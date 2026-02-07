Perú

Catedral Santa María de Chiclayo celebró su última misa antes de iniciar remodelación por la visita del papa León XIV

Durante tres meses, la emblemática iglesia permanecerá sin acceso al público debido a trabajos de restauración ejecutados por el Gobierno Regional de Lambayeque

La histórica Catedral Santa María de Chiclayo cierra sus puertas temporalmente por un período de tres meses para ser sometida a importantes obras de refacción. Los trabajos buscan preservar este recinto religioso de casi 100 años de antigüedad (Créditos: Exitosa)

La Catedral Santa María de Chiclayo celebró su última misa este viernes antes de cerrar sus puertas para iniciar un proceso de remodelación integral, en preparación para la esperada visita del papa León XIV.

La emblemática edificación, con cerca de cien años de historia, permanecerá sin acceso al público durante los próximos tres meses, periodo en el que se ejecutarán trabajos de restauración a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, con un presupuesto superior a los dos millones de soles.

La decisión de intervenir el templo fue confirmada por la oficina de comunicaciones de la Diócesis de Chiclayo, que precisó que la obra busca preservar el valor arquitectónico y religioso del recinto, el cual constituye un punto de referencia para los fieles y visitantes de la región. El anuncio fue recibido con expectativa por la comunidad local, consciente de la relevancia que representa la llegada del sumo pontífice y el impacto cultural que tendrá la rehabilitación de uno de los principales monumentos de la ciudad.

Las actividades religiosas, como misas,
Las actividades religiosas, como misas, bautizos y matrimonios, se mantendrán en nuevos espacios designados en la ciudad para garantizar la continuidad pastoral - Créditos: Andina/EFE.

Durante el periodo de cierre, las actividades litúrgicas y sacramentales no se suspenderán, sino que han sido reubicadas en distintos espacios de la ciudad para garantizar la continuidad pastoral. Las misas se realizarán en el colegio Betty Mella, ubicado a apenas dos cuadras del templo, facilitando el acceso a los asistentes habituales.

Por otro lado, los bautizos tendrán lugar en la capilla de la Misericordia, situada en la cuadra catorce de la calle Francisco Cabrera, mientras que los matrimonios se celebrarán en el santuario Nuestra Señora de la Paz, respetando así la solemnidad de cada rito en espacios adecuados.

Además, la secretaría parroquial trasladará su atención al público a la cuadra siete de la calle Siete de Enero durante el lapso de las obras, permitiendo que trámites y consultas continúen con normalidad.

Las autoridades eclesiásticas han reiterado que estas medidas son temporales y estarán vigentes solo mientras se ejecuta la restauración, cuyo objetivo principal es presentar la catedral en condiciones óptimas para la histórica visita papal.

Los fieles peruanos están emocionados
Los fieles peruanos están emocionados con la llegada del papa al Perú - Créditos: Reuters / Google Maps.

Visita del papa León IXV

La Conferencia Episcopal Peruana ratificó que el papa León XIV contempla visitar Perú a finales de este año, en el marco de una gira que podría incluir otras naciones sudamericanas. Monseñor Guillermo Cornejo, presidente de Cáritas Perú, ofreció detalles sobre los preparativos de la agenda papal y los posibles destinos que el sumo pontífice recorrería durante su estadía en el país.

Aunque la programación oficial aún está en proceso de definición, Cornejo manifestó a RPP Noticias que “muy probablemente Lima y Chiclayo estarán en la ruta del papa, aunque la decisión final la tomará la comisión que organizará la visita”.

La capital peruana asumiría un rol protagónico, no solo por su importancia histórica y religiosa, sino también por la conmemoración del aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo obispo de Lima y figura emblemática del episcopado latinoamericano.

La inclusión de Chiclayo responde a la relación especial que mantiene el pontífice con esta ciudad del norte, donde ejerció como obispo y donde persiste una comunidad católica particularmente activa.

