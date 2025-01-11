Perú

¿Quieres implementar el delivery en tu negocio? Estas tres estrategias mejorarán tu servicio en 2025

El delivery es un servicio esencial para cualquier negocio en 2025. La clientela contemporánea busca la comodidad y rapidez que puede ofrecer

Con el incremento continuo de las transacciones en línea, optimizar la logística en los servicios de delivery se ha vuelto una necesidad clave para mantener la competitividad en el entorno comercial. Foto: Perú Retail

En 2025, ofrecer un servicio de delivery es esencial para cualquier negocio que busque mantenerse competitivo y satisfacer las expectativas de los consumidores modernos. La creciente demanda de comodidad y rapidez ha consolidado a la entrega a domicilio como un canal de ventas fundamental, permitiendo a las empresas ampliar su alcance, incrementar sus ingresos y adaptarse a las tendencias actuales del mercado. Además, la integración de tecnologías avanzadas y la adopción de prácticas sostenibles en las entregas mejoran la eficiencia operativa y fortalecen la relación con los clientes, quienes valoran cada vez más la responsabilidad ambiental y la personalización en el servicio.

De esta manera, garantizar que los pedidos lleguen a tiempo es un aspecto clave para cualquier comercio electrónico. Ante el crecimiento constante de las ventas por internet, mejorar los procesos logísticos resulta imprescindible para seguir siendo competitivo en el mercado. Esto no solo contribuye a mantener la confianza de los clientes, sino que también influye directamente en la imagen de la marca y en su capacidad para expandirse.

La demanda por delivery aumentó exponencialmente desde la pandemia. Foto: ChapaCash

Claves para mejorar tu servicio de delivery

Para optimizar los resultados en tus entregas, es crucial identificar los problemas específicos que afectan tu proceso. Diversos factores pueden generar retrasos y descontento en los clientes, como falta de inventario, picos de demanda en temporadas específicas, errores en la información proporcionada, inconvenientes de transporte o una planificación inadecuada. Ante estos retos, Contreras propone tres estrategias clave para perfeccionar tu sistema de delivery en 2025:

  • Establece tiempos de entrega realistas. Analiza detalladamente aspectos como las distancias a recorrer, posibles restricciones de tránsito y la capacidad operativa de tus vehículos para ofrecer plazos que puedas cumplir de manera efectiva.
  • Centraliza y digitaliza tus operaciones. Tener todos los datos en una única plataforma te proporcionará una visión integral y actualizada de las entregas, mejorando tanto la planificación como la toma de decisiones. La digitalización, además, facilitará el cumplimiento de los plazos establecidos.
  • Adopta herramientas de inteligencia competitiva. Automatizar el proceso de despacho agilizará la preparación y el envío de pedidos. Estas soluciones, integradas con otras tecnologías de logística y comercio electrónico, permitirán que tu negocio crezca sin complicaciones.
El tráfico de Lima puede demorar las entregas por delivery. Emplea plazos de tiempo realistas para que la clientela no quede decepcionada. Foto: Andina

¿Qué apps de delivery hay en Perú?

A continuación, te compartimos algunas de las aplicaciones de delivery más utilizadas en Perú:

  • PedidosYa: Ofrece entregas de comida, productos de supermercado, medicamentos y más. Posee una amplia cobertura en diversas ciudades del país.
  • Rappi: Servicio de entrega de alimentos, compras en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Tiene opciones adicionales como RappiMall y Rappi Travel.
  • LlamaFood: Aplicación peruana especializada en entregas de comida de restaurantes. También incluye supermercados, farmacias y otros establecimientos.
  • Manzana Verde: Enfocada en planes de alimentación saludable. Ofrece más de 100 opciones de platos con entregas sin costo adicional.
  • Cornershop by Uber: Especializada en compras de supermercado. Permite elegir productos de distintas tiendas y recibirlos rápidamente.
  • Fazil de Tottus: App oficial de la cadena Tottus. Facilita compras en línea con entregas programadas en varias ciudades.
Rappi es de una las apps de delivery más populares en Perú. Foto: Perú Retail

Efectividad

Durante 2025, las empresas en Perú alcanzaron un 92% de efectividad en entregas y despachos, consolidando la logística de última milla como un elemento clave para su crecimiento. Este avance estuvo impulsado por la adopción de tecnología, la analítica de datos y el aumento del comercio electrónico, según datos de DispatchTrack.

DispatchTrack reportó un aumento de 12.2% en conductores activos en América Latina, llegando a 66,856, y un alza de 56.1% en kilómetros recorridos, superando los 1,556 millones. Las rutas iniciadas crecieron 7.1%, totalizando más de 10.7 millones, lo que evidencia una expansión sostenida de las soluciones logísticas en la región.

