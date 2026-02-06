Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Betssy Chávez, política peruana, es vista junto a su madre Herminia Chino y en un evento público relacionado con su actividad política, posiblemente ante la Cancillería Perú o en la Embajada de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que tomó conocimiento de la difusión de videos y mensajes en redes sociales atribuidos a la excongresista y expremier Betssy Chávez Chino, quien se encuentra en condición de asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú tras ser condenada a más de 11 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

“Se tomó contacto con las autoridades mexicanas para transmitirles nuestro malestar por tales acciones, al amparo de lo previsto en el artículo XVIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954″, señala el comunicado difundido este 6 de febrero.

Según el comunicado oficial, el Gobierno peruano recibió la confirmación de que los mensajes y grabaciones fueron retirados de las redes sociales, así como la garantía de que este tipo de situaciones no volverán a repetirse en el futuro.

Videos vinculados a actividad política

El pronunciamiento de la Cancillería se produce luego de que, en los últimos días, circularan en redes sociales videos en los que Betssy Chávez hace referencia a actividades políticas, específicamente vinculadas a la campaña electoral de su madre Herminia Chino, quien participa en el proceso electoral rumbo a los comicios generales de 2026.

FOTO DE ARCHIVO: Un policía permanece frente a la embajada de México después de que la Corte Suprema de Perú ordenara la detención y prisión preventiva de cinco meses de la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada, en Lima, Perú, 21 de noviembre 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Uno de los registros más comentados muestra a la ex primera ministra enviando mensajes de apoyo y promoción de actividades proselitistas en las que se autodenomia “perseguida política”, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de una sede diplomática.

“Mi mami está viajando mañana a la ciudad de Tacna, así que para toda la familia y las amistades les envío con ella un fuerte abrazo, y también va a estar viajando a Puno y Arequipa”, detalló Chávez Chino en un video en TikTok en el que aparece junto a su madre, en apoyo a su campaña para conseguir votos.

En otro post, la madre de la condenada por el Poder Judicial, publicó en Facebook una “carta abierta al Estado peruano” para insistir con el salvoconducto para su hija y aseguró que, de llegar al Senado, “seguiré trabajando para que se respeten los derechos humanos y la dignidad del pueblo peruano”.

¿Por qué Betssy Chávez fue asilada en la Embajada de México?

Betssy Chávez, ex jefa del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, solicitó asilo diplomático en noviembre de 2025, en el marco de los procesos judiciales que enfrenta por su presunta participación en el intento de quiebre del orden constitucional ocurrido en diciembre de 2022.

El Gobierno de México le concedió asilo, decisión que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. Desde entonces, Chávez permanece más de tres meses en la residencia diplomática, debido a que el Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto que permitiría su salida del país.

Recientemente, se conoció que en dicha sede diplomática se izó la bandera de Brasil. En un comunicado, el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva informó que representa los intereses diplomáticos de México ante la crisis declarada con Perú, invocando los incisos b) y c) del artículo 45 de la Convención de Viena.

En ambos acápites se estipula que un tercer Estado puede custodiar los inmuebles de un país en medio de un conflicto diplomático con la anuencia del Estado residente. En este caso, Perú aceptó que Brasil custodie los bienes del país norteamericano.