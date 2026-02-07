Perú

Karen Dejo y Rosángela Espinoza se habrían reconciliado en ‘Esto es Guerra’: ¿El fin de una rivalidad histórica?

Tras meses de enfrentamientos en el set de ‘EEG’, Karen y Rosángela sorprendieron al mostrarse más cercanas y bromistas que nunca.

Guardar
Karen Dejo y Rosángela Espinoza se habrían reconciliado en ‘Esto es Guerra’: ¿El fin de una rivalidad histórica?. América TV

La relación entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza ha sido una de las más explosivas y comentadas dentro de la televisión de competencia peruana. Durante años, ambas protagonizaron discusiones en vivo, indirectas y hasta pedidos formales para no enfrentarse en los juegos de palabras de ‘Esto es Guerra’.

Sin embargo, la actual temporada, Desafío 14, ha traído consigo un giro inesperado. En entrevista para ‘Más Espectáculos’, Rosángela no dudó en bromear sobre su renovada cercanía con Karen:

“Ahora me estoy acercando a la Dejo, imagínate, ya no le voy a cobrar la faja... Vamos a ver si al menos con este acercamiento me paga la faja. Pero yo siempre la voy a molestar, aunque me pague la faja igual la voy a molestar”.

Sus palabras, acompañadas de risas y gestos de complicidad, dejaron entrever que la tensión previa ha dado paso a un vínculo más relajado y maduro entre ambas competidoras.

El contexto: una enemistad que marcó el reality

El historial entre Karen y Rosángela incluye enfrentamientos que se volvieron virales. Una de las discusiones más recordadas ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas, donde Karen dejó claro su fastidio ante las constantes menciones de Rosángela:

“Suéltame, tu nombre es Rosángela y no Karen Dejo”, exclamó la bailarina, harta de ser el blanco de todos los comentarios.

Rosángela, por su parte, no se quedó atrás y reclamó que su compañera recibía ayuda en los juegos, desatando así una bola de nieve mediática que alimentó el rating y el morbo de los seguidores.

Karen Dejo y Rosángela Espinoza
Karen Dejo y Rosángela Espinoza protagonizan fuerte discusión en vivo en ‘Esto es Guerra’. Captura de TV - América T V.

Accidentes, peleas y la construcción de una tregua

El reality también ha sido escenario de momentos tensos y accidentados. En una ocasión, Rosángela sufrió una caída en pleno set, lo que generó preocupación entre sus compañeros y mostró que, a pesar de los conflictos, existe un sentido de compañerismo cuando la situación lo requiere.

Luego de esa noche, la producción consultó a Karen si le gustaría ver a Rosángela de regreso en el equipo de los combatientes. Su respuesta fue contundente:

“No, estamos bien. No la quieren en Chile, no la quiere Patricio, no la quiere Jota, no la quiere nadie”.

Sin embargo, la convivencia diaria y la exigencia de trabajar juntas en el equipo de los guerreros parecen haber suavizado las diferencias, permitiendo que ambas dejen atrás los viejos rencores.

El día a día en la competencia: de la rivalidad al compañerismo

Rosángela Espinoza explicó que la rutina del reality ha sido clave para limar asperezas, tanto con Karen como con otros compañeros como Facundo González:

“Estamos hablando, lo que pasa es que él es así. Son unos niños... ¿Será que yo estoy más madura? No sé, pero son unos princesos. Se dio durante la competencia, no podemos tampoco estar así con una cara. Yo ya no estoy para estar amargándome por las arrugas”, bromeó, mostrando que el humor y la madurez han reemplazado las viejas disputas.

La propia Karen, aunque en el pasado advirtió a producción que no quería más enfrentamientos verbales con Rosángela, ahora se deja bromear y acepta la nueva dinámica como parte del show.

Rosángela Espinoza se reconcilió con
Rosángela Espinoza se reconcilió con Facundo González. América TV

La reacción del público: ¿amistad real o solo show?

El acercamiento entre Karen y Rosángela no ha pasado desapercibido para los seguidores de ‘Esto es Guerra’. En redes sociales, los comentarios se dividen entre quienes celebran la madurez de ambas y quienes creen que la reconciliación forma parte de la estrategia del reality para renovar el interés y el rating.

Mensajes como “¡Por fin la paz en EEG!”, “Me gusta verlas juntas”, y “Esto solo pasa en la tele” abundan en los foros y plataformas digitales, mostrando que la audiencia sigue atenta a cada movimiento de las competidoras.

De momento, la tregua entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza ha traído un aire fresco al reality, demostrando que, aunque la rivalidad vende, la complicidad y el humor también pueden conquistar a la audiencia. Ambas han dado el ejemplo de que la convivencia y el profesionalismo pueden superar los conflictos personales, abriendo la puerta a nuevos momentos memorables en el programa.

Karen Dejo y Rosángela Espinoza
Karen Dejo y Rosángela Espinoza se habrían reconciliado en ‘Esto es Guerra’: América TV/ EEG

Temas Relacionados

Karen DejoRosángela EspinozaEsto es Guerraperu-entretenimiento

Más Noticias

Puerto de Matarani superó los 8,3 millones de toneladas métricas movilizadas en 2025

El crecimiento del movimiento de contenedores y la diversificación de tipos de carga marcaron el desempeño del terminal en el último año, impulsado por mejoras operativas y de infraestructura

Puerto de Matarani superó los

María Corina Machado se reúne con el canciller de Perú y agradece apoyo a refugiados: “Pronto lo recibiremos en Venezuela”

La dirigente subrayó la necesidad de avanzar hacia una transición real a la democracia para garantizar el regreso seguro de los venezolanos a su país

María Corina Machado se reúne

Viaducto Javier Prado: un urbanista explica qué debe corregirse para reanudar la obra sin colapsar el tránsito

Tras la suspensión de la marcha blanca, un especialista detalla ajustes técnicos clave en desvíos, semaforización y coordinación para evitar un nuevo colapso vial

Viaducto Javier Prado: un urbanista

Salandela y Miranda Capurro impulsan campaña por Giacomo Benavides tras su salida de Zaca TV: “Vamos por ese premio”

Las exintegrantes de ‘Somos lo que somos’ usaron sus redes sociales para apoyar al hijo de Alfredo Benavides y se lleve importante premio.

Salandela y Miranda Capurro impulsan

Elecciones 2026: Partido de Carlos Álvarez desiste del uso de la franja electoral

El candidato presidencial de País para Todos anunció la salida de la agrupación del espacio de propaganda oficial tras denunciar irregularidades y exigir transparencia en el uso de fondos públicos

Elecciones 2026: Partido de Carlos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Llosa regresa a Panamericana

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV con una promoción llena de misterio y nostalgia: “Hemos vuelto”

Mirella Paz rompe el silencio tras dejar Son Tentación y acusa deslealtad de Paula Arias: “Tenía reemplazo”

Octavo Juzgado de Familia solicita 5 a 8 años de cárcel para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Macarena Vélez no esconde su emoción tras el anuncio de divorcio de Juan Ichazo y Johana Cubillas: “Me muero por casarme”

Maria Becerra está en Lima y cantaría con Corazón Serrano en su concierto de aniversario

DEPORTES

¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima

¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima anunció la desvinculación definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia de abuso sexual

Perú vs Alemania EN VIVO: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal