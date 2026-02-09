Bad Bunny nombró a Perú en su presentacion del Super Bowl: la bandera apareció en escena y cuatro peruanos bailaron con él

Bad Bunny, uno de los máximos exponentes de la música urbana mundial, deslumbró al público con un show de medio tiempo que dejó huella en la cultura pop y en la memoria de miles de peruanos. Dentro del espectáculo, el artista puertorriqueño rindió homenaje a la diversidad de América Latina, y Perú fue uno de los países protagonistas en medio de la celebración. El Super Bowl 60 transformó el Levi’s Stadium en una fiesta de sonidos y colores latinos., uno de los máximos exponentes de la música urbana mundial, deslumbró al público con un show de medio tiempo que dejó huella en la cultura pop y en la memoria de miles de peruanos. Dentro del espectáculo, el artista puertorriqueño rindió homenaje a la diversidad de

Desde el inicio, la propuesta escénica apostó por una identidad marcada. Bad Bunny apareció en el escenario acompañado por decenas de bailarines latinos. El repertorio incluyó éxitos globales y una escenografía inspirada en el Caribe, entre piraguas, mercados y luces que evocaron paisajes de la región.

La energía del público se hizo sentir con cada tema y el ambiente en el estadio reflejó una conexión especial entre el músico y las comunidades latinas presentes en Estados Unidos.

El momento más emotivo llegó en la parte final del show. Bad Bunny tomó el micrófono y enumeró a varios países latinoamericanos, incluyendo a Perú, mientras banderas de cada nación cruzaban la pasarela del escenario.

Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, United States - February 8, 2026 Bad Bunny performs during the halftime show REUTERS/Mike Blake

“God bless América. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, United States, Canadá and my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí”, expresó el artista, subrayando la importancia de la migración y la unión latinoamericana.

En ese instante, la bandera peruana avanzó por el centro del campo, acompañada por el aplauso del público y el reconocimiento de los asistentes. La imagen de la insignia nacional junto a las de otros países quedó registrada como un símbolo de integración y orgullo para la comunidad peruana.

Cuatro peruanos bailaron con Bad Bunny

La participación peruana fue más allá del desfile de la bandera. Cuatro artistas nacionales integraron el grupo de bailarines que acompañó a Bad Bunny durante el espectáculo. Entre ellos, Patricio Quiñones se destacó por su desempeño y por protagonizar uno de los momentos centrales al cargar al artista en plena coreografía.

Quiñones, quien ha trabajado con figuras internacionales y ha representado a Perú en escenarios globales, compartió su emoción tras el evento en sus redes sociales: “Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú. El mejor día de mi carrera”.

Bad Bunny actúa en el escenario del Super Bowl, rodeado de un grupo de bailarines, incluyendo a cuatro peruanos (EFE)

La noticia generó una ola de reacciones y felicitaciones dirigidas a Quiñones, quien se ha consolidado como uno de los principales referentes del baile peruano en el extranjero. Su presencia junto a Bad Bunny fue motivo de orgullo para la comunidad artística y para quienes siguen su trayectoria desde hace años.

El grupo de peruanos en el escenario se completó con Kandrex Millones, quien participó en la apertura del show; Lu Arrospide, presente en la parte final; y Eder Ávila, que intervino en el segmento de salsa junto a Lady Gaga. La confirmación de los cuatro talentos nacionales en el Super Bowl generó un sentido de pertenencia y alegría entre los peruanos, quienes vieron representado su esfuerzo en uno de los espectáculos más grandes del mundo.

Cuatro artistas peruanos posan sonrientes y celebran su participación en el espectacular show de medio tiempo del Super Bowl, con el estadio de fondo (X/Ric La Torre)

La selección de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo respondió a una estrategia de la NFL para conectar con la audiencia latina en Estados Unidos. La producción apostó por la diversidad y la representación de distintos países, lo que se reflejó en la integración de símbolos y artistas de toda la región. La actuación de Bad Bunny no solo ofreció un espectáculo musical, sino que también visibilizó a los latinos y presentó un mensaje de integración en un escenario de alcance global.