Gestión de Carlos Canales amenaza con cárcel a periodistas por revelar fuga de datos en Miraflores, denuncia Marco Sifuentes

El director de La Encerrona denunció que la comuna intenta llevar a su equipo ante la justicia tras exponer una filtración masiva que afectó a al menos 60 mil vecinos, incluidos congresistas, y 2 mil empresas

Marco Sifuentes, director de La Encerrona, denunció que la Municipalidad de Miraflores pretende iniciar acciones judiciales contra su equipo tras divulgar una filtración masiva de datos personales de vecinos del distrito

El periodista y escritor Marco Sifuentes, director del noticiero web La Encerrona, denunció este miércoles que la Municipalidad de Miraflores, encabezada por el alcalde Carlos Canales (Renovación Popular), busca iniciar acciones judiciales contra su equipo tras la revelación de una filtración masiva de datos personales de vecinos del distrito.

“La municipalidad de Miraflores nos quiere meter presos. Al alcalde no le ha gustado nuestra revelación (sobre filtración de tributaria y detalles sensibles de aproximadamente 60 mil personas)”, señaló durante la última emisión de su programa.

Sifuentes precisó que los archivos filtrados incluían información como el costo de inmuebles y números de teléfono, lo que pone en riesgo a los afectados frente a posibles extorsiones.

“(La comuna) ha sacado un comunicado acusándonos de múltiples delitos. Para empezar, adquirir, poseer y traficar con datos informáticos. Este delito, por si acaso, implica una pena de por lo menos cinco años de cárcel. Y la acusación es mentira, además, porque nosotros no hemos traficado con nada”, explicó.

El municipio acusa al equipo periodístico de delitos relacionados con el manejo de datos informáticos, aunque Sifuentes asegura que solo evidenciaron fallas de seguridad y notificaron previamente a la comuna

El conductor aclaró que su equipo solo evidenció la vulnerabilidad en el marco del trabajo periodístico. “Lo que hicimos fue corroborar una vulnerabilidad expuesta por ellos mismos y lo hicimos en ejercicio de nuestra profesión de periodistas. Y como les dijimos a ustedes ayer, para acceder a toda esa información, bastaba únicamente con cambiar los números al final del link. No hay necesidad de ser hacker, eso lo podía hacer cualquiera”, añadió.

Sifuentes indicó que la actual gestión también los responsabiliza por otros delitos, como obtención ilegal de información y exposición de datos personales. Aseguró, sin embargo, que el equipo de La Encerrona notificó previamente a la municipalidad y solo difundió la información después de que se bloqueara el acceso.

“Nosotros la semana pasada le avisamos a la municipalidad de esta nueva vulneración. Ellos tuvieron todo el tiempo del mundo para cancelar ese acceso y, de hecho, nosotros solo publicamos una vez que ese acceso estuvo cancelado”, afirmó.

Esta es la tercera vez que se detecta una vulneración de datos en Miraflores; en 2024 se hallaron seis enlaces con información accesible, lo que ocasionó una sanción para la municipalidad

Recordó que anteriormente la misma administración lo acusó de ser hacker y luego aseguró que recibía dinero para hacer propaganda en su contra, lo que motivó “una carta notarial y una disculpa pública” del alcalde durante una sesión del consejo municipal. “Ahora ha dado un paso más y ha metido a la fiscalía en esto, que es un ejemplo clarísimo de cómo se maneja una gestión de Renovación Popular”, sostuvo.

Según el reporte de La Encerrona, esta es la tercera vez que los datos personales de los vecinos quedan expuestos. En esta ocasión, además de nombres y correos electrónicos, se encontraron accesibles direcciones, fotografías y precios de viviendas. El año pasado se detectó un enlace con datos expuestos; en 2024 se identificaron seis enlaces de riesgo, lo que derivó en una multa para la municipalidad.

Entre la información comprometida figuran nombre completo, DNI, dirección, plano del predio, fotos de la fachada y valor del inmueble, incluso datos del propio alcalde, su esposa y propiedades de congresistas como Norma Yarrow, Jorge Morante y Adriana Tudela, así como de figuras públicas y empresarios. La filtración, de acuerdo con el informe, afectó a más de 60 mil personas y 2 mil empresas.

