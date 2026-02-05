Perú

El romántico anuncio de Mayella Lloclla: boda en noviembre tras una pedida de mano fuera de lo común

La querida actriz peruana sorprendió al revelar que en noviembre llegará el gran día junto a Jhefry Vásquez, prometiendo compartir cada paso de los preparativos con la complicidad de su hijo y su familia

Mayella Lloclla revivió el mágico momento de su propuesta en la playa el 11 de febrero de 2022. Un 'sí' lleno de amor que inicia la cuenta regresiva para su boda en noviembre de 2026. Video: Instagram

La actriz peruana Mayella Lloclla, reconocida por su trabajo en producciones como ‘Luz de Luna’ y ‘Dina Páucar: la lucha por un sueño’, compartió con sus seguidores la esperada noticia de su próxima boda con el ingeniero Jhefry Vásquez. El anuncio llega cuatro años después de que Lloclla sorprendiera a todos al pedirle matrimonio a su pareja en una emotiva escena en la playa, marcando el inicio de una cuenta regresiva para un evento que la propia actriz describe como “un propósito de vida”.

Una historia de amor que desafió el tiempo y los roles tradicionales

La relación entre Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez suma ya casi 15 años, tiempo en el que ambos han construido una familia junto a su hijo Gael. Sin embargo, la historia de la pareja ha estado marcada por pausas y reencuentros. En 2022, Lloclla tomó la iniciativa y le propuso matrimonio a Vásquez en la orilla del mar, un gesto que rompió con los esquemas tradicionales y fue celebrado por sus seguidores. “Lo bueno se hace esperar, y vaya que nosotros nos lo tomamos en serio”, compartió la actriz al recordar aquel momento especial.

El video de la pedida de mano, que la propia actriz difundió nuevamente en redes, muestra a Lloclla arrodillándose frente a su pareja y entregándole un anillo diseñado especialmente para él. Vásquez, entre la sorpresa y la emoción, aceptó la propuesta. “Han pasado 4 años desde esa pedida de mano mágica, y aunque el trabajo y la vida nos tuvieron en pausa, nuestro amor nunca dejó de crecer. Este 2026, Jhefry y yo cumplimos nuestro gran propósito: ¡En noviembre nos damos el sí!”, anunció la actriz en su cuenta de Instagram.

El anuncio no solo generó alegría entre sus seguidores, sino que también fue motivo de celebración para su entorno familiar. Lloclla destacó la complicidad de su hijo Gael en los preparativos y la insistencia de su madre, quien ha sido una de las impulsoras para la realización de la boda. “Con la bendición de nuestros padres (mi madre, la más insistente) y la complicidad de nuestro hijo Gael, arrancamos oficialmente con los preparativos. Prepárense porque los voy a llevar conmigo en todo este proceso hermoso. ¡Qué emoción!”, concluyó Lloclla en su mensaje.
Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez
Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez se abrazan tiernamente, celebrando el anuncio de su boda para noviembre de 2026 (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un romance que superó distancias y reencuentros

El inicio de la relación entre Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez se remonta a 2007, durante las grabaciones de la serie ‘Por la sarita’, donde la actriz era la protagonista. Según ha revelado Lloclla en entrevistas, el flechazo fue inmediato, aunque su pareja no formaba parte del mundo artístico, sino que se desempeñaba como ingeniero industrial. Tras varios años de noviazgo, la pareja tuvo a su hijo Gael, pero poco después atravesaron una etapa de separación motivada por diferencias y dificultades tras el nacimiento de su hijo.

A pesar de la distancia, Lloclla y Vásquez mantuvieron la comunicación y el afecto, lo que les permitió retomar la relación años después. La actriz ha destacado en reiteradas ocasiones que la base de su vínculo ha sido la confianza y el respeto mutuo, y que la experiencia de la separación les permitió valorar más el tiempo juntos. “Estuvimos separados como pareja, pero siempre hubo cariño y confianza. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver”, relató la actriz en una entrevista previa.

Lloclla también ha compartido reflexiones sobre la importancia de no depender emocionalmente de una pareja para alcanzar la felicidad. “Si esa persona es para ti, lo será, y si no, hay que seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices, pero sí complementa. Estoy muy agradecida con la relación que tengo, pero no es la felicidad pura”, expresó la actriz, quien además ha aconsejado a otras mujeres a priorizarse y buscar su bienestar, independientemente de la situación sentimental.

Mayella Lloclla y su pareja,
Mayella Lloclla y su pareja, Jhefry Vásquez, sonriendo y tomados de la mano en una playa al atardecer, celebran su compromiso después de una pedida de mano en la orilla del mar (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pedida de mano en 2022 fue un punto de inflexión para la pareja, y aunque los compromisos laborales y familiares retrasaron la boda, el amor entre ambos se fortaleció con el tiempo. Ahora, con la fecha fijada para noviembre de 2026, Lloclla y Vásquez se preparan para compartir este nuevo capítulo junto a su hijo y sus seres queridos.

El anuncio de la boda ha generado una ola de felicitaciones en redes sociales, donde seguidores y colegas de la actriz han expresado su alegría por la noticia. Lloclla ha prometido compartir con sus seguidores cada paso del proceso, desde los preparativos hasta el día de la ceremonia. La actriz, que en los últimos años ha destacado también como conductora de televisión, señaló que la participación de su familia será clave para que la boda tenga un significado aún más especial.

