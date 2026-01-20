Perú Deportes

El Ironi Kiryat Shmona no quita sus ojos de Perú: Fernando Pacheco convence para reforzar ataque en Ligat ha’Al

La experiencia del extremo peruano, de 26 años, ha sido más que suficiente para convencer al club israelí de ficharlo en una operación con detalles económicos herméticos

Guardar
Fernando Pacheco jugó los últimos
Fernando Pacheco jugó los últimos años en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

A Fernando Pacheco se le ha presentado una oportunidad de oro. Por aquello de ir por primera vez a Europa, un sueño de chico. El club israelí Ironi Kiryat Shmona estuvo demostrando un interés demasiado fuerte por ficharlo y tal parece ser que todo está encarrilado para cerrar las negociaciones.

Con la aprobación del departamento directivo del Kryat Shmona tan solo hace falta que el delantero peruano se desplace hacia territorio israelí, se someta a las evaluaciones físicas de rigor y establezca su unión por intermedio de un vínculo que, presumiblemente, dure más de un año y esté sujeto a logros por objetivos.

Fernando Pacheco levantó dos veces
Fernando Pacheco levantó dos veces el título nacional con Sporting Cristal. - Crédito: AFP

De hecho, así lo ha contemplado la institución de la máxima categoría en un anuncio por redes sociales: “Se espera que se una al equipo de Shay Barda en los próximos días, quien tras aterrizar en Israel pasará por las pruebas médicas y firmará oficialmente en las oficinas del club”.

Ahora quedará por ver si Fernando Pacheco cuenta con los galones suficientes para brillar en un nuevo campeonato o si presentará dificultades para adaptarse a un nuevo ambiente, ritmo y disciplina, aunque ello no parece que sea un problema dado que tendrá como compañero a Adrián Ugarriza.

El atacante peruano se vistió de héroe y puso tablas en el marcador

La presencia de su compatriota, que dicho sea de paso se ha destapado como goleador incontestable con el Ironi Kiryat Shmona sumando más de diez goles en un semestre, será clave en el nuevo proceso que emprenda en el club que lucha por instalarse en la zona media alta de la clasificación.

Con la llegada de Fernando Pacheco, el club del norte de Israel cuenta con dos incorporaciones oficiales para afrontar la segunda rueda del certamen doméstico. A inicios de enero se confirmó la cesión del polifuncional extremo / centrocampista Mor Siman Tov, de 22 años, del Hapoel Be’er Sheva.

Mor Siman Tov, el último
Mor Siman Tov, el último refuerzo del Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Temas Relacionados

Fernando PachecoIroni Kiryat ShmonaLigat ha’Alperu-deportes

Más Noticias

Gonzalo Bueno inicia su camino en el Challenger de Itajaí con un triunfo tras la ’qualy’ del Australian Open

El tenista peruano superó en tres exigentes sets al brasileño Mateus Alves para remontar y sacar boleto a la próxima ronda: rival aún por definir

Gonzalo Bueno inicia su camino

Trujillo vivirá una fiesta deportiva con la Media Maratón 2026 desde la Plaza de Armas

Organizadores destacaron el evento e invitaron a los amantes del atletismo a inscribirse y ser parte de esta celebración. Conoce todos los detalles

Trujillo vivirá una fiesta deportiva

Cenaida Uribe confirmó primera renovación de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La jefa de equipo ‘blanquiazul’ reveló que está trabajando en los refuerzos y señaló que Alondra Alarcón es una opción para la siguiente temporada

Cenaida Uribe confirmó primera renovación

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

En Europa regresa la Champions League con grandes cotejos que no te puedes perder. Real Madrid, por ejemplo, buscará levantar cabeza a nivel internacional cuando reciba a Mónaco

Partidos de hoy, martes 20

Universitario vs Melgar 3-2: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026

Se jugaron cuatro tiempos de 30 minutos. El primer equipo ‘merengue’, con habituales titulares, se impuso 3-1. Mientras que el segundo cayó 1-0, aunque con varios juveniles. Conoce los detalles

Universitario vs Melgar 3-2: goles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos luego de quedar

Patricia Chirinos luego de quedar fuera de las elecciones 2026 por decisión del JEE Callao: “Seguiré peleando”

José Jerí quiere dar explicaciones ante el Congreso: pide ir este miércoles 21 para aclarar reuniones con empresarios chinos

Mateo Castañeda recusa al juez Richard Concepción Carhuancho tras ganarle en el TC

Partidos de César Acuña y José Jerí registran militantes sentenciados por narcotráfico en La Libertad, según investigación

TC le da la razón a Mateo Castañeda y anula la investigación del caso Los Waykis en la Sombra

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina ya está en

Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video: “Empezamos la cuenta regresiva”

Deysi Araujo anuncia venta de su departamento en San Isidro tras denunciar discriminación de sus vecinos

TikTok bloquea el perfil de la influencer Moca y le impide transmitir en vivo: ¿hasta el año 2070?

Santiago Suárez llora al confesar que su expareja Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

Entradas para BTS en Perú 2026: ¿se podrá comprar los boletos sin la ARMY Global Membership y cómo funcionará la preventa?

DEPORTES

Gonzalo Bueno inicia su camino

Gonzalo Bueno inicia su camino en el Challenger de Itajaí con un triunfo tras la ’qualy’ del Australian Open

Trujillo vivirá una fiesta deportiva con la Media Maratón 2026 desde la Plaza de Armas

Cenaida Uribe confirmó primera renovación de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Melgar 3-2: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026