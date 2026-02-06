Presentan piscos sours con chicha morada, pitahaya, aguaymanto, kiwi y otras frutas de temporada en el Gran Mercado Mayorista de Lima

Durante la celebración, los asistentes degustaron piscos sours preparados con uvas Shine Muscat, camu camu, cacao y otros ingredientes frescos, impulsando la creatividad culinaria local. - GMML

Innovación y peruanidad se dieron cita en el Gran Mercado Mayorista de Lima, donde la Municipalidad Metropolitana presentó una muestra de piscos sours elaborados con frutas frescas y de temporada, sorprendiendo a los asistentes con una explosión de sabores, aromas y colores únicos en el marco del Día Nacional del Pisco Sour.

El mercado como laboratorio de sabores

Cada primer sábado de febrero, el Perú celebra el Día Nacional del Pisco Sour, fecha en la que la creatividad culinaria cobra protagonismo. Este año, el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en el distrito de Santa Anita, fue escenario de un evento que apostó por la experimentación: se ofrecieron degustaciones de piscos sours preparados con ingredientes poco convencionales, todos ellos disponibles en el principal centro de abastos de la capital.

El evento promovido por la Municipalidad Metropolitana de Lima busca acercar la oferta del mercado mayorista a la ciudadanía y demostrar el potencial gastronómico de sus productos. - GMML

Durante la jornada, los asistentes pudieron probar versiones del tradicional cóctel con uvas Shine Muscat, sanky, chicha morada, pitahaya roja, aguaymanto, kiwi, camu camu, cacao y pimiento dulce. Estas combinaciones destacaron por su sabor, aroma y color, dejando una grata impresión entre el público y demostrando el potencial de los insumos nacionales para reinventar clásicos de la coctelería peruana.

Tradición e innovación en cada copa

La iniciativa, promovida por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA), busca revalorizar la diversidad y frescura de los productos que llegan diariamente al Gran Mercado Mayorista, al tiempo que impulsa la creatividad gastronómica entre productores, chefs y bartenders.

Presentan piscos sours con chicha morada, pitahaya, aguaymanto, kiwi y otras frutas de temporada en el Gran Mercado Mayorista de Lima - GMML

Néstor Luyo, gerente de Mercados de EMMSA, resaltó la importancia de acercar el mercado a la ciudadanía y de mostrar el potencial de sus productos. “Invitamos a los minoristas, amas de casa y al público en general a visitar el Gran Mercado Mayorista de Lima y conocer la gran variedad de frutas y verduras que ofrecemos, con los mejores precios y la mejor calidad. Aquí no solo abastecemos a la ciudad, también demostramos que nuestros productos pueden dar origen a propuestas gastronómicas innovadoras y de alto valor”, afirmó.

El evento puso en evidencia el papel estratégico que cumple el Gran Mercado Mayorista en la cadena alimentaria de Lima, al ser el punto de origen de los ingredientes que abastecen a miles de hogares, restaurantes y mercados. La muestra de piscos sours con frutas de temporada reafirmó cómo estos productos pueden convertirse en protagonistas de la identidad culinaria peruana, combinando tradición e innovación.

Presentan piscos sours con chicha morada, pitahaya, aguaymanto, kiwi y otras frutas de temporada en el Gran Mercado Mayorista de Lima - GMML

Barranco también celebra: feria y 500 Pisco Sour gratis

En paralelo a la muestra del Gran Mercado, la capital vive intensamente el Día Nacional del Pisco Sour. El Ministerio de la Producción y la Municipalidad de Barranco inauguraron la Feria Perú Produce, una celebración que se extiende hasta el 8 de febrero en el Parque Municipal de Barranco y reúne a más de 50 productores pisqueros y emprendedores.

Como parte de las actividades, el 7 de febrero a las 11:45 a.m. se ofrecerán 500 Pisco Sour gratuitos durante un show de bartenders profesionales. Esta feria integra a empresas gastronómicas, productos complementarios y una variada programación artística, consolidando a Barranco como uno de los epicentros de la celebración nacional del cóctel emblema.