El Ironi Kiryat Shmona no quita sus ojos de Perú: Fernando Pacheco convence para reforzar ataque en Ligat ha’Al

Fernando Pacheco jugó los últimos años en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

A Fernando Pacheco se le ha presentado una oportunidad de oro. Por aquello de ir por primera vez a Europa, un sueño de chico. El club israelí Ironi Kiryat Shmona estuvo demostrando un interés demasiado fuerte por ficharlo y tal parece ser que todo está encarrilado para cerrar las negociaciones.

Con la aprobación del departamento directivo del Kryat Shmona tan solo hace falta que el delantero peruano se desplace hacia territorio israelí, se someta a las evaluaciones físicas de rigor y establezca su unión por intermedio de un vínculo que, presumiblemente, dure más de un año y esté sujeto a logros por objetivos.

Fernando Pacheco levantó dos veces el título nacional con Sporting Cristal. - Crédito: AFP

De hecho, así lo ha contemplado la institución de la máxima categoría en un anuncio por redes sociales: “Se espera que se una al equipo de Shay Barda en los próximos días, quien tras aterrizar en Israel pasará por las pruebas médicas y firmará oficialmente en las oficinas del club”.

Ahora quedará por ver si Fernando Pacheco cuenta con los galones suficientes para brillar en un nuevo campeonato o si presentará dificultades para adaptarse a un nuevo ambiente, ritmo y disciplina, aunque ello no parece que sea un problema dado que tendrá como compañero a Adrián Ugarriza.

El atacante peruano se vistió de héroe y puso tablas en el marcador

La presencia de su compatriota, que dicho sea de paso se ha destapado como goleador incontestable con el Ironi Kiryat Shmona sumando más de diez goles en un semestre, será clave en el nuevo proceso que emprenda en el club que lucha por instalarse en la zona media alta de la clasificación.

Con la llegada de Fernando Pacheco, el club del norte de Israel cuenta con dos incorporaciones oficiales para afrontar la segunda rueda del certamen doméstico. A inicios de enero se confirmó la cesión del polifuncional extremo / centrocampista Mor Siman Tov, de 22 años, del Hapoel Be’er Sheva.

Mor Siman Tov, el último refuerzo del Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión