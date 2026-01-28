El Medio Oriente, la nueva vitrina de Emilio Saba, Adrián Ugarriza, Fernando Pacheco y Alexander Succar para relanzar sus carreras

Jugadores peruanos han encontrado en Medio Oriente un mercado para relanzar sus carreras. Créditos: Difusión.

El Medio Oriente —o Asia Occidental— es una región frecuentemente vinculada a la violencia y la inestabilidad política. En este complejo escenario, el deporte surge como un vehículo para hallar calma en medio de tormentas prolongadas. Recientemente, el mercado futbolístico de esta zona ha fijado su atención en los jugadores peruanos, quienes buscan potenciar sus carreras con rendimientos sobresalientes.

El pionero en este proceso fue Adrián Ugarriza. El ariete nacional aceptó una oferta del Kiryat Shmona de Israel tras una notable campaña con Deportivo Garcilaso. A sus 29 años, el atacante arribó al país hebreo en pleno proceso de recuperación social tras los ataques de Hamás en octubre de 2023. ‘Uga’ ha respondido con creces: sus nueve goles y tres asistencias en 19 partidos coinciden con los frágiles intentos de paz en la zona.

Este desempeño motivó a la directiva del Kiryat Shmona a mirar nuevamente hacia el Perú. Así, concretaron el fichaje de Fernando Pacheco, quien se desvinculó de Sporting Cristal. Para Pacheco, esta experiencia representa la oportunidad de repuntar una trayectoria que fue de más a menos tras su irrupción en 2018 y su paso por el Fluminense de Brasil.

Fernando Pacheco jugó los últimos años en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

A ellos se suma Alexander Succar. Aunque tenía un acuerdo con UTC tras dejar la Universidad César Vallejo, el delantero optó por incursionar en el Nejmeh SC de Líbano. Cabe destacar que Succar posee la nacionalidad libanesa, factor clave que le permite aspirar a un lugar en la selección nacional del país árabe.

No obstante, el contexto geográfico añade una capa de peligro: Líbano limita por el sur con Israel. Ambas naciones mantienen una relación crítica debido a la presencia de Hezbolá, organización que recibe financiamiento iraní y es un enemigo directo del Estado de Israel. Actualmente, los enfrentamientos entre la milicia y el ejército israelí persisten, convirtiendo al sur libanés y al norte de Israel en blancos de bombardeos constantes.

Finalmente, destaca la presencia de Emilio Saba en la selección de Palestina, nación que atraviesa la situación más precaria de la región. El actual lateral de Sport Boys, nacionalizado por ascendencia paterna, ya debutó con el representativo árabe. Saba participó en los amistosos disputados en España, organizados en solidaridad con el pueblo palestino y en condena de la crisis humanitaria en Gaza.

El futbolista del Sport Boys fue parte de una jornada emotiva, en San Mamés, marcada por la reivindicación del estado palestino y el reclamo por las atrocidades en Gaza. - Crédito: ETB Basque

Emilio Saba y la responsabilidad de representar a Palestina

Emilio Saba personifica la conexión emocional entre el deporte y la tragedia humanitaria. En entrevista con Infobae Perú, el lateral de Sport Boys compartió su sentir al representar a la selección de Palestina, un pueblo que atraviesa una crisis devastadora. Para el futbolista, vestir la camiseta del país de sus ancestros va más allá de un logro profesional; es una oportunidad para “darle una mínima alegría al pueblo” y ofrecer una distracción frente a un panorama que “dudo que pueda reparar por completo”.

Saba es consciente del impacto del conflicto y de la vulnerabilidad de la población civil. Con dureza, describió la realidad que enfrenta la nación: “Se cometen cosas inhumanas. Matan niños, matan gente inocente tirando bombas”. Además, comparó su vínculo con Palestina con el exilio que viven miles de familias, donde el contacto con la patria ocurre mediante fotos y relatos transmitidos por generaciones. “Es la misma situación en la que yo me encuentro”, afirmó el jugador al explicar su identidad.

A pesar de la gravedad del contexto, el defensor mantiene la esperanza de que el éxito en la cancha genere un alivio temporal. Según sus palabras, el fútbol es “lo más importante de lo menos importante”, pero nada le daría más satisfacción que “sacarle una sonrisa a esos niños” que sufrieron pérdidas irreparables. Su compromiso es firme: realizar buenas campañas para llevar un poco de felicidad a una sociedad que, bajo su mirada, “tanto se merece” un respiro.

El lateral derecho/central ‘rosado‘ se encuentra a la expectativa de que el conflicto encuentre una pronta solución.