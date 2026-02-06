Pacientes oncológicos denuncian meses de espera para una tomografía en el hospital Sabogal: “5.000 personas en cola”

Hospital Sabogal acumula miles de pacientes en espera por tomografías, denuncian asegurados oncológicos. (Crédito: Latina Noticias)

Pacientes oncológicos del hospital Guillermo Almenara Irigoyen–Red Sabogal denunciaron largas demoras para acceder a exámenes de tomografía, necesarios para evaluar la evolución de sus tratamientos.

Un paciente con diagnóstico de cáncer metastásico, quien señaló que lleva más de cuatro meses esperando una tomografía. “Soy un paciente oncológico que necesita saber si el cáncer está avanzando o no, pero hace más de cuatro meses estoy esperando y no me dan ninguna fecha”, declaró a Latina Noticias, bajo reserva de su identidad.

El hombre explicó que este examen resulta clave para que los médicos puedan determinar si es necesario modificar el esquema de medicamentos o continuar con el tratamiento actual. Sin embargo, indicó que hasta el momento no ha recibido una alternativa concreta, ni siquiera la opción de ser derivado a una clínica privada.

Denuncian colapso en servicio de tomografías del hospital Sabogal pese a anuncios de solución. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias/Agencia Andina)

Equipos inoperativos y falta de atención

Por otro lado, el paciente denunció que el hospital Sabogal no cuenta con tomógrafos operativos. “Hay dos tomógrafos: uno está malogrado hace más de tres años y medio, y el otro hace más de un año y medio. Ninguno ha sido arreglado”, afirmó.

Según su testimonio, al acudir al área de tomografía no encuentra personal que pueda brindarle una solución. “Usted va a la oficina y no hay nadie. Lo único que le dicen es: ‘espere, espere’”, relató. Esta situación, aseguró, se repite de manera constante para cientos de pacientes que requieren el mismo examen.

El paciente añadió que, en ocasiones anteriores, el hospital mantenía convenios con clínicas privadas para derivar a los asegurados cuando no se podía cubrir la demanda interna. No obstante, indicó que actualmente esos convenios no estarían activos, sin que se les brinde una explicación clara.

Denuncian colapso en servicio de tomografías del hospital Sabogal pese a anuncios de solución. (Foto: Latina Noticias)

Cinco mil personas en cola

Otro de los puntos expuestos fue el incremento sostenido de la lista de espera para tomografías. “Hace tres o cuatro meses, cuando reclamé, habían 5.000 personas en cola. Ahora no sé cuántos habrá, pero creo que pasa los 8.000 o 9.000”, señaló el paciente al citado medio.

Indicó que a Sabogal llegan pacientes no solo del Callao y Lima, sino también de otras zonas del país. “Vienen desde Barranca, Huacho, porque en sus hospitales no hay tomografía. Acabo de hablar con un señor de Barranca que tampoco encuentra cita”, comentó.

Esta concentración de demanda, según explicó, agrava la situación de quienes requieren evaluaciones periódicas, especialmente los pacientes oncológicos, para quienes el tiempo resulta un factor determinante en el seguimiento de la enfermedad.

Un auditor de la Contraloría General de la República inspecciona un tomógrafo médico en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Solguren de EsSalud, frente a la fachada principal del centro hospitalario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambio de gestión y falta de coordinación

El paciente también mencionó que en los últimos meses se han producido cambios frecuentes en la administración del hospital. “Han cambiado al gerente hace 15 días y antes también lo cambiaron hace unos meses”, afirmó, al ser consultado por las causas del problema.

Asimismo, advirtió deficiencias en la coordinación entre distintos establecimientos de salud. En su caso, explicó que recibe atención por diabetes en otro centro y por cáncer en Sabogal, sin que exista interconexión entre ambos. “No están interconectados y ese es un problema, porque tengo que explicar en un hospital lo que pasa en el otro y a veces me dan medicamentos dobles”, declaró para el mencionado medio.

Pacientes señalaron que los dos tomógrafos del establecimiento estarían fuera de servicio desde hace más de un año. (Crédito: Latina Noticias)

Reunión sin resultados

Según informó Latina Noticias, horas antes se había realizado una reunión entre el congresista Montalvo, representantes del hospital Sabogal y personal del Ministerio Público, en la que se anunció que se comenzarían a regularizar las citas para tomografías.

Sin embargo, el paciente entrevistado afirmó que no ha observado cambios tras dichos anuncios. “No, para nada. Yo he venido hoy y no hay ningún resultado”, sostuvo. Agregó que, pese a las promesas, continúa sin fecha para su examen. Además, el hospital no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación.