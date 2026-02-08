Perú

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

El atacante nacional se reencontró con las redes rivales luego de tres encuentros y anotó el tanto de la igualdad en la visita de su equipo al Maccabi Netanya

El atacante nacional se reencontró con las redes rivales luego de tres encuentros y anotó el tanto de la igualdad

Adrián Ugarriza continúa con su gran estado de forma en la Ligat ha’Al. El futbolista peruano de 29 años volvió a registrar una diana luego de tres compromisos de sequía. Reapareció en un momento crítico para el Kiryat Shmona. El conjunto del norte de Israel caía ante el Maccabi Netanya hasta que el deportista nacional emparejó la cuenta.

Por la jornada 22 de la Premier League de Israel, el elenco en que milita Ugarriza visitó el Netanya Municipal Stadium. El luminoso del recinto se estrenó con un tanto del equipo local en la primera mitad a cargo de Matheus Davó. En el complemento, la visita dirigida por Shai Barda salió decidida a encontrar la igualdad.

A los 52 minutos, el lateral izquierdo Itzik Sholmyster se volcó al ataque y envió un centro al corazón del área que encontró la cabeza del ariete peruano. El portero Niv Antman sorteó con éxito el remate, pero el balón quedó sobre la línea y Ugarriza movió las redes rivales por medio de una pirueta.

Adrián Ugarriza registra 12 tantos
Adrián Ugarriza registra 12 tantos y tres asistencias en 26 encuentros con el Kiryat Shmona de Israel.

El peruano celebró el tanto junto a Fernando Pacheco, su compañero peruano, quien había ingresado al campo de juego minutos antes. El marcador no se volvió a mover y los puntos se repartieron en la costa central del país hebreo.

Con este nuevo tanto, Ugarriza alcanza la decena de goles en la temporada, el mismo guarismo que Dor Peretz y Yarden Shua. Los tres son escoltas de Dan Biton, el delantero israelí del Hapoel Be’er Sheva que lleva 15 dianas y es el máximo artillero de la Ligat ha’Al.

¿Cómo marcha Kiryat Shmona en la tabla?

El Hapoel Ironi Kiryat Shmona atraviesa un periodo decisivo en la Premier League de Israel 2025/26. Tras quedarse a un paso de los puestos de privilegio el año pasado, el conjunto donde milita el futbolista peruano busca redimirse y evitar la zona de peligro.

Actualmente, el equipo marcha en la undécima casilla con 20 unidades, lo que los obliga a una remontada importante para alcanzar al Hapoel Petach Tikva, que cierra la zona de clasificación en el sexto lugar con 32 puntos.

Kiryat Shmona marcha en la
Kiryat Shmona marcha en la undécima posición en la Premier League de Israel.

La campaña anterior dejó una espina clavada en la institución, pues solo tres puntos de diferencia con el Maccabi Netanya impidieron su ingreso a los ‘play-offs’ por el título. Al no entrar en el grupo de los seis mejores, el equipo terminó relegado a la liguilla que pelea por la permanencia. Este antecedente reciente aumenta la presión sobre el plantel para el tramo final de la fase regular.

Medio oriente, nueva vitrina peruana

El Medio Oriente atraviesa una realidad compleja marcada por la inestabilidad política y constantes enfrentamientos bélicos. Regiones como Gaza, el sur de Líbano y el norte de Israel permanecen bajo la sombra de bombardeos y tensiones sociales profundas. A pesar de este entorno difícil, el fútbol surge como un espacio de calma y resiliencia.

En este escenario, el deporte funciona como una vitrina fundamental para que diversos futbolistas peruanos relancen sus carreras profesionales y encuentren la continuidad que necesitan. Adrián Ugarriza lidera esta legión en el Kiryat Shmona de Israel, donde destaca con una importante cuota de goles y asistencias.

Jugadores peruanos han encontrado en
Jugadores peruanos han encontrado en Medio Oriente un mercado para relanzar sus carreras.

Su buen desempeño abrió las puertas a Fernando Pacheco, quien busca recuperar su mejor nivel tras su paso por el fútbol brasileño. Por otro lado, Alexander Succar decidió incursionar en el Nejmeh SC de Líbano debido a sus raíces familiares y la posibilidad de representar a su selección nacional.

Finalmente, Emilio Saba aporta una mirada humanitaria al vestir la camiseta de Palestina en encuentros de solidaridad. Para estos deportistas, el mercado asiático representa una oportunidad de oro para mostrar su talento ante el mundo y potenciar sus trayectorias en ligas competitivas.

