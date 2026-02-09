Patito Feo está de vuelta: Brenda Asnicar y Laura Esquivel confirman show en Lima como parte de una gira internacional

Las inolvidables protagonistas de Patito Feo se presentarán el siete de mayo con el show Amigas del Corazón, prometiendo revivir la magia y los hits que conquistaron corazones en toda una generación (Instagram/lauraybrendaworldtour)

Dos figuras centrales de una de las series juveniles más recordadas de la televisión latinoamericana volverán a compartir escenario. Brenda Asnicar y Laura Esquivel, quienes dieron vida a Antonella y Patito, confirmaron que Lima será una de las paradas de su nuevo espectáculo musical.

El show, titulado Amigas del Corazón, se presentará el 7 de mayo en el recinto Costa 21 (San Miguel), según anunciaron ambas artistas a través de sus plataformas digitales.

El anuncio generó inmediata reacción entre seguidores que crecieron con la ficción argentina, emitida con gran éxito en distintos países. La presentación en Perú forma parte de una gira que recorrerá varias ciudades de América y Europa.

Un reencuentro que apela a la nostalgia generacional

Brenda Asnicar y Laura Esquivel regresan a los escenarios con un show pensado para el público que creció con la historia de Patito Feo. (Instagram/lauraybrendaworldtour)

El regreso de Brenda Asnicar y Laura Esquivel no se plantea como una reposición televisiva, sino como una experiencia en vivo diseñada para el público que acompañó la historia original. Amigas del Corazón es el nombre elegido para este espectáculo, una referencia directa al universo musical de la serie que marcó a una generación a finales de la década del 2000.

La confirmación de la fecha en Lima fue destacada de manera explícita por las propias protagonistas. “Lima, Perú, siete de mayo en Costa 21”, escribieron en sus publicaciones, subrayando la importancia del país dentro del itinerario. El mensaje fue acompañado por una reflexión que resume el espíritu del proyecto: “Pasaron los años pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba de un escenario, y esta vez queremos que estén ahí con nosotras”.

La dupla formada por Antonella y Patito se convirtió en uno de los ejes narrativos más recordados de la serie, no solo por el conflicto entre ambos personajes, sino también por el impacto cultural que alcanzó la producción. Canciones, coreografías y frases se instalaron en el imaginario juvenil, trascendiendo la pantalla y consolidando una base de seguidores que se mantiene activa hasta hoy.

El anuncio del show en Lima despertó comparaciones inevitables con otros fenómenos recientes vinculados a ficciones juveniles. En el ambiente del espectáculo se comenta que la expectativa recuerda a lo ocurrido con giras de producciones similares, que lograron convocatorias masivas años después de su emisión original. La apuesta apunta a ese público adulto joven que conserva un vínculo emocional con la serie.

Lima como parte de una gira que cruza continentes

La capital peruana figura como una parada clave dentro de una gira internacional que recorrerá América Latina y Europa. (Instagram/lauraybrendaworldtour)

La presentación en Costa 21 no será un hecho aislado. El espectáculo forma parte de una gira internacional que incluye ciudades de América Latina y Europa, regiones donde Patito Feo alcanzó altos niveles de popularidad. Antes de llegar a Perú, Asnicar y Esquivel se presentarán en Montevideo el 24 de abril, en el Antel Arena, y luego en Santiago de Chile el 3 de mayo, en el Movistar Arena.

Tras su paso por Lima el 7 de mayo, el recorrido continuará en Guayaquil el 31 de julio y en Ciudad de México el 2 de agosto, donde el show llegará al Auditorio Nacional. El calendario también contempla paradas en países europeos como España e Italia, además de un anuncio pendiente para Grecia. Estos destinos coinciden con territorios donde la serie fue emitida con gran aceptación.

En la comunicación oficial del tour, Perú aparece resaltado como una de las fechas clave. Para el público local, se informó que el 10 de febrero se dará a conocer la información completa sobre la venta de entradas, incluyendo preventa y detalles logísticos. Este adelanto fue suficiente para activar la conversación en redes sociales y foros de seguidores.

El hecho de que Lima figure dentro de un circuito que incluye grandes recintos internacionales refuerza la relevancia del mercado peruano para este tipo de propuestas. Costa 21, espacio habitual para conciertos de gran formato, será el escenario elegido para albergar el reencuentro de las protagonistas.

Expectativa de los fans de Patito Feo

El anuncio del show activó una ola de reacciones entre seguidores que identifican la serie como parte de su etapa formativa. (Instagram/lauraybrendaworldtour)

La reacción del público no se hizo esperar. Comentarios que evocan canciones, personajes secundarios y rivalidades emblemáticas comenzaron a circular apenas se confirmó la fecha. La historia de Patito Feo, centrada en la confrontación entre dos mundos juveniles opuestos, dejó huella en quienes siguieron la trama durante su adolescencia.

Antonella y Patito representaron algo más que personajes enfrentados. Su dinámica simbolizó aspiraciones, inseguridades y procesos de crecimiento que conectaron con audiencias de distintos países. El reencuentro de Asnicar y Esquivel en un escenario adquiere, por eso, un valor que excede lo musical y se instala en el terreno de la memoria colectiva.

El espectáculo Amigas del Corazón se presenta como una celebración de ese recorrido compartido. Aunque no se han revelado detalles específicos del repertorio, el título sugiere un enfoque centrado en los temas más emblemáticos de la serie. La expectativa se alimenta del deseo de revivir momentos que marcaron una etapa formativa para miles de espectadores.