana Ledesma.

Menor fue visto por última vez en Lurín, a varios kilómetros de su hogar

El caso tomó un giro relevante el lunes posterior a la desaparición, cuando la familia recibió una fotografía que confirmaba la presencia de Bruno en Lurín. “Una vecina que le estaba dando alimento a mi hijo me envió una foto. Lo hemos reconocido y nos hemos venido de inmediato, pero lamentablemente ya no lo hemos encontrado”, señaló Enaida.

Vecinos de la zona, encabezados por Susana Ledesma, organizaron recorridos por las áreas cercanas a los últimos avistamientos. Según Ledesma: “Salimos a recorrer desde la calle de los Pulpos, Silencio, hasta Punta Hermosa y Punta Negra. En la tarde nos mandaron un video donde un agente de serenazgo le pide a Bruno que cruce al frente del parque y se retire. El menor fue dirigido hacia una zona agrícola y desolada. Estamos indignados porque no se le brindó la protección debida”.

La colaboración vecinal resultó esencial para extender la búsqueda, pero el tiempo transcurrido y la movilidad del adolescente complejizan la tarea. “Bruno tiene autismo y TDAH, es medicado y su comportamiento puede ser errático. La comunidad se ha unido, pero necesitamos el apoyo real de las autoridades”, enfatizó la familia.

Bruno Mathias Guillen, de dieciséis
Bruno Mathias Guillen, de dieciséis años, fue visto por última vez en Lurín y su madre lo busca incansablemente desde hace más de veinte días (Foto: Composición Infobae Perú)

Familia cuestiona proceder del serenazgo ante hallazgo de menor

La familia de Bruno y los vecinos de Lurín han manifestado su inconformidad con la respuesta de las autoridades, tanto del serenazgo como de la policía. Mónica Guillén, tía del menor, expresó: “Otra vez tenemos el mismo problema, no solo en la comisaría de Los Olivos, sino también aquí en Lurín. ¿Cómo es posible que mi sobrino estuviera a las dos de la mañana y el sereno solo lo sacara del parque sin tomarle datos ni huellas dactilares? No hizo bien su función”.

La inacción también se evidenció en la demora para acceder a las cámaras de seguridad. Los familiares y vecinos denunciaron que, pese a solicitar las imágenes a la municipalidad, el trámite resultó burocrático y poco efectivo. “Nos pidieron un oficio para poder acceder a las grabaciones. La ayuda de los vecinos fue inmediata, pero de las autoridades no hemos recibido respuestas concretas”, reclamó Susana Ledesma.

Las autoridades peruanas han emitido
Las autoridades peruanas han emitido una alerta de desaparición para Bruno Mathías Guillén Huingo, de 16 años, visto por última vez el 14 de enero de 2026 en Los Olivos, Lima. Se solicita a la ciudadanía cualquier información para su pronta localización (Foto: Ministerio del Interior del Perú )

La indignación ha dado paso a un llamado urgente a la ciudadanía y a las instituciones estatales. “él debe estar por aquí, por los alrededores. Les pido a las autoridades y a todos los vecinos que sigan apoyando. Bruno es un menor de edad y tiene derecho a ser protegido. No podemos descansar hasta encontrarlo”, insistió Enaida.

