Adrián Ugarriza firmó un doblete agónico y rescató un empate para el Hapoel Ironi Kiryat Shmona en la liga de Israel

Adrián Ugarriza continúa con su buen andar en la Premier League de Israel. El delantero peruano de 28 años se despachó con un doblete para darle el empate al Kiryat Shmona por el marco de la 14° jornada liguera. El cuadro dirigido por Shai Barda caía por dos tantos, pero el atacante peruano exhibió un rendimiento superlativo para emparejar la cuenta.

A los 58 minutos, el futbolista surgido de la Universidad San Martín recibió el cuero dentro del cajón grande. Controló, amagó y salió de la marca de un defensor rival para desenvainar un derechazo imposible para el portero Assaf Tsur. El tanto significó el descuento parcial para el equipo del norte del Estado hebreo.

Adrián Ugarriza marcó un doblete en el empate de su equipo. Crédito: Kiryat Shmona.

Cuando parecía que Hapoel Tel Aviv se llevaba los tres puntos de su visita, el referí del compromiso marcó penal a favor de los locales. A los 90+9′, Ugarriza se hizo cargo de la ejecución y movió las redes rivales. “Estoy feliz por los goles”, sostuvo el jugador peruano tras el final de las acciones a las redes oficiales del club.

“Estoy un poco decepcionado porque sé que podríamos haber hecho un poco más”, confesó el jugador más influyente del curso para su equipo con siete goles y tres asistencias. “Veremos dónde debemos mejorar y llegar más preparados para el próximo partido”, agregó.

El adiestrador Shai Barda reconoció a pie de pista el “carácter” de sus dirigidos. Luego, añadió que la paridad en casa era “una obligación”. Lo cierto es que el cuadro del norte de Israel rescató un empate ante el cuarto en la clasificación. “Tenemos que ver cómo mejoramos en el futuro”, concluyó.

Declaraciones de Adrián Ugarriza a las redes oficiales del Kiryat Shmona. Crédito: Kiryat Shmona.

Opción para Manuel Barreto

Adrían Ugarriza fue parte de los encuentros amistoso que disputó la selección peruana de Manuel Barreto en territorio ruso. El entrenador nacional ubicó al atacante del Kiryat Shmona como titular en el primer compromiso frente al conjunto bicontinental.

Ugarriza estuvo lejos de anotar para la bicolor. Barreto decidió que Álex Valera ocupara su lugar a los 60 minutos. Minutos más tarde, el delantero de Universitario de Deportes marcó el empate final.

De todas maneras, el rendimiento de Ugarriza en Israel lo consagra como un futbolista en la órbita del comando técnico interino. Además, sus goles respaldan su buen momento y una potencial convocatoria, incluso, ante un cambio de integrantes del banquillo.

Adrián Ugarriza inició como delantero titular en el duelo entre la selección peruana y Rusia. Crédito: REUTERS/Anton Vaganov.

¿Cómo marcha Kiryat Shmona en la tabla?

El Hapoel Ironi Kiryat Shmona se encuentra en una fase crucial de la temporada 2025/26 de la Premier League de Israel. El equipo busca mejorar su actuación del año pasado, cuando se quedó a las puertas de ingresar a la fase más importante del torneo.

De momento, el equipo en que milita el peruano ocupa la 11° casilla con 13 unidades. Para acceder a la siguiente ronda por la pelea del campeonato, el Kiryat Shmona necesita superar a Maccabi Haifa (19 unidades), escuadra ubicada en la sexta posición.

En la temporada anterior, solo tres puntos separaron al Kiryat Shmona del Maccabi Netanya, el equipo que ocupó el sexto lugar y disputó los ‘play-offs’ por el campeonato. Por lo tanto, Kiryat Shmona fue relegado al grupo que lucha por mantener la categoría.

Cabe destacar que la Ligat ha’Al opera bajo un formato de 26 jornadas, donde los 14 equipos se enfrentan en un torneo de todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Al finalizar esta fase, los seis primeros clasificados compiten en un nuevo torneo liguero para definir al campeón. De manera crucial para Kiryat Shmona, los ocho equipos restantes se enfrentan para determinar a los dos clubes que descenderán a la segunda división.