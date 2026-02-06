Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

Malas noticias para el ‘Doc’. La Corte Suprema anuló la compurgación de la pena de 19 años de prisión que se le dictó a Vladimiro Montesinos por el caso Pativilca y ordenó que esta se cumpla.

Como se recuerda, al inicio del juicio oral del caso Pativilca, Montesinos Torres aceptó los cargos y solicitó acogerse a la conclusión anticipada. Esto es una evidente movida para evitar el trámite del juicio oral, intuyendo que la pena que se le impondría sería declarada compurgada (se da por cumplida) porque está recluido desde 2001.

“¿Usted es consciente que acepta tanto la imputación penal como la reparación civil que se le está solicitando?” preguntó la jueza Miluska Cano al exjefe de facto del SIN en enero de 2024. “Sí, señora presidenta”, respondió Montesinos.

De esta manera, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria impuso 19 años y 8 meses de prisión por ser el autor mediato del asesinato con alevosía de 9 estudiante y un profesor de La Cantuta, así como la masacre de 6 pobladores de la Pampa San José y Caraqueño, Pativilca. Y, tal como estimó el ‘Doc’, el tribunal declaró compurgada la condena.

La Fiscalía llevó el caso a la Corte Suprema ya que consideró que, en el caso Pativilca, no correspondía la compurgación de la pena porque Montesinos solo cumplió 72 meses de detención por este proceso. Su reclusión desde 2001 responde a otros procesos penales.

Así, el Ministerio Público calculó que a la pena de 19 años y 8 meses de prisión solo se le tenía que descontar los 72 meses de detención por este proceso. Es decir, 13 años y 8 meses, la misma que vencería en setiembre de 2037.

Ahora, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema le dio la razón a la Fiscalía, declaró nula la compurgación a favor de Vladimiro Montesinos y, tal como se calculó, estableció que la pena debe cumplirse hasta 2037.

“La Sala superior efectuó una indebida aplicación del artículo 47 del Código Penal, toda vez que realizó un cómputo de detención de un proceso distinto (Expediente 022-2001), medida de coerción personal ordenada por el Vigesimocuarto Juzgado Penal de Lima en un proceso por el delito de corrupción activa de funcionarios, el cual no guarda relación o nexo alguno con la presente causa, por lo cual no debe ser considerado en el cómputo”, se lee en la resolución, difundida por el periodista Jona Castro y a la que accedió Infobae.

Así las cosas, el tribunal supremo concluyó que a Montesinos le falta cumplir 13 años y 8 meses de prisión por el caso Pativilca.

Cabe precisar que el ‘Doc’ pidió que se declare prescrito el caso; sin embargo, la Sala Suprema Penal Transitoria sostiene que resulta imposible porque ya la declaratoria de responsabilidad penal tiene cosa juzgada y que solo se impugnó el extremo de la compurgación de la pena.

Montesinos iba a salir en 2032

Se tenía previsto que Vladimiro Montesinos salga de prisión en 2032, año en el que finalizaría su pena por el asesinato de Santiago Fortunato Gómez Palomino.

Sin embargo, con la decisión de la Corte Suprema de anular la compurgación de la pena del caso Pativilca, permanecerá 5 años más en reclusión.