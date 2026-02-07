Karen Dejo y Rosángela Espinoza se habrían reconciliado en ‘Esto es Guerra’: ¿El fin de una rivalidad histórica?. América TV

La relación entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza ha sido una de las más explosivas y comentadas dentro de la televisión de competencia peruana. Durante años, ambas protagonizaron discusiones en vivo, indirectas y hasta pedidos formales para no enfrentarse en los juegos de palabras de ‘Esto es Guerra’.

Sin embargo, la actual temporada, Desafío 14, ha traído consigo un giro inesperado. En entrevista para ‘Más Espectáculos’, Rosángela no dudó en bromear sobre su renovada cercanía con Karen:

“Ahora me estoy acercando a la Dejo, imagínate, ya no le voy a cobrar la faja... Vamos a ver si al menos con este acercamiento me paga la faja. Pero yo siempre la voy a molestar, aunque me pague la faja igual la voy a molestar”.

Sus palabras, acompañadas de risas y gestos de complicidad, dejaron entrever que la tensión previa ha dado paso a un vínculo más relajado y maduro entre ambas competidoras.

El contexto: una enemistad que marcó el reality

El historial entre Karen y Rosángela incluye enfrentamientos que se volvieron virales. Una de las discusiones más recordadas ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas, donde Karen dejó claro su fastidio ante las constantes menciones de Rosángela:

“Suéltame, tu nombre es Rosángela y no Karen Dejo”, exclamó la bailarina, harta de ser el blanco de todos los comentarios.

Rosángela, por su parte, no se quedó atrás y reclamó que su compañera recibía ayuda en los juegos, desatando así una bola de nieve mediática que alimentó el rating y el morbo de los seguidores.

Karen Dejo y Rosángela Espinoza protagonizan fuerte discusión en vivo en ‘Esto es Guerra’. Captura de TV - América T V.

Accidentes, peleas y la construcción de una tregua

El reality también ha sido escenario de momentos tensos y accidentados. En una ocasión, Rosángela sufrió una caída en pleno set, lo que generó preocupación entre sus compañeros y mostró que, a pesar de los conflictos, existe un sentido de compañerismo cuando la situación lo requiere.

Luego de esa noche, la producción consultó a Karen si le gustaría ver a Rosángela de regreso en el equipo de los combatientes. Su respuesta fue contundente:

“No, estamos bien. No la quieren en Chile, no la quiere Patricio, no la quiere Jota, no la quiere nadie”.

Sin embargo, la convivencia diaria y la exigencia de trabajar juntas en el equipo de los guerreros parecen haber suavizado las diferencias, permitiendo que ambas dejen atrás los viejos rencores.

El día a día en la competencia: de la rivalidad al compañerismo

Rosángela Espinoza explicó que la rutina del reality ha sido clave para limar asperezas, tanto con Karen como con otros compañeros como Facundo González:

“Estamos hablando, lo que pasa es que él es así. Son unos niños... ¿Será que yo estoy más madura? No sé, pero son unos princesos. Se dio durante la competencia, no podemos tampoco estar así con una cara. Yo ya no estoy para estar amargándome por las arrugas”, bromeó, mostrando que el humor y la madurez han reemplazado las viejas disputas.

La propia Karen, aunque en el pasado advirtió a producción que no quería más enfrentamientos verbales con Rosángela, ahora se deja bromear y acepta la nueva dinámica como parte del show.

Rosángela Espinoza se reconcilió con Facundo González. América TV

La reacción del público: ¿amistad real o solo show?

El acercamiento entre Karen y Rosángela no ha pasado desapercibido para los seguidores de ‘Esto es Guerra’. En redes sociales, los comentarios se dividen entre quienes celebran la madurez de ambas y quienes creen que la reconciliación forma parte de la estrategia del reality para renovar el interés y el rating.

Mensajes como “¡Por fin la paz en EEG!”, “Me gusta verlas juntas”, y “Esto solo pasa en la tele” abundan en los foros y plataformas digitales, mostrando que la audiencia sigue atenta a cada movimiento de las competidoras.

De momento, la tregua entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza ha traído un aire fresco al reality, demostrando que, aunque la rivalidad vende, la complicidad y el humor también pueden conquistar a la audiencia. Ambas han dado el ejemplo de que la convivencia y el profesionalismo pueden superar los conflictos personales, abriendo la puerta a nuevos momentos memorables en el programa.

Karen Dejo y Rosángela Espinoza se habrían reconciliado en ‘Esto es Guerra’: América TV/ EEG