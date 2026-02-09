Patricio Quiñones celebra su paso por el Super Bowl junto a Bad Bunny: “El mejor día de mi carrera”

Así fue la participación de Pato Quiñones en el show de medio tiempo de Bad Bunny el Super Bowl - ESPN2

El nombre de Patricio “Pato” Quiñones empezó a circular con fuerza entre los peruanos la noche del Super Bowl 2026, cuando millones de espectadores en todo el mundo siguieron el esperado show del medio tiempo encabezado por Bad Bunny.

En medio de la música, las coreografías y la energía del espectáculo, el bailarín peruano apareció en escena como parte del elenco artístico que acompañó al cantante puertorriqueño, convirtiéndose en uno de los compatriotas que han logrado llegar a uno de los escenarios más vistos del planeta.

La participación de Quiñones, quien además es recordado por el público por su paso por la televisión peruana y por realities como Esto es guerra, fue confirmada por él mismo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes y videos del momento. En esas publicaciones se le observa bailando junto a Bad Bunny y a otros artistas en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, escenario donde se disputó la final de la National Football League (NFL) entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Patricio Quiñones, del reality a la NFL: así vivió su participación en el show de Bad Bunny. Infobae Perú / Captura: IG.

El propio bailarín difundió un video en el que se le ve ejecutando la coreografía junto al intérprete urbano, dejando en evidencia la intensidad y precisión que exige un espectáculo de ese nivel.

Las imágenes mostraban también la magnitud del evento: un estadio repleto, luces, cámaras y un despliegue técnico que acompaña cada edición del Halftime Show, considerado uno de los momentos más esperados del año en la industria del entretenimiento.

En un carrusel de fotografías publicado en Instagram, ‘Pato’ Quiñones también dejó ver detalles de su vestuario y de los instantes previos y posteriores a la presentación. En las imágenes aparece con un short de jean ancho, polo amarillo y zapatillas blancas, atuendo que formaba parte de la estética del espectáculo. Otra fotografía que llamó especialmente la atención fue aquella en la que el bailarín sostiene la bandera del Perú en los exteriores del estadio, mostrando con orgullo su pase de ingreso al evento y resaltando el significado personal de ese momento.

Patricio Quiñones, del reality a la NFL: así vivió su participación en el show de Bad Bunny. Infobae Perú / Captura: IG.

Patricio Quiñones feliz tras presentación de la NFL

Pero uno de los instantes que más comentarios generó fue cuando se reveló que el bailarín no solo participó en las coreografías, sino que también cargó a Bad Bunny durante una de las secuencias de ingreso al campo. En fotografías difundidas posteriormente se observa al peruano formando parte del grupo de bailarines y miembros del equipo que levantaron al artista mientras el público aplaudía y celebraba el inicio del espectáculo.

Para Patricio Quiñones, ese momento tuvo un significado especial que él mismo expresó públicamente. En una de sus publicaciones escribió: “Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú. El mejor día de mi carrera”, una frase que fue ampliamente compartida y comentada por seguidores y colegas en instagram. El mensaje resumía no solo la emoción personal del bailarín, sino también el sentimiento de representación que muchos peruanos percibieron al verlo en un escenario internacional de esa magnitud.

Patricio Quiñones, del reality a la NFL: así vivió su participación en el show de Bad Bunny. Infobae Perú / Captura: IG.

Usuarios felicitaron a Patricio Quiñones

Las reacciones no tardaron en llegar. Diversas figuras del espectáculo peruano enviaron mensajes de felicitación, destacando el logro del artista. La cantante Daniela Darcourt comentó:

“Lo que te admiro hermano. Orgullo nacional”, mientras que DJ Peligro escribió: “Gracias por representarnos, un crack siempre”. También se sumaron otras personalidades, como Yiddá Eslava, quien expresó: “Grandes logros para tu carrera”, y Luciana Fuster, que señaló: “Ya la estabas rompiendo amigo, pero llegar ahí (…) eres grande”. Estas muestras de apoyo reflejaron el impacto que tuvo la participación del bailarín en el público y en la comunidad artística peruana.

Patricio Quiñones, del reality a la NFL: así vivió su participación en el show de Bad Bunny. Infobae Perú / Captura: IG.

¿Quién es Patricio Quiñones Calvo?

Detrás de ese momento de reconocimiento internacional hay una trayectoria que comenzó años atrás. Patricio Quiñones Calvo, de 33 años, inició su camino en el mundo del espectáculo en el programa El Gran Show, donde destacó como bailarín y coreógrafo. Fue en ese espacio televisivo donde se hizo conocido para el público masivo, no solo por su talento en la pista, sino también por su vida personal, especialmente durante la etapa en que mantuvo una relación con la modelo Milett Figueroa.

Ambos decidieron poner fin a su romance en 2017, explicando en su momento que preferían concentrarse en sus respectivas carreras profesionales. Poco después, el bailarín tuvo una breve participación en el reality Esto es guerra, experiencia que lo mantuvo en la televisión hasta 2018.

Sin embargo, el rumbo de su carrera cambió cuando decidió enfocarse plenamente en el baile profesional y buscar oportunidades fuera del país. Ese proceso implicó audiciones, viajes y años de trabajo constante hasta lograr integrarse en elencos internacionales. Con el tiempo, Quiñones logró participar en espectáculos y giras junto a artistas de renombre como Daddy Yankee, Manuel Turizo, Nicky Jam y Paulina Rubio, entre otros, consolidando un perfil cada vez más internacional.

Esa experiencia fue la que finalmente lo llevó a formar parte del equipo artístico que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl 2026, un espectáculo que, además de su impacto musical, se caracteriza por la complejidad de su producción. Cada movimiento en el escenario está ensayado durante semanas, con coreografías milimétricas y cambios de escenografía sincronizados con la música y la transmisión televisiva.

Patricio Quiñones tuvo un paso por 'El Gran Show'. (América TV)