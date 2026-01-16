Perú

Verano 2026: Lima vive su día más “extremadamente cálido” en medio de jornadas lluviosas

La capital peruana experimenta temperaturas sin precedentes mientras persisten precipitaciones intermitentes que desafían la rutina de miles de habitantes

Guardar
(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

La ciudad de Lima vivió el pasado miércoles 14 de enero el día más “extremadamente cálido” registrado en lo que va de 2026, según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con información por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), la estación Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina, marcó una temperatura máxima de 31.8 °C (89.24 °F), cifra que destaca en el historial reciente de la capital peruana.

La intensa ola de calor ha marcado el pulso de este verano, afectando a residentes y visitantes con jornadas donde el agotamiento, la insolación y la deshidratación se han vuelto frecuentes entre los transeúntes.

El reporte del Senamhi atribuye este incremento térmico al ingreso de humedad proveniente de la sierra y al patrón de radiación ultravioleta, que desde los primeros días de enero se ha mantenido en niveles “muy altos” y “extremadamente altos” en la capital.

Con las altas temperaturas, la sensación de bochorno se ha intensificado en varios distritos, donde la combinación de calor y humedad modifica las rutinas diarias.

Especialistas del Senamhi sugieren evitar la exposición directa al sol y mantenerse hidratados, pues los termómetros podrían seguir elevándose en los próximos días. La entidad recordó que los ojos y la piel son los órganos más susceptibles y reiteró la importancia de adoptar cuidados simples para evitar complicaciones en la salud.

Crédito: Andina
Crédito: Andina

Lluvias intermitentes acompañan el calor extremo en Lima

A pesar de los 31.8 °C alcanzados, Lima no solo enfrenta temperaturas récord, sino también episodios de lluvias intermitentes que, de acuerdo con el Senamhi, persistirán hasta el fin de semana.

El organismo meteorológico reportó que estas precipitaciones, aunque ligeras, se presentan con mayor frecuencia en los distritos de Lima Este y Lima Norte, como San Juan de LuriganchoLa MolinaAteCarabayllo y Los Olivos.

La especialista en meteorología del SenamhiJanet Huamán, explicó que la continuidad de lluvias en la sierra ha favorecido el ingreso de nubosidad y humedad hacia la franja costera, generando el fenómeno de las conocidas “lluvias de verano”.

El pronóstico actualizado indica que la probabilidad de lluvias se mantendrá alta mientras persista la actividad pluvial en la sierra.

Según añadió Huamán, la combinación de calor y lluvias es consecuencia directa de la interacción entre la humedad de la sierra y la dinámica atmosférica de la costa.

En distritos del sur, como LurínVilla María del TriunfoSurco y San Juan de Miraflores, también se han reportado episodios de lluvia, aunque la influencia marítima en zonas como CallaoLa Punta y Magdalena limita el ingreso de nubosidad.

El Senamhi anunció que continuará monitoreando la evolución del clima para actualizar sus avisos si la situación cambia. Durante este verano, la capital enfrenta un escenario poco habitual: altas temperaturas y lluvias intermitentes en simultáneo, fenómeno que obliga a la ciudadanía a tomar precauciones tanto frente al calor como a la presencia de humedad. 

Temas Relacionados

Verano 2026LimaSenamhiperu-noticias

Más Noticias

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

La Autoridad Tributaria ha decidido igualar la situación de baja definitiva –extinción del RUC– con un procedimiento societario de disolución, liquidación y extinción

¿Dar de baja el RUC

Empleo adecuado en Lima alcanza su mayor nivel desde 2014 y crece 11.9% en 2025, pese a la caída del empleo juvenil

El Instituto Peruano de Economía advirtió que la incertidumbre electoral podría moderar las decisiones de inversión privada y afectar el ritmo de recuperación en 2026

Empleo adecuado en Lima alcanza

Estados Unidos y Perú refuerzan su alianza con la llegada a Lima del embajador Bernie Navarro y su apuesta por una relación duradera

La designación diplomática coincide con aniversarios históricos y el inicio de nuevas oportunidades de cooperación política y económica entre ambos países, en un contexto de fortalecimiento de la asociación bilateral y renovados compromisos regionales

Estados Unidos y Perú refuerzan

Pamela López responde a Pamela Franco con duras declaraciones: “Jamás va a haber comparación entre tú y yo”

La influencer elevó el tono de su enfrentamiento con Pamela Franco al cuestionar su conducta pública y advertir que sus actos podrían generar vergüenza en su familia, en un nuevo capítulo del conflicto mediático ligado a Christian Cueva

Pamela López responde a Pamela

Fenómeno El Niño es latente en la costa peruana, advierte Abraham Levy: Los cambios en el Océano Pacífico

La llegada de masas de agua caliente y la alteración de los vientos en el océano Pacífico podrían desencadenar el Fenómeno del Niño en la costa peruana durante los próximos meses, según el ‘Hombre del Tiempo’

Fenómeno El Niño es latente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martha Moyano feliz con suspensión

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

Carlos Álvarez consultaba a Vladimiro Montesinos en el SIN antes de emitir su programa en canal estatal, señala Alfredo Benavides

Empresa de ciudadano chino que se reunió en secreto con José Jerí opera sin licencia en Ica

EEUU invertirá USD 1.500 millones en modernizar la Base Naval del Callao: las claves del acuerdo

Candidata a vicepresidenta de Podemos: “López Aliaga tiene 16 denuncias penales frente a dos del ‘gángster’ (José Luna)”.

ENTRETENIMIENTO

Pamela López responde a Pamela

Pamela López responde a Pamela Franco con duras declaraciones: “Jamás va a haber comparación entre tú y yo”

Jazmín Pinedo critica comunicado de Barrio Fino y llama a tomar medidas ante el caso de Bryan Torres: “Mejor no hubieran enviado nada”

Falleció Jian Carlos Moscol, “JC”, exvoz emblemática de Cantaritos de Oro y figura recordada de la cumbia norteña

Carol Reali, ‘Cachaza’, y André Bankoff revelan los primeros detalles de su boda íntima: ¿Perú o Brasil será el lugar soñado?

Pedro Araujo, pareja de Jazmín Pinedo, revela cómo es realmente su relación con Gino Assereto: “Nos llevamos bárbaro”

DEPORTES

Carlos Aparicio cuestiona el alto

Carlos Aparicio cuestiona el alto número de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “No le hace ningún favor al Perú”

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

Héctor Fértoli acusa una lesión con Universitario que compromete su presencia en la ‘Noche Crema’ y el inicio de la Liga 1 2026

DT tricampeón con Alianza Lima minimiza el peso de Universitario en el vóley peruano: “Todavía no ha escrito historia”

Miguel Rondelli traza la ruta institucional de Cusco FC: “El club debe habituarse a pelear cosas importantes”