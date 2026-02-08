Elecciones 2026: ¿cómo votar correctamente para evitar que los votos sean anulados?

Los ciudadanos deberán asegurarse de que el símbolo (+ ó X) con el que marcarán la cédula de sufragio se encuentre al interior de los recuadros de cada votación. (Foto: Agencia Andina)

Las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril de 2026 Perú, los ciudadanos votarán, en una sola jornada, al presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Debido a que emitir un voto de forma correcta será clave para garantizar su validez y el resultado de las elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha compartido una serie de instrucciones para evitar el riesgo de que se cometan posibles errores que invaliden el voto, como seleccionar más de una opción por columna o marcar con un símbolo incorrecto.

La principal novedad de los comicios es la restauración de la bicameralidad en el Congreso. Los peruanos deberán seleccionar cinco autoridades distintas, cada una en una columna independiente de la cédula de votación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió que los electores deberán prestar especial atención a estos cambios para asegurar la validez del sufragio.

¿Cómo se garantiza un voto válido?

Para que el voto sea válido, únicamente debe marcarse una cruz o aspa (X) dentro del recuadro del símbolo o fotografía del candidato correspondiente. Se permite seleccionar solo una organización política por columna. El uso de cualquier otro símbolo, como círculos o checks, anula el voto en la columna afectada. Si una columna queda en blanco o se marca más de una opción, únicamente esa columna será nula y las demás conservarán su validez, detalló la ONPE.

Los electores deberán marcar en las cinco columnas de la cédula:

En la primera columna : presidente y dos vicepresidentes, marcando el símbolo o la fotografía de la fórmula elegida.

En la segunda columna : senadores nacionales; se debe marcar el símbolo de la organización política y, de manera opcional, escribir uno o dos números de candidatos de ese mismo partido, lo que equivale a los votos preferenciales.

En la tercera columna : senadores regionales; además de marcar el símbolo, se puede añadir un número para el voto preferencial.

En la cuarta columna : diputados por región; es posible marcar el símbolo del partido y, si se desea, escribir uno o dos números de candidatos de esa agrupación para votos preferenciales.

En la quinta columna: Parlamento Andino; se marca el símbolo de la organización política y pueden incluirse hasta dos números para votos preferenciales.

El elector está autorizado a apoyar partidos diferentes en cada columna, siempre y cuando marque solo una organización política en cada una. (Andina)

¿Qué es el ‘voto cruzado’?

Este estilo de votación es válida en estas elecciones según la ONPE. Esto significa que el elector está autorizado a apoyar partidos diferentes en cada columna, siempre y cuando marque solo una organización política en cada una. Por ejemplo, se puede elegir un partido distinto para presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino sin que esto invalide las decisiones registradas.

Respecto al voto preferencial, Hartill indica que los números escritos deben pertenecer únicamente a candidatos del partido previamente seleccionado. Si el número del candidato tiene dos dígitos, ambos deben escribirse dentro del mismo recuadro. Cuando los dígitos se colocan en recuadros separados, el voto se considera emitido para dos candidatos diferentes.

Si los números están ligeramente fuera del recuadro o en la intersección, los miembros de mesa decidirán sobre la validez en función de la intención clara del votante.

Para evitar que el voto sea anulado, la ONPE recomienda informarse en los canales oficiales y revisar cuidadosamente el instructivo de la cédula. Se aconseja usar solo la cruz (+) o aspa (X) y asegurarse de que la marca permanezca dentro del recuadro correspondiente.