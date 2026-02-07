Verano 2026: plataformas digitales registran fuerte crecimiento de viajes y delivery en playas peruanas

Demanda de alquiler de casas de playa crecería hasta 40 % en el verano 2026, según la CCL. (Foto: Difusión)

La temporada de verano 2026 marcó un punto de inflexión en la dinámica económica de las playas peruanas, con un crecimiento sostenido en el uso de plataformas digitales de delivery y movilidad. Durante los meses de mayor afluencia turística, estas aplicaciones se consolidaron como un canal clave para el consumo, el abastecimiento y el transporte hacia los principales balnearios del país.

El incremento en la demanda estuvo asociado tanto al desplazamiento de veraneantes desde Lima Metropolitana como al mayor consumo en zonas de playa, donde restaurantes, comercios y servicios logísticos encontraron en las plataformas digitales un aliado para ampliar su alcance y atender picos de demanda propios de la temporada alta.

Durante los primeros meses del verano, diversas aplicaciones reportaron alzas significativas en pedidos y viajes, reflejando un cambio en los hábitos de consumo y movilidad. Este comportamiento fue especialmente visible en los balnearios del sur y del norte chico, donde se concentró la mayor actividad.

Consolidación de plataformas digitales en zonas de playa

El crecimiento del delivery en playas del sur fue uno de los principales indicadores del fenómeno. Según cifras reportadas por PedidosYa, la demanda total durante el verano de 2026 aumentó hasta 35 % en comparación con la temporada anterior, una tendencia que, de acuerdo con la plataforma, se mantuvo con fuerza hasta Semana Santa.

La empresa destacó su operación en puntos estratégicos, donde los usuarios accedieron tanto a servicios de entrega como a la modalidad de recojo en tienda. A ello se sumó una oferta ampliada en la sección de supermercados, con más de 10.000 productos disponibles para reposiciones rápidas y compras de último minuto en distritos como San Bartolo y Santa María.

Por su parte, Rappi informó que el servicio de delivery en las playas del sur registró un crecimiento superior al 120 % durante esta temporada. La plataforma señaló que los distritos con mayor demanda fueron Punta Hermosa, San Bartolo y Asia, impulsados por el aumento de veraneantes y la permanencia prolongada de familias en viviendas temporales.

Comida marina y abastecimiento lideran el consumo

Uno de los rubros con mayor demanda durante el verano fue la comida marina. Platos como el ceviche, el arroz con mariscos y la leche de tigre registraron un incremento cercano al 30 % en los pedidos realizados a través de aplicaciones, con un ticket promedio de S/ 70 por orden, según datos de las plataformas.

Además del consumo en restaurantes, el abastecimiento de hogares temporales cobró relevancia. Productos frescos, bebidas, hielo y artículos para reuniones figuraron entre los más solicitados, especialmente los fines de semana y feriados, cuando se registraron picos de demanda.

Desde el sector empresarial, Miguel Niño, Head de Ecommerce de Rappi Perú, señaló que esta temporada permitió a los negocios “crecer más allá de los límites de Lima”, al ampliar su base de clientes en zonas tradicionalmente estacionales.

Movilidad hacia balnearios del sur y norte chico

El crecimiento no se limitó al delivery. En el rubro de movilidad, la plataforma inDrive reportó un aumento del 40 % en las solicitudes de viajes desde Lima Metropolitana hacia playas ubicadas entre los kilómetros 35 y 90 de la Panamericana Sur, en comparación con el verano anterior.

Los mayores picos de movimiento se registraron durante las celebraciones de Año Nuevo, mientras que el servicio de delivery gestionado por esta aplicación creció en más de 50 % en zonas de playa. Entre los puntos con mayor actividad destacaron Punta Hermosa, Ancón, Santa Rosa y áreas comerciales como la calle Islas Ballestas.

En la misma línea, Cabify informó que la demanda de viajes hacia las playas del sur creció un 150 % respecto al año pasado, impulsada principalmente por traslados grupales. Este comportamiento se reflejó en un aumento del 200 % en la solicitud de vehículos de mayor capacidad.

Cambios en los patrones de movilidad veraniega

Según Cabify, Punta Hermosa lideró el ranking de destinos con un crecimiento interanual superior al 180 %, seguido por Asia, con más del 110 %, y San Bartolo, que duplicó su demanda. La mayoría de los viajes se originaron en distritos como Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja.

Finalmente, las plataformas detectaron un cambio en el patrón de uso: además del aumento de viajes desde Lima, se registró un mayor número de desplazamientos cortos entre balnearios, lo que evidenció una movilidad local más intensa durante el verano 2026. Este comportamiento consolidó a las plataformas digitales como actores centrales en la dinámica económica y logística de las playas peruanas durante la temporada alta.