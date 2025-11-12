Vladimiro Montesinos intentó contactar a Alberto Fujimori desde la cárcel, revela exabogado: “Quería hacerle llegar un mensaje”

El abogado Elio Riera reveló que Vladimiro Montesinos intentó comunicarse desde la cárcel con Alberto Fujimori para hacerle llegar un mensaje

El otrora poderoso asesor Vladimiro Montesinos intentó comunicarse con el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) desde prisión para “hacerle llegar un mensaje”, reveló este viernes el abogado Elio Riera, quien ejerció la defensa legal del exautócrata.

En un pódcast que el portal especializado LP - Pasión por el Derecho transmite por YouTube, Riera contó que recibió una llamada —sin precisar la fecha— en la que el interlocutor se presentó como el ‘Doc’, apodo con el que se conocía a Montesinos, artífice de una red de corrupción que sobornó a políticos, jueces, empresarios, personajes de la farándula y dueños de medios de comunicación.

“Yo tuve que decir que no sabía. ‘¿Qué Doc?’ (...) ‘¿Es el doctor Riera?’ ‘Sí’. ‘Quisiera que, por favor, le lleve un mensaje’. ‘¿A quién?’, le digo. ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’, me dijo. ‘Disculpe, señor, por favor, identifíquese’. Colgué”, relató al recordar cómo ocurrió el intercambio telefónico.

Riera aclaró que nunca conoció personalmente a Montesinos, de 80 años y actualmente recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao, y añadió que, tras ese episodio, “nunca más” volvió a recibir una llamada suya. “El presidente siempre estuvo alejado de este señor”, comentó al añadir que le “hizo mucho daño” a su excliente.

Riera afirmó que nunca conoció personalmente a Montesinos, actualmente recluido en el Cerec de la Base Naval del Callao, y que después de esa llamada no volvió a tener contacto

El que fuera el número dos del régimen cumple actualmente dos condenas: una de 25 años de cárcel por la matanza de Barrios Altos —en la que el grupo militar encubierto Colina asesinó a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años— y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

Además de Montesinos, en el Cerec se encuentran Víctor Polay Campos, líder y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), así como Óscar Ramírez Durand y Florindo Flores Hala, dos de los principales cabecillas de Sendero Luminoso.

En otro tramo de la entrevista, Riera opinó que el exasesor debería ser beneficiado con prisión domiciliaria debido a su edad. “Hay una ley que debería aplicársele. La comunidad jurídica y también los abogados creemos en que se respete la ley. Correspondería que el señor vaya a su casa”, afirmó.

“Lamentablemente, si el tema es mediático o político, genera el incumplimiento de la ley. Y al abogado que defienda ese derecho lo van a golpear (...) Si la ley manda, es lo que corresponde, nos guste o no. La comunidad jurídica y, en realidad, los abogados que representamos casos mediáticos debemos dar como mensaje que se respete la ley. Eso para mí es básico”, añadió.

Montesinos cumple dos condenas en la Base Naval: una de 25 años por la matanza de Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado

Vínculo

Finalmente, el abogado recordó su vínculo con Fujimori, fallecido a los 86 años en septiembre de 2024 en su residencia de Lima tras una prolongada lucha contra el cáncer, sin hacer mención del desacuerdo que tuvo con la familia del exmandatario en el momento de su muerte.

“Estuvimos cinco años trabajando; era de lunes a viernes estando juntos, y los domingos también”, comentó al señalar que lloró su deceso.

El exdictador quedó en libertad en diciembre de 2023 por una orden del Tribunal Constitucional (TC), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió a las autoridades del país que se abstuvieran de hacerlo.