Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve” para el cargo

Fuente: @MunicipalidadMiraflores / YouTube

El general Mario Arata, gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de Miraflores, presentó este martes su renuncia irrevocable durante la undécima sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), en una jornada marcada por un enfrentamiento con el alcalde Carlos Canales, quien días atrás lo había cuestionado públicamente por su desempeño.

El oficial confrontó al burgomaestre tras recordar que, durante la sesión extraordinaria del CODISEC celebrada la semana pasada, le había dicho que “no sirve” para el cargo.

“(Esas palabras) lindan con el respeto y la consideración que debe tener un funcionario a sus funcionarios. Yo represento a ellos. La llamada de atención que recibí, la reciben también ellos. ¿Es justo? Por supuesto que no”, declaró en defensa de su equipo, también presente en la reunión.

Arata subrayó que su trayectoria en la Policía Nacional (PNP) tiene un reconocimiento que merecía respeto: “Señor alcalde, usted no está hablando con cualquier persona y no lo debe hacer con cualquier persona, tampoco de esa forma como se dirigió de forma peyorativa”, expresó.

El alcalde cuestionó la efectividad del área de Seguridad Ciudadana, señalando que los 106 operativos realizados y más de 10 mil intervenciones no dieron multas

Recordó que la crítica del edil se produjo a pesar de su reciente labor y de situaciones personales delicadas: “Y como todos son testigos, acababa de fallecer mi señora madre. (...) Pero este es un acto público, lo están mirando acá. Yo no me merezco ese trato. De ninguna manera”, añadió.

“Entonces, señor alcalde, hay mucho que hablar ahí. Yo el día de hoy estoy presentando mi carta de renuncia irrevocable al cargo de gerente de Seguridad Ciudadana. No puedo seguir trabajando acá. Mi dignidad no me permite trabajar así, así quiera”, declaró, tras lo cual Canales cambió de tema.

La transmisión en vivo de la sesión fue eliminada de las plataformas de la Municipalidad.

“No me sirven”

El lunes pasado, durante la III Sesión Extraordinaria del CODISEC, el burgomaestre había criticado el desempeño del área de Seguridad Ciudadana.

Canales denunció consumo de alcohol en playas de Miraflores y afirmó que corresponde al gerente de Seguridad Ciudadana garantizar la tranquilidad

“Hemos tenido 106 operativos, 10 mil 670 personas intervenidas. ¿Cuántas personas han sido multadas? Cero. ¡Cero! Cero. No me sirve esa cifra. A mí no me sirven personas intervenidas si no son multadas por infracciones a las faltas que cometen en el distrito. Y es la última vez, este, general Arata, que si no me dan resultados, no me sirven ustedes. ¿Estoy claro?”, afirmó.

Canales insistió en que los operativos deben traducirse en resultados concretos para la ciudadanía: “Resultados es lo que quiero. Y lo que quieren los vecinos, no Canales. Los vecinos quieren resultados. Tenemos más de mil serenos, tenemos movilidad, tenemos logística, tenemos policías contratados y no nos sirven para nada si no tenemos resultados concretos para los vecinos. La próxima vez, quiero un resultado de esos”, añadió.

También mencionó que durante un recorrido por la Costa Verde un fin de semana no observó a ninguna persona consumiendo bebidas alcohólicas en las playas de San Miguel o Magdalena. “Y entro a Miraflores, todas las playas llenas de gente bebiendo en las calles, en la playa. Tuve que llamar para que ustedes actúen. El alcalde no tiene que hacer eso. Es el gerente de Seguridad Ciudadana el que nos tiene que dar tranquilidad”, concluyó.