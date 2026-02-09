Patricio Quiñones brilló en el Super Bowl 2026: así fue la presentación del bailarín peruano junto a Bad Bunny

Así fue la participación de Pato Quiñones en el show de medio tiempo de Bad Bunny el Super Bowl - ESPN2

El bailarín y coreógrafo peruano Patricio Quiñones, conocido en el mundo artístico como ‘Pato’ Quiñones, logró un hito que pocos imaginaban años atrás: convertirse en el primer peruano en participar en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl, uno de los espectáculos televisivos más vistos del planeta.

Su presencia en el escenario, acompañando a Bad Bunny durante la final de la NFL 2026, no solo representó un logro personal, sino también un momento de orgullo para el Perú, que vio a uno de sus artistas formar parte de un evento seguido por más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

La final, disputada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no solo concentró la atención por el enfrentamiento deportivo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, sino también por el esperado Halftime Show, que este año tuvo como protagonista al ídolo puertorriqueño.

Patricio Quiñones apareció en impactantes coreografías del Halftime Show de Bad Bunny. Infobae Perú / Captura TV -Apple TV.

Patricio Quiñonez emocionado por presentación como parte del elenco de Bad Bunny

En los días previos al espectáculo, la expectativa creció no solo por la magnitud del evento, sino también por la promesa del artista de ofrecer un show que celebrara la música latina y su impacto global.

En ese contexto, la participación de Patricio Quiñones cobró especial relevancia. El bailarín peruano, que ha desarrollado una carrera internacional en los últimos años, confirmó a través de sus redes sociales que formaría parte del espectáculo, generando entusiasmo entre sus seguidores y colegas. En una de sus publicaciones, resumió la emoción del momento con una frase que rápidamente se volvió viral: “Hoy nos ve y escucha el mundo”, escribió, acompañando el mensaje con imágenes de los ensayos y del escenario que horas después se convertiría en el centro de atención mundial.

Para muchos, la aparición de ‘Pato’ Quiñones en el espectáculo significó el reconocimiento a una trayectoria construida con disciplina, audiciones exigentes y años de trabajo fuera del país. Su presencia en el escenario del Super Bowl simbolizó también el creciente espacio que los artistas latinoamericanos, y en particular los peruanos, comienzan a conquistar en la industria del entretenimiento internacional.

Patricio Quiñones apareció en impactantes coreografías del Halftime Show de Bad Bunny. Infobae Perú / Captura TV -Apple TV.

Su presentación

El Show del Medio Tiempo estaba programado para iniciar alrededor de las 8.00 p. m. (hora peruana), inmediatamente después de los dos primeros cuartos del partido. Cuando finalmente comenzó, el espectáculo superó las expectativas. Bad Bunny apareció vestido completamente de blanco, sosteniendo un balón de fútbol americano, mientras recorría el campo convertido en un enorme escenario.

El inicio estuvo marcado por la interpretación de “Tití me preguntó”, uno de los mayores éxitos de su carrera, desatando la euforia del público presente y de millones de televidentes.

El escenario había sido transformado con pasillos de vegetación y elementos escenográficos que recreaban escenas cotidianas de la vida diaria, en una propuesta visual que buscaba resaltar la identidad y las raíces culturales del artista. En medio de esa puesta en escena, los bailarines —entre ellos Patricio Quiñones— acompañaron las coreografías que dieron ritmo a cada segmento del espectáculo.

Patricio Quiñones apareció en impactantes coreografías del Halftime Show de Bad Bunny. Infobae Perú / Captura TV -Apple TV.

El show incluyó momentos especialmente comentados en redes sociales, como la interpretación de canciones del más reciente álbum de Bad Bunny, en el que el artista rinde homenaje a su patria, Puerto Rico. En algunas secuencias, el cantante apareció con vestuarios más informales, incluyendo polo, gorra y shorts de jean, en escenas que evocaban ambientes cotidianos y cercanos a la estética del Caribe.

Los cambios de ritmo también marcaron la presentación, incluyendo versiones adaptadas de algunos temas, entre ellas una versión salsa que hizo bailar tanto al público del estadio como a quienes seguían la transmisión desde sus hogares.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la energía del cuerpo de baile y la precisión de las coreografías, elementos en los que la experiencia de artistas como ‘Pato’ Quiñones resultó fundamental. Durante varios segmentos del espectáculo, el peruano pudo ser visto acompañando al cantante en el escenario, participando activamente en las secuencias coreográficas que sostenían el ritmo visual del show.

Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, United States - February 8, 2026 Bad Bunny performs above Jessica Alba during the halftime show REUTERS/Jeenah Moon

El espectáculo también contó con apariciones especiales que terminaron de encender al público. Lady Gaga y Ricky Martin se sumaron como invitados, aportando momentos que rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales. La combinación de estilos, idiomas y ritmos reforzó la idea central del show: la música latina como un fenómeno global capaz de dominar incluso el escenario deportivo más importante de Estados Unidos.

Para los seguidores peruanos, sin embargo, uno de los momentos más significativos fue identificar a Patricio entre los bailarines que compartían escena con figuras internacionales. Su participación fue celebrada en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el hecho de que un artista nacional formara parte de un espectáculo de tal magnitud.

Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, United States - February 8, 2026 Lady Gaga and Bad Bunny perform during the halftime show REUTERS/Jeenah Moon