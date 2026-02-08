Brenda Asnicar y Laura Esquivel encendieron la esperanza del regreso de Patito Feo con sus históricas protagonistas

Brenda Asnicar se mostró como en su época de "Divina" en Patito Feo y dejó abierta una puerta para el regreso de la serie con la dupla original

Brenda Asnicar y Laura Esquivel, protagonistas de la recordada serie juvenil Patito Feo, sorprendieron a sus seguidores al publicar de manera simultánea videos en sus redes sociales. Ambos materiales contienen guiños directos a sus emblemáticos personajes e hicieron crecer los rumores sobre la posible vuelta de Patito Feo.

En el video de Asnicar, grabado en una concurrida avenida de Buenos Aires, aparece interpretando a Antonella Lamas Bernardi. Viste de modo glamoroso y recurre a elementos que remiten al estilo original de la serie, mientras suena la emblemática música de “Divina” y “¿Y ahora qué?”. El vestuario y los accesorios refuerzan el tono nostálgico. Al final del clip, el personaje recibe una llamada y solo se escucha la voz de Esquivel.

Por su parte, Laura Esquivel da vida a Patricia “Patito” Díaz-Rivarola Castro en una habitación que da a la misma avenida. Encuentra un ramo de flores, lo huele, y luego extrae una libreta para escribir “Querido diario”. En esta ocasión, las canciones son las mismas, pero el orden inverso. La escena también concluye con la voz de saludo al teléfono.

Laura Esquivel se mostró como cuando era de las "Populares" en Patito Feo y dejó la puerta abierta para un regreso con la dupla original

Las publicaciones rápidamente sumaron miles de reacciones. Fans de Argentina, otros países de América Latina, Italia y Grecia revivieron la pasión por la serie. Mensajes como “El reencuentro más esperado de dos reinas”, “Mi infancia está llorando de felicidad” o “Necesitamos gira, yo sí voy al concierto” reflejaron el fervor del público. Desde México hubo pedidos concretos para una gira o presentaciones especiales, y otros usuarios manifestaron su deseo de que la vuelta se concrete: “Que sea verdad”, “No tengo con quién hablar de esto”.

En los perfiles de las actrices se multiplicaron los comentarios internacionales. Italianos escribieron “Vi aspettiamo in Italiaaaaa” o “Somos las Divinas para siempre”. También se recibieron saludos y mensajes de afecto desde Grecia, destacando la dimensión global del fenómeno. Entre los seguidores emergió una mezcla de nostalgia, entusiasmo y pedidos explícitos para que ambas regresen al escenario.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel en Patito Feo

Hasta el momento, Asnicar y Esquivel han rechazado todos los proyectos para una nueva versión o adaptación de la serie. El año pasado, “Patito Feo” tuvo una versión teatral en la que participaron otras actrices principales, Juli Poggio y Guada Devoto, lo que desató debate y descontento entre quienes extrañaron la presencia de las protagonistas originales. La producción buscó renovar el elenco con nuevos talentos, pero la ausencia de figuras emblema alimentó la añoranza entre quienes seguían el programa.

En sus declaraciones públicas, Esquivel explicó su decisión de dejar atrás el personaje: “No tengo ganas de meterme en un personaje de nuevo. Yo largué el personaje cuando lo terminé de hacer”, recordó. Narró que su despedida definitiva fue durante una presentación de “Patito Feo” en Grecia, a los 15 o 16 años, experiencia que marcó el cierre de esa etapa. Asnicar compartió la misma posición y suele tomar distancia de propuestas nostálgicas: “No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock”, dijo en tono tajante. Ambas insisten en priorizar sus actuales proyectos artísticos y en mantener el pasado de la serie como una experiencia significativa, pero cerrada.

El reencuentro de Brenda Asnicar y Laura Esquivel, las protagonistas de Patito Feo

Pese a su negativa para volver a la tira, el año pasado Asnicar y Esquivel se reencontraron en una transmisión en vivo. El encuentro sirvió para bromear sobre sus tiempos en el set y celebrar la relación de amistad que mantienen fuera de la ficción. Durante el programa ninguna ocultó su admiración por la trayectoria y talento de la otra, en una muestra de afecto compartido por el público. Recrearon escenas recordadas de la serie para alegría de los seguidores y desmintieron cualquier rivalidad real, que solo formaba parte de la trama.

En ese reencuentro, Asnicar no dudó en ironizar sobre las nuevas versiones teatrales, aunque luego agradeció el cariño del público: “Un abrazo a los fans, que los queremos un montón”. Además, defendió la identidad irremplazable de su personaje: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”. Esquivel también resaltó la importancia de mirar al futuro en sus carreras, aunque admitieron mantener una conexión emocional y musical con el proyecto que las unió.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel en su reencuentro el año pasado

Por el momento, ni Brenda Asnicar ni Laura Esquivel han confirmado su regreso, a pesar de la insistencia de los seguidores y el peso de la nostalgia. Pero los videos publicados por ambas encienden la posibilidad concreta de una nueva etapa de “Patito Feo”, sostenida por el deseo del público y el impacto duradero del recuerdo.

El lazo entre las protagonistas continúa marcado por una profunda sintonía, una especie de hermandad que trasciende el paso del tiempo y los personajes de la pantalla, fruto de un encuentro singular en sus vidas.