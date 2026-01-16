Verano 2026: Lima vive su día más “extremadamente cálido” en medio de jornadas lluviosas

(Foto: Andina)

La ciudad de Lima vivió el pasado miércoles 14 de enero el día más “extremadamente cálido” registrado en lo que va de 2026, según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con información por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), la estación Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina, marcó una temperatura máxima de 31.8 °C (89.24 °F), cifra que destaca en el historial reciente de la capital peruana.

La intensa ola de calor ha marcado el pulso de este verano, afectando a residentes y visitantes con jornadas donde el agotamiento, la insolación y la deshidratación se han vuelto frecuentes entre los transeúntes.

El reporte del Senamhi atribuye este incremento térmico al ingreso de humedad proveniente de la sierra y al patrón de radiación ultravioleta, que desde los primeros días de enero se ha mantenido en niveles “muy altos” y “extremadamente altos” en la capital.

Con las altas temperaturas, la sensación de bochorno se ha intensificado en varios distritos, donde la combinación de calor y humedad modifica las rutinas diarias.

Especialistas del Senamhi sugieren evitar la exposición directa al sol y mantenerse hidratados, pues los termómetros podrían seguir elevándose en los próximos días. La entidad recordó que los ojos y la piel son los órganos más susceptibles y reiteró la importancia de adoptar cuidados simples para evitar complicaciones en la salud.

Crédito: Andina

Lluvias intermitentes acompañan el calor extremo en Lima

A pesar de los 31.8 °C alcanzados, Lima no solo enfrenta temperaturas récord, sino también episodios de lluvias intermitentes que, de acuerdo con el Senamhi, persistirán hasta el fin de semana.

El organismo meteorológico reportó que estas precipitaciones, aunque ligeras, se presentan con mayor frecuencia en los distritos de Lima Este y Lima Norte, como San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate, Carabayllo y Los Olivos.

La especialista en meteorología del Senamhi, Janet Huamán, explicó que la continuidad de lluvias en la sierra ha favorecido el ingreso de nubosidad y humedad hacia la franja costera, generando el fenómeno de las conocidas “lluvias de verano”.

El pronóstico actualizado indica que la probabilidad de lluvias se mantendrá alta mientras persista la actividad pluvial en la sierra.

Según añadió Huamán, la combinación de calor y lluvias es consecuencia directa de la interacción entre la humedad de la sierra y la dinámica atmosférica de la costa.

En distritos del sur, como Lurín, Villa María del Triunfo, Surco y San Juan de Miraflores, también se han reportado episodios de lluvia, aunque la influencia marítima en zonas como Callao, La Punta y Magdalena limita el ingreso de nubosidad.

El Senamhi anunció que continuará monitoreando la evolución del clima para actualizar sus avisos si la situación cambia. Durante este verano, la capital enfrenta un escenario poco habitual: altas temperaturas y lluvias intermitentes en simultáneo, fenómeno que obliga a la ciudadanía a tomar precauciones tanto frente al calor como a la presencia de humedad.