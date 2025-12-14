Perú Deportes

Adrián Ugarriza firmó un doblete agónico y rescató un empate para el Hapoel Ironi Kiryat Shmona en la liga de Israel

El equipo del norte de Israel caía por dos tantos hasta que el atacante peruano se vistió de héroe y puso tablas en el marcador. El seleccionado nacional registra siete dianas en el presente curso

Guardar

Adrián Ugarriza continúa con su buen andar en la Premier League de Israel. El delantero peruano de 28 años se despachó con un doblete para darle el empate al Kiryat Shmona por el marco de la 14° jornada liguera. El cuadro dirigido por Shai Barda caía por dos tantos, pero el atacante peruano exhibió un rendimiento superlativo para emparejar la cuenta.

A los 58 minutos, el futbolista surgido de la Universidad San Martín recibió el cuero dentro del cajón grande. Controló, amagó y salió de la marca de un defensor rival para desenvainar un derechazo imposible para el portero Assaf Tsur. El tanto significó el descuento parcial para el equipo del norte del Estado hebreo.

Adrián Ugarriza marcó un doblete
Adrián Ugarriza marcó un doblete en el empate de su equipo. Crédito: Kiryat Shmona.

Cuando parecía que Hapoel Tel Aviv se llevaba los tres puntos de su visita, el referí del compromiso marcó penal a favor de los locales. A los 90+9′, Ugarriza se hizo cargo de la ejecución y movió las redes rivales. “Estoy feliz por los goles”, sostuvo el jugador peruano tras el final de las acciones a las redes oficiales del club.

Estoy un poco decepcionado porque sé que podríamos haber hecho un poco más”, confesó el jugador más influyente del curso para su equipo con siete goles y tres asistencias. “Veremos dónde debemos mejorar y llegar más preparados para el próximo partido”, agregó.

El adiestrador Shai Barda reconoció a pie de pista el “carácter” de sus dirigidos. Luego, añadió que la paridad en casa era “una obligación”. Lo cierto es que el cuadro del norte de Israel rescató un empate ante el cuarto en la clasificación. “Tenemos que ver cómo mejoramos en el futuro”, concluyó.

Declaraciones de Adrián Ugarriza a
Declaraciones de Adrián Ugarriza a las redes oficiales del Kiryat Shmona. Crédito: Kiryat Shmona.

Opción para Manuel Barreto

Adrían Ugarriza fue parte de los encuentros amistoso que disputó la selección peruana de Manuel Barreto en territorio ruso. El entrenador nacional ubicó al atacante del Kiryat Shmona como titular en el primer compromiso frente al conjunto bicontinental.

Ugarriza estuvo lejos de anotar para la bicolor. Barreto decidió que Álex Valera ocupara su lugar a los 60 minutos. Minutos más tarde, el delantero de Universitario de Deportes marcó el empate final.

De todas maneras, el rendimiento de Ugarriza en Israel lo consagra como un futbolista en la órbita del comando técnico interino. Además, sus goles respaldan su buen momento y una potencial convocatoria, incluso, ante un cambio de integrantes del banquillo.

Adrián Ugarriza inició como delantero
Adrián Ugarriza inició como delantero titular en el duelo entre la selección peruana y Rusia. Crédito: REUTERS/Anton Vaganov.

¿Cómo marcha Kiryat Shmona en la tabla?

El Hapoel Ironi Kiryat Shmona se encuentra en una fase crucial de la temporada 2025/26 de la Premier League de Israel. El equipo busca mejorar su actuación del año pasado, cuando se quedó a las puertas de ingresar a la fase más importante del torneo.

De momento, el equipo en que milita el peruano ocupa la 11° casilla con 13 unidades. Para acceder a la siguiente ronda por la pelea del campeonato, el Kiryat Shmona necesita superar a Maccabi Haifa (19 unidades), escuadra ubicada en la sexta posición.

En la temporada anterior, solo tres puntos separaron al Kiryat Shmona del Maccabi Netanya, el equipo que ocupó el sexto lugar y disputó los ‘play-offs’ por el campeonato. Por lo tanto, Kiryat Shmona fue relegado al grupo que lucha por mantener la categoría.

Cabe destacar que la Ligat ha’Al opera bajo un formato de 26 jornadas, donde los 14 equipos se enfrentan en un torneo de todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Al finalizar esta fase, los seis primeros clasificados compiten en un nuevo torneo liguero para definir al campeón. De manera crucial para Kiryat Shmona, los ocho equipos restantes se enfrentan para determinar a los dos clubes que descenderán a la segunda división.

Temas Relacionados

Adrián UgarrizaIroni Kiryat ShmonaLigat ha’AlSelección peruanaperu-deportes

Últimas Noticias

Bolivia cambia de idea: anuncia lista de convocados con legionarios y seleccionados oficiales para encarar amistoso contra Perú en Chincha

A pesar de que el partido carece de oficialidad dentro de la FPF, los ‘altiplánicos’ llegan con su mejor arsenal, exceptuando a Miguel Terceros y Enzo Monteiro. Dejaron atrás la opción de presentarse con plantel netamente doméstico

Bolivia cambia de idea: anuncia

Juan Reynoso reveló por qué pidió fichar a Jeriel de Santis en Melgar: “Lo que sucedió en Alianza, no debe ser una sombra”

El técnico peruano respaldó al delantero de 23 años y restó importancia a su polémico paso por La Victoria

Juan Reynoso reveló por qué

Sudamericano de vóley de Clubes Femenino 2026 en Perú ya tiene fecha: Alianza Lima y Regatas dirán presente

Antes de viajar a Brasil por el Mundial de Clubes, Gino Vegas había anticipado que Perú albergaría el certamen continental. La Federación Peruana de Vóley confirmó la sede y anunció las fechas de la competencia

Sudamericano de vóley de Clubes

Jean Ferrari adelanta la llegada de la Liga Naciones CONMEBOL con presencia de la selección peruana: “Es una competencia paralela”

El Director General de Fútbol de la FPF ha explicado que a partir del próximo año se llevará a cabo un formato competitivo que reemplazará amistosos y permitirá ganar puntaje FIFA

Jean Ferrari adelanta la llegada

Final del Mundial de Clubes de vóley 2025: día, hora y canal TV del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Los dos equipos italianos definirán al nuevo campeón del máximo certamen de la FIVB. Habrá un duelo histórico entre Antropova y Gabi en Sao Paulo, Brasil

Final del Mundial de Clubes
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción en Estados Unidos: una

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay