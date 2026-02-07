EsSalud bajo la lupa: SuSalud ejecuta fiscalización inopinada en el hospital Guillermo Almenara tras denuncias de pacientes

Hospital Almenara: pacientes alertan falta de medicamentos contra el cáncer y equipos médicos fuera de servicio. (Crédito: Exitosa)

El hospital Guillermo Almenara, uno de los principales centros de atención del Seguro Social de Salud (EsSalud) en Lima, recibió la mañana del jueves la visita de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), representantes del Ministerio Público y la DIRIS Lima Centro.

El objetivo: realizar una fiscalización inopinada a las áreas críticas del establecimiento tras denuncias recientes de pacientes oncológicos sobre la falta de medicamentos y equipos médicos esenciales.

La inspección abarcó tanto la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como los servicios de Apoyo al Diagnóstico, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y los protocolos de atención.

La intervención se produce luego de que familiares y pacientes oncológicos advirtieran que el hospital enfrenta un desabastecimiento de medicamentos esenciales para tratamientos de cáncer.

“Me siento muy indignada, triste y hasta uno sale más enfermo de acá”, relató una familiar de paciente oncológico entrevistada por Exitosa Noticias al referirse a la ausencia de fármacos para terapias de quimioterapia y hormonales.

Este problema, según los testimonios recabados, afecta la continuidad del tratamiento y pone en riesgo la salud de los asegurados.

Durante la fiscalización, los inspectores de SuSalud revisaron los servicios priorizados y recopilaron información sobre la situación de los insumos y equipos médicos.

El organismo estatal anunció que, tras la visita, elevará un informe técnico a EsSalud, con observaciones y recomendaciones para que se ejecuten medidas correctivas que garanticen una atención segura y de calidad.

SuSalud realiza fiscalización inopinada al hospital Guillermo Almenara.

Medicamentos faltantes y equipos fuera de servicio

Las denuncias sobre el hospital Guillermo Almenara no se limitan a la falta de medicinas. Pacientes manifestaron que la inoperatividad de equipos, como los tomógrafos, también afecta el diagnóstico y seguimiento de los tratamientos.

“¿Cómo vamos a controlarnos si estamos avanzando o evolucionando bien, si no hay tomógrafos operativos?”, cuestionó una paciente oncológica.

Según los testimonios, la ausencia de estos exámenes impide no solo la evaluación médica oportuna, sino también la autorización para adquirir medicamentos de alto costo.

Una paciente con cáncer de mama detalló que no pudo recibir su medicación preventiva habitual porque “nos dicen que se ha desabastecido”. Otro caso señala que el trámite para la compra de nivolumab, medicamento de alto costo, se encuentra detenido a la espera de exámenes que no pueden realizarse por la falta de equipos.

“Me dicen que necesita una tomografía al cerebro para aprobar la compra, y así estoy más de un mes, casi dos meses”, explicó una familiar a la emisora.

Además de los problemas de abastecimiento y equipos, los asegurados denunciaron deficiencias en la atención y el trato recibido en el hospital.

Canales de denuncia

La Superintendencia Nacional de Salud reiteró que mantendrá sus acciones de fiscalización para garantizar los derechos en salud de los ciudadanos. El organismo recordó que cualquier usuario puede comunicar presuntas vulneraciones a través de la aplicación Susalud Contigo, las redes sociales oficiales o llamando a la línea gratuita 113, opción 7.

Hasta el momento, EsSalud no ha emitido una respuesta oficial a las denuncias presentadas por los pacientes del hospital Guillermo Almenara, mientras los afectados exigen soluciones inmediatas para asegurar su tratamiento y atención médica.