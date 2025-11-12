Perú

Vladimiro Montesinos intentó contactar a Alberto Fujimori desde la cárcel, revela exabogado: “Quería hacerle llegar un mensaje”

El abogado Elio Riera contó que recibió una llamada de quien se identificó como el ‘Doc’, apodo de Montesinos. Añadió que, tras ese episodio, no volvió a tener ningún otro contacto telefónico con él

Guardar
El abogado Elio Riera reveló
El abogado Elio Riera reveló que Vladimiro Montesinos intentó comunicarse desde la cárcel con Alberto Fujimori para hacerle llegar un mensaje

El otrora poderoso asesor Vladimiro Montesinos intentó comunicarse con el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) desde prisión para “hacerle llegar un mensaje”, reveló este viernes el abogado Elio Riera, quien ejerció la defensa legal del exautócrata.

En un pódcast que el portal especializado LP - Pasión por el Derecho transmite por YouTube, Riera contó que recibió una llamada —sin precisar la fecha— en la que el interlocutor se presentó como el ‘Doc’, apodo con el que se conocía a Montesinos, artífice de una red de corrupción que sobornó a políticos, jueces, empresarios, personajes de la farándula y dueños de medios de comunicación.

“Yo tuve que decir que no sabía. ‘¿Qué Doc?’ (...) ‘¿Es el doctor Riera?’ ‘Sí’. ‘Quisiera que, por favor, le lleve un mensaje’. ‘¿A quién?’, le digo. ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’, me dijo. ‘Disculpe, señor, por favor, identifíquese’. Colgué”, relató al recordar cómo ocurrió el intercambio telefónico.

Riera aclaró que nunca conoció personalmente a Montesinos, de 80 años y actualmente recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao, y añadió que, tras ese episodio, “nunca más” volvió a recibir una llamada suya. “El presidente siempre estuvo alejado de este señor”, comentó al añadir que le “hizo mucho daño” a su excliente.

Riera afirmó que nunca conoció
Riera afirmó que nunca conoció personalmente a Montesinos, actualmente recluido en el Cerec de la Base Naval del Callao, y que después de esa llamada no volvió a tener contacto

El que fuera el número dos del régimen cumple actualmente dos condenas: una de 25 años de cárcel por la matanza de Barrios Altos —en la que el grupo militar encubierto Colina asesinó a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años— y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

Además de Montesinos, en el Cerec se encuentran Víctor Polay Campos, líder y fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), así como Óscar Ramírez Durand y Florindo Flores Hala, dos de los principales cabecillas de Sendero Luminoso.

En otro tramo de la entrevista, Riera opinó que el exasesor debería ser beneficiado con prisión domiciliaria debido a su edad. “Hay una ley que debería aplicársele. La comunidad jurídica y también los abogados creemos en que se respete la ley. Correspondería que el señor vaya a su casa”, afirmó.

“Lamentablemente, si el tema es mediático o político, genera el incumplimiento de la ley. Y al abogado que defienda ese derecho lo van a golpear (...) Si la ley manda, es lo que corresponde, nos guste o no. La comunidad jurídica y, en realidad, los abogados que representamos casos mediáticos debemos dar como mensaje que se respete la ley. Eso para mí es básico”, añadió.

Montesinos cumple dos condenas en
Montesinos cumple dos condenas en la Base Naval: una de 25 años por la matanza de Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado

Vínculo

Finalmente, el abogado recordó su vínculo con Fujimori, fallecido a los 86 años en septiembre de 2024 en su residencia de Lima tras una prolongada lucha contra el cáncer, sin hacer mención del desacuerdo que tuvo con la familia del exmandatario en el momento de su muerte.

“Estuvimos cinco años trabajando; era de lunes a viernes estando juntos, y los domingos también”, comentó al señalar que lloró su deceso.

El exdictador quedó en libertad en diciembre de 2023 por una orden del Tribunal Constitucional (TC), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió a las autoridades del país que se abstuvieran de hacerlo.

Temas Relacionados

Vladimiro MontesinosAlberto Fujimoriperu-politicaKeiko Fujimori

Más Noticias

Oro ilegal pone en jaque al agua de Iquitos y enfrenta a comunidades del Nanay

Mujeres y pobladores de Chambira y Pintuyacu bloquean el principal río de Loreto mientras organizaciones advierten sobre el impacto ambiental, social y de salud que genera la minería fuera de control

Oro ilegal pone en jaque

La reacción de Manuel Barreto cuando periodista ruso le dijo que Bolivia “sí le creó problemas” y que Perú no

El entrenador interino valoró el esfuerzo y denuedo de los suyos para sacar adelante un encuentro rocoso. Aun así, un comunicador local le recordó que su alineación no ocasionó mayores problemas

La reacción de Manuel Barreto

Perú sufre aumento de friajes este 2025: Senamhi explicó los motivos del incremento y qué regiones enfrentan mayor riesgo

El país enfrenta este año un récord de friajes, impulsados por la intensificación del Anticiclón del Pacífico Sur, lo que genera más eventos de frío extremo que afectan la salud, la agricultura y aceleran la respuesta gubernamental en las regiones vulnerables

Perú sufre aumento de friajes

Bolivia acusa a Perú de apropiación del Pepino paceño tras su aparición en actividades culturales realizadas en Lima

El Observatorio Boliviano de Defensa y Difusión del Folklore criticó la inclusión del personaje en la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026 que se realizó en la capital y pidió al Estado boliviano presentar un reclamo diplomático

Bolivia acusa a Perú de

Trabajador de EsSalud se burla de asegurada que reclamó por trato digno para adultos mayores en hospital del Callao

La mujer reclamó por la ausencia de médicos y el maltrato sufrido, tanto por ella como por otros adultos mayores que esperaron varias horas sin ser atendidos en el hospital Luis Negreiros Vega

Trabajador de EsSalud se burla
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo denuncia penalmente a

Pedro Castillo denuncia penalmente a Dina Boluarte y congresistas que lo vacaron: estos son los argumentos

José Cueto asegura que Vladimir Cerrón “está fuera de la realidad” al decir que Pedro Castillo fue víctima de los militares

Juntos por el Perú anuncia que Pedro Castillo postulará al Senado y Roberto Sánchez a la presidencia

¿Se reducirá la jornada laboral a seis horas en Perú? Esto dice la ley vigente y los proyectos en debate

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo son los Latin Grammy

¿Cuándo son los Latin Grammy 2025?: Fecha y horario en Perú de la premiación a lo mejor de la música latina

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

Perfect Blue, la obra maestra de Satoshi Kon, regresa a los cines peruanos en una versión remasterizada en 4K

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

DEPORTES

La reacción de Manuel Barreto

La reacción de Manuel Barreto cuando periodista ruso le dijo que Bolivia “sí le creó problemas” y que Perú no

Diego Rebagliati elogió a seis jugadores de la selección peruana tras empate con Rusia: “Es tiempo que empiecen a sentirse importantes”

Programación de las Eliminatorias Europeas 2026: horarios y canales TV en Perú de la jornada 9

Alex Valera rescata a Perú en Gazprom Arena con un espléndido golazo para igualada dramática contra Rusia

Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025