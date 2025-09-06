Karen Dejo y Rosángela Espinoza protagonizan fuerte discusión en vivo en ‘Esto es Guerra’: “Suéltame, me tienes harta”

El reality 'Esto es Guerra’ volvió a ser tendencia tras un tenso intercambio entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza. Todo ocurrió en plena dinámica de preguntas y respuestas la noche del viernes 5 de septiembre, cuando Rosángela acusó a su compañera de haber recibido ayuda para contestar.

La situación escaló rápidamente y terminó en un cruce de palabras que no pasó desapercibido para los televidentes.

Karen, visiblemente indignada, reaccionó con dureza:“Tú duermes conmigo, sueñas conmigo, eres mi fanática. Suéltame. Saca mi nombre de tu cabeza, de tu lengua. Estoy harta de que me menciones para todo. Para lo bueno, Karen Dejo; para lo malo, Karen Dejo; te fue mal en el amor, Karen Dejo; te fue mal en la competencia, Karen Dejo. Suéltame, tu nombre es Rosángela y no Karen Dejo”, lanzó la bailarina, dejando claro su fastidio.

Rosángela, lejos de quedarse callada, retomó la palabra y lanzó un reclamo a Karen y al resto del equipo. Según explicó, lo que incomodó a su grupo fue que algunos participantes parecían estar recibiendo señales durante la ronda de preguntas.

“Si vamos a hablar de esta ronda, yo en ningún momento he hablado. La que sí estuvo hablando todo el rato fue Karen Dejo, que incluso repetía los nombres”, dijo la modelo.

Karen no dudó en interrumpirla, reiterando su molestia por ser mencionada constantemente. La tensión subió de tono hasta que Rosángela pidió que dejaran de gritar:

“Mira, primero, yo no entiendo por qué la necesidad de gritar. Voy a hacer un pedido especial: un lavado de oído, porque todo el mundo grita acá. Esto no es un callejón, por favor”, indicó.

A lo que Karen respondió con ironía: “Por eso mismo, tienes que comportarte como una dama”.

La caída de Rosángela en pleno juego

El episodio no quedó ahí. Durante su turno, Rosángela Espinoza se acercó al podio para responder una pregunta, pero terminó sufriendo un accidente. La modelo tropezó y cayó junto al soporte y el micrófono, generando preocupación entre sus compañeros.

De inmediato, Onelia Molina corrió a ayudarla y la levantó del suelo. Afortunadamente, todo quedó en un susto y Rosángela logró reincorporarse, aunque el momento no tardó en viralizarse en redes sociales.

Este incidente, sumado a la acalorada discusión con Karen, convirtió a Rosángela en la protagonista involuntaria de la noche.

Karen Dejo sobre Rosángela: “No la quieren”

Minutos después, la producción consultó a Karen Dejo si le gustaría que Rosángela regresara al equipo de los combatientes. La respuesta fue directa y sin rodeos:

“No, estamos bien. No la querían en Chile, no la quieren en los guerreros, no la quiere Patricio, no la quiere Jota, no la quiere nadie”, expresó Karen frente a cámaras, desatando aún más tensión en el set.

La declaración sorprendió a muchos, pues dejó en evidencia que la relación entre Rosángela y sus compañeros atraviesa un momento complicado.

Karen Dejo arremete contra Rosángela Espinoza

A través de sus historias en redes sociales, Karen Dejo reveló que salió de América Televisión “bastante fastidiada”. La bailarina explicó que decidió no responder a las cámaras de América Hoy ni de América Espectáculos, ya que prefería dirigirse directamente a sus seguidores.

“Hoy salí del canal bastante fastidiada. Se me acercaron las cámaras y no quise dar ningún tipo de declaración, pero quería hablar con ustedes. Yo entiendo que en el programa es un reality show donde competimos, donde nos picamos, pero creo que Rosángela ya pasó la línea del show que ella puede hacer”, expresó con evidente molestia.

Karen recalcó que, aunque los enfrentamientos pueden resultar atractivos para el público, Rosángela Espinoza excedió los límites al utilizar recursos personales para atacarla.

“Algunas veces incluso es entretenido, puede llamar la atención del público, pero cuando esa línea se cruza, ya no es divertido. Y creo que tampoco para ustedes ni para las involucradas. Para mí, no me agrada para nada cómo hoy están manejando el show”, señaló.

La bailarina también advirtió que Espinoza no solo convierte las dinámicas en ataques directos, sino que recurre a aspectos sensibles como la edad o la reputación de sus compañeras.

“Cruzó la línea totalmente: o se mete con la edad, o se mete con la reputación o con la imagen de una compañera, tratando de deteriorar mi imagen. Y ya no es divertido”, enfatizó.

Frente a esta situación, Karen adelantó que pedirá a la producción de Esto es Guerra que no la enfrenten más con Rosángela en este tipo de juegos.

“Yo voy a pedir que no me pongan más con ella. En las competencias físicas, sí, ok, pero en estas no. No pretendo que se siga alimentando esta bolita de nieve que está creciendo y no me gustaría que terminara peor de lo que está pasando ahora”, advirtió.

