BVL suma 130 mil nuevos inversionistas retail y eleva en 40% las operaciones: tres casas de bolsa lideran el mercado

El mercado de valores peruano finalizó el 2025 con una expansión inédita tanto en la captación de nuevos inversionistas como en el volumen de operaciones, transformando el posicionamiento de las principales casas de bolsa del país. De acuerdo con el holding regional Nuam, en su tercera edición del Ranking Corredores ConaXión, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) incorporó cerca de 130 mil nuevos inversionistas retail en los últimos dos años, cifra que representa dos coma siete veces el crecimiento acumulado entre 2015 y 2023. Paralelamente, el monto negociado por personas naturales aumentó un 40% respecto al año anterior, consolidando el interés sostenido de los peruanos por los instrumentos financieros.

Este dinamismo marcó un hito en la industria bursátil nacional e impulsó el reconocimiento de los principales actores del sector. En una ceremonia conjunta para los mercados de Perú, Chile y Colombia —las tres plazas que conforman el holding Nuam—, se distinguió el desempeño de tres sociedades agentes de bolsa peruanas. Según informó el holding, el ranking resalta la función estratégica de estas firmas en la intermediación bursátil y su contribución al fortalecimiento regional del mercado de capitales.

Principales sociedades agentes de bolsa

Entre los protagonistas sobresalió Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa, que obtuvo cinco distinciones en categorías clave: mayores montos intermediados en el Mercado Primario de Deuda (Agente Colocador), mayores montos intermediados tanto en el mercado secundario como primario de renta variable, mayores montos en el mercado secundario de renta fija, mayores montos en el mercado global secundario y por su análisis de Research en el mercado de renta variable local.

Por su parte, Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa fue reconocida en las categorías de mayor captación de inversionistas retail y mayor número de operaciones en el mercado de renta variable. Los datos del holding Nuam destacan que Kallpa Securities registró más de 169 mil operaciones de compra y venta durante el año, reflejando un alto grado de dinamismo y diversidad en su base de clientes minoristas.

Participación internacional y cifras récord

El protagonismo en el segmento internacional recayó en Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa, distinguida por su mayor intermediación de inversionistas no residentes. Las cifras publicadas evidencian un crecimiento notorio en la participación extranjera: el segmento de valores internacionales, que hasta 2020 promediaba 120 millones de dólares anuales (unos 438 millones de soles), superó los 1.200 millones de dólares (aproximadamente 4.384 millones de soles) durante el último año.

Miguel ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima y gerente corporativo de Clientes y Negocios de Nuam, afirmó que estas sociedades agentes desempeñan un papel fundamental en la articulación entre empresas e inversionistas. Zapatero aseguró que la BVL continuará impulsando el desarrollo del mercado de capitales, alineándose con la visión de integración regional promovida por el holding.

BVL en positivo

La BVL inició los días lunes 2 y martes 3 de febrero con indicadores positivos, tras la apertura a la baja registrada el viernes 30 de enero. Según el reporte difundido por la propia BVL a través de la agencia Andina, el mercado local comenzó la jornada en línea con el desempeño de Wall Street y de las principales plazas bursátiles de Asia. El Índice General de la BVL, el principal referente del mercado peruano, subió 0,19 %, pasando de 53.047 a 53.147 puntos.

En este contexto, varias acciones mineras que previamente habían registrado caídas de hasta 27 % mostraron una recuperación parcial. Si bien estos valores aún no retornan a sus niveles previos, lograron atenuar parte de las pérdidas acumuladas. En paralelo, el Índice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas, registró un avance de 4,13 %, al incrementarse de 2.631 a 2.740 puntos.

El desempeño positivo del mercado local estuvo acompañado por una tendencia similar en los mercados internacionales. Al cierre de la jornada, las principales bolsas asiáticas reportaron resultados favorables, mientras que en la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) también se observaron avances. El índice Dow Jones subía 1,05 %, el Standard & Poor’s ganaba 0,12 % y el Nasdaq avanzaba 0,56 %, según información consignada por la BVL.