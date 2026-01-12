Karen Dejo cambia sus implantes mamarios y revela cómo se encuentra tras la cirugía: “Estoy contenta”

Tras semanas de tranquilidad, Karen Dejo sorprendió al confesar que se sometió a una operación, admitiendo que sintió miedo, pero que está feliz con los resultados.

Karen Dejo volvió a generar atención mediática, esta vez no por una polémica televisiva, sino por una decisión personal que compartió con total transparencia con sus seguidores. La popular integrante de ‘Esto es guerra’ confirmó que se sometió a una nueva intervención quirúrgica para renovar sus implantes mamarios, los mismos que llevaba desde hace trece años.

Lejos de ocultarlo, la también conocida como ‘Sabrosura’ decidió contar su experiencia y mostrar su satisfacción con el resultado, dejando en claro que se trató de un procedimiento planificado y necesario.

A través de sus redes sociales, Karen explicó que la operación se realizó con éxito y que su principal prioridad, tras salir del quirófano, era descansar y recuperarse adecuadamente. Con un tono relajado y optimista, la exchica reality se dirigió a sus seguidores para tranquilizarlos y agradecerles las muestras de cariño.

Karen Dejo habla de su salud tras cirugía estética y recuerda fuerte polémica con Rosángela Espinoza. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

“La verdad que estoy muy contenta por cómo me ha quedado todo, pero ahora ya me voy a mi casa, pues la operación salió bien y toca descansar, así que me desconectaré de las redes sociales por unos días”, señaló la artista, evidenciando la tranquilidad que le dejó el procedimiento médico.

La decisión de cambiarse los implantes no fue tomada a la ligera. Dejo explicó que los anteriores tenían más de una década y que, por recomendaciones médicas, era momento de renovarlos. En el mundo de la cirugía estética, este tipo de intervenciones no solo responden a un tema de imagen, sino también de salud, algo que la bailarina tiene muy presente. Por ello, destacó que se realizó todos los exámenes previos necesarios antes de ingresar al quirófano y que confía plenamente en el equipo médico que la atendió.

Hace poco, Karen Dejo reveló que se sometió a una serie de pruebas médicas luego de detectar un bultito en el cuello, situación que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, la propia artista aclaró que los resultados fueron alentadores y que no se trataba de nada grave. Según explicó, el pequeño bulto resultó ser benigno y estaría relacionado con el fuerte ejercicio físico que practica de manera constante.

Karen Dejo tuvo accidente doméstico al beber químicos. (Foto: Captura de IG)

Karen Dejo y su intercambio con Rosángela Espinoza

Más allá de este reciente procedimiento estético, Karen Dejo no ha estado ajena a la polémica en los últimos meses. Uno de los episodios más comentados ocurrió en el set de ‘Esto es guerra’, cuando protagonizó un tenso momento con Rosángela Espinoza durante una de las competencias.

Todo se desató luego de que Dejo le reventara dos huevos en la cabeza a su compañera como parte de un juego del programa. La fuerza con la que se realizó la acción incomodó visiblemente a la conocida ‘Chica Selfie’, quien reaccionó molesta y decidió retirarse del set para dirigirse detrás de cámaras.

La escena generó revuelo inmediato y obligó a la intervención de Katia Palma, conductora del programa, quien explicó al público la razón de la incomodidad de Rosángela. Sin embargo, lejos de calmarse, la controversia se intensificó con las declaraciones posteriores de Karen Dejo, quien utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos y lanzar duras críticas contra su compañera.

A pesar de la denuncia hecha en directo, Karen Dejo no respondió. Su silencio, ante las cámaras encendidas, dejó más preguntas que respuestas y avivó la polémica entre seguidores del reality. (América TV)

En un video difundido en sus plataformas digitales, Karen Dejo confesó que abandonó el canal visiblemente fastidiada y que, por ese motivo, decidió no brindar declaraciones a otros programas de espectáculos. Su postura fue clara: consideró que la reacción de Rosángela excedió los límites del show y que no se trató simplemente de una competencia más dentro del reality.

Posteriormente, la exchica reality profundizó en su postura y explicó su incomodidad con la actitud de Espinoza. “Yo entiendo que en el programa es un reality show donde competimos, donde nos picamos, pero creo que Rosángela ya pasó la línea del show que ella puede hacer. Justamente ese es su papel, ser la discordia del programa”, expresó Dejo, dejando en evidencia que, desde su perspectiva, el conflicto fue magnificado de manera innecesaria.

Estas declaraciones dividieron opiniones entre los seguidores del programa. Mientras algunos respaldaron a Karen Dejo, señalando que se trató de una dinámica habitual del reality, otros consideraron que la fuerza empleada durante el juego no fue adecuada. A pesar de ello, la bailarina se mantuvo firme en su postura y evitó prolongar la polémica, enfocándose en sus proyectos personales y en su bienestar.

Karen Dejo arremete contra Rosángela Espinoza tras fuerte discusión en ‘Esto es Guerra’. América TV