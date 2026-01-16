Perú

Carlos Álvarez consultaba a Vladimiro Montesinos en el SIN antes de emitir su programa en canal estatal, señala Alfredo Benavides

El cómico refirió que el actual aspirante presidencial debía presentar los programas de su espacio en la televisora estatal ante el otrora asesor de Alberto Fujimori, en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional

El cómico Alfredo Benavides relató este martes que el también humorista y aspirante presidencial Carlos Álvarez acudía a la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para que Vladimiro Montesinos, otrora asesor del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), supervisara la emisión del programa que tenía en el canal estatal.

“Tuvimos una reunión con él en una de las oficinas de producción del mismo canal, ahí en el canal 7. Nos dijo que sí, que bacán. Entonces comenzamos a grabar desde muy temprano, corte de nueve de la mañana. De ahí tenía que llevar el casete donde Montesinos, al SIN”, señaló durante una entrevista con el programa Beto a Saber.

“Textualmente (decía): ‘Tengo que ir al SIN a hablar con el ‘doctor’, el ‘doctor Montesinos’ tiene que revisar el material’”, añadió en referencia al responsable de la red de corrupción que cooptó el Estado en los años noventa.

Benavides afirmó que Álvarez y su compañero Raúl Dávila controlaban los contenidos de la televisora estatal bajo la consigna, según su testimonio, de ridiculizar a la oposición. “Si no lo aprobaban, tenían que regresar en la tarde a grabar de nuevo, regrabar. (...) Era un programa hecho a la medida de algo que querían mostrar. La pauta la marcaba él”, indicó.

“El que autorizaba era Montesinos. Era como en un momento se manejó todo lo que era la ‘prensa chicha’, los medios. El programa era una carnicería humana, en realidad. Eso, eso mucha gente no se acuerda”, manifestó.

El exasesor, actualmente encarcelado, protagonizó en 2000 los ‘Vladivideos’, una serie de grabaciones realizadas por el propio Montesinos en la sede del SIN, donde registraba el soborno a políticos, magistrados y periodistas, entre otros.

Actualmente, cumple dos condenas en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), en la Base Naval del Callao: una de 25 años por la matanza de Barrios Altos, donde el grupo Colina asesinó a 15 personas, incluyendo un niño de 8 años, y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

“Grabábamos en la mañana. Él (Álvarez) iba al SIN, así de frente. Mira cuántos años han pasado para que se vuelva a saber. Yo te estoy hablando más o menos hace más de 25 años y mucha gente de mi generación, de la televisión, de la prensa, de los medios, que tiene mi edad, sabe perfectamente quién es Carlos Álvarez”, añadió Benavides.

Beto a Saber difundió un expediente fiscal que cita el testimonio de un policía que aseguró haber recibido órdenes para brindar seguridad a Álvarez, y que el jefe de la División de Seguridad de Dignatarios de ese momento afirmó haber recibido instrucciones directas para otorgarle resguardo personal.

“Absuelto”

El cómico y candidato presidencial por País para Todos, tercero en las encuestas, reconoció que en 2002 recibió una condena de cuatro años por complicidad en delito contra la administración pública, luego reducida a tres años de prisión suspendida.

No obstante, aclaró que “después de muchísimos años de mentiras, calumnias y titulares denigrantes, el 5 de diciembre de 2007” fue absuelto de todos los cargos por la Sala Penal de la Corte Suprema.

“Me sabía inocente y di la cara, me enfrenté a la justicia. No me escondí, no me fugué ni me asilé en ningún país. Tampoco pedí anular mi juicio ni me mantuve prófugo de la justicia”, subrayó.

