Keiko Fujimori revela la razón de su sonrisa ante cámaras cuando fue encarcelada: “Mi mensaje ha sido enviado”

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recordó los momentos críticos que vivió mientras era investigada por lavado de activos en el marco del caso Cócteles.

En entrevista con Milagros Leiva, la lideresa fujimorista explicó el motivo de su sonrisa cuando era escoltada por la Policía, una imagen que generó amplio debate público.

Según relató, al asistir a las audiencias de prisión preventiva tenía la sensación de que el Poder Judicial ordenaría su encarcelamiento, por lo que decidió preparar emocionalmente a sus hijas ante esa posibilidad. En ese contexto, su mayor preocupación era que Kyara y Kaori Villanella la percibieran serena y sin miedo.

Por ello, contó que, tras conocerse la decisión judicial, optó por sonreír frente a las cámaras. “Yo solamente me enfoqué en cómo quiero que mis hijas me vean para que estén tranquilas y sepan que no me van a matar, que ese era el miedo principal de Kaori. Y entonces, cuando yo veo a las cámaras, digo, este es mi momento de demostrarle a mis hijas que estoy bien y que soy fuerte. Y por eso sonrío. Sonrío a las cámaras para ellas”, recordó.

El día que Keiko Fujimori pensó que iría a la cárcel y decidió sonreír

Las reacciones tras su sonrisa

La escena no pasó desapercibida y desató una ola de comentarios y cuestionamientos. Más tarde, cuando pudo conversar con su abogada, Giulliana Loza, fue advertida sobre la controversia que había provocado su gesto.

“Claro, ya después llegó Giulliana Loza y me dijo que están diciendo barbaridades de tu sonrisa”, relató Fujimori.

Frente a esa advertencia, la excandidata presidencial aseguró que no le dio importancia a las críticas y dejó en claro el sentido de su mensaje. “A mí no me importa. No aclares nada. Mi mensaje ha sido enviado solo para mis hijas”, respondió.

Keiko Fujimori y sus tres ingresos a la cárcel

Keiko Fujimori pasó por la cárcel en tres ocasiones como parte de las investigaciones del llamado caso Cócteles, un proceso que marcó su trayectoria política durante varios años y que estuvo relacionado con los presuntos aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

El primer episodio ocurrió el 10 de octubre de 2018. Ese día, Fujimori fue detenida dentro de la sede del Ministerio Público por disposición judicial. La medida fue de carácter preliminar y se prolongó por ocho días. Tiempo después, el Tribunal Constitucional concluyó que esta detención no estuvo debidamente sustentada y la declaró inconstitucional.

Detalles, incidencias, y personajes durante el primer día del juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el Caso Cócteles. Poder Judicial

A finales de ese mismo mes, el 31 de octubre de 2018, la situación se agravó. El Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por un periodo de 36 meses. Keiko Fujimori fue trasladada al penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde permaneció recluida más de un año. El 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional dispuso su liberación al considerar que la medida vulneró su derecho a la libertad personal.

El tercer ingreso a prisión se produjo el 28 de enero de 2020, cuando se dictó una nueva orden de prisión preventiva, esta vez por 15 meses. Fujimori permaneció privada de su libertad cerca de tres meses y medio, hasta el 5 de mayo de ese año, cuando una sala de apelaciones revocó la decisión y ordenó que continúe el proceso bajo comparecencia.

Keiko Fujimori detenida (Reuters)

En total, la lideresa de Fuerza Popular estuvo encarcelada alrededor de 16 meses y medio. Con el paso del tiempo, ninguna de las medidas que la mantuvieron en prisión fue confirmada por instancias superiores. Por el contrario, el Tribunal Constitucional determinó que existieron excesos y falta de proporcionalidad en las decisiones judiciales.

Con una sentencia emitida en octubre de 2025, el máximo intérprete de la Constitución concluyó que las detenciones y prisiones preventivas impuestas a Keiko Fujimori vulneraron sus derechos fundamentales, cerrando así uno de los capítulos más polémicos del proceso judicial que se extendió por más de siete años.