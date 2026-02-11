Perú

Harvey Colchado, la carta de Alfonso López Chau como ministro del Interior: “Puedo hacer cosas importantes para reducir la criminalidad”

Candidato a la Cámara de Diputados por Ahora Nación se mostró confiado de que su partido llegará al Gobierno y, desde el Ejecutivo, podrá ejecutar medidas en favor de la lucha contra la inseguridad

El candidato aseguró que si su partido llega al gobierno, asumirá como Ministro del Interior; de lo contrario, impulsará desde el Congreso la derogación de leyes y nuevas penas contra la extorsión. | Mostritos y pirañas

El coronel Harvey Colchado, candidato a la Cámara de Diputados por el partido Ahora Nación, no solo se mostró confiado de que la agrupación llegue al Gobierno, sino que se convertiría en el titular del Ministerio del Interior. En una reciente entrevista, confirmó que Alfonso López Chau, aspirante a la presidencia, le ofreció el cargo y que, desde dicha cartera, podría enfrentar la criminalidad.

“Considero que vamos a llegar a ganar las elecciones para estar en el gobierno. Y en el gobierno, me ha señalado López Chau, que voy a ser el ministro de Interior. Por lo tanto, sí puedo hacer cosas muy importantes para así reducir el índice criminal”, mencionó en el podcast Mostritos y pirañas, dejando en claro que su compromiso principal estaría en el Ejecutivo y no en labores legislativas.

Vale mencionar que su aspiración no es nueva. En una entrevista previa con Infobae, ya había manifestado su disposición a asumir el cargo, aunque condicionó su decisión a la integridad del equipo de gobierno y a la ausencia de figuras vinculadas a la corrupción. “Si me dan la oportunidad de ser ministro del Interior, tenlo por seguro de que la criminalidad tendrá una solución a corto, mediano y largo plazo. Pero la solución a corto plazo es inmediata, es sencilla y se lo digo a ellos. Es fácil. Uno de ellos es poner inmediatamente a los jefes, oficiales y suboficiales correctos en los puestos. Es un cambio inmediato”, sostuvo entonces.

Harvey Colchado confirma que sería el ministro del Interior en un eventual gobierno de Ahora Nación.

¿Qué hará si Alfonso López Chau no gana la Presidencia?

Consultado al respecto, indicó que, en caso de no llegar al Ejecutivo, su agenda como congresista estaría enfocada en revertir lo que denomina “leyes pro-crimen”. Según detalló, propondría la derogación de las doce leyes más graves que considera obstaculizaron la eficacia policial en la persecución de organizaciones criminales.

Entre las normas criticadas señaló la ampliación de plazos para escuchas legales y las recientes modificaciones que, según él, desnaturalizaron la colaboración eficaz: “Ahora hay que filmar al delator cuando confiesa, lo que complica judicializar casos de organizaciones criminales porque obliga a demostrar una mayor capacidad operativa y una interrelación de roles”.

Agregó que uno de los ejes de su propuesta legislativa es la lucha contra las extorsiones, fenómeno que considera central en la crisis de seguridad y para el que propone un nuevo tipo penal: que la sola posesión del mensaje extorsivo sea delito. “Actualmente, el delito de extorsión es de resultado y no de peligro. ¿Qué es de peligro?, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad. El simple hecho de manejar borracho, sin atropellar a nadie, es delito. Igual debe ser. El simple hecho de tener un mensaje extorsivo en tu celular debe ser suficiente para detener y condenar. Incluso, sin que el agravio denuncie", expresó.

También planteó un uso intensivo de herramientas tecnológicas para la interceptación de WhatsApp y otras redes sociales. “Eso cuesta veinte millones. ¿Sabe cuánto ha gastado el Perú en el Ministerio del Interior por un mes de estado de emergencia? Cuarenta y tres millones. Ya van gastando ochenta y seis millones. Con ese acceso podemos probar que ese delincuente ha mandado mensajes extorsivos y podemos detener a toda la red”, afirmó.

