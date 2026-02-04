Un distrito, diez cafeterías y una misión: así es Cafedex, el juego que desafía a los fanáticos del café de especialidad

Cafedex es una iniciativa colaborativa que reúne a cafeterías de especialidad en el distrito de Pueblo Libre. Foto: Cafelab

Cafedex es una iniciativa colaborativa que reúne a cafeterías de especialidad en el distrito de Pueblo Libre, en Lima. El proyecto, impulsado de manera privada e independiente, utiliza una estrategia colaborativa para promover el consumo de café peruano de alta calidad y fortalecer su identidad.

Lejos de ser solo una ruta comercial, Cafedex invita a los vecinos y visitantes a vivir una experiencia inmersiva, inspirada en el universo Pokémon, en la que cada recorrido revela nuevas propuestas y conecta a los participantes con las historias humanas detrás de cada cafetería.

La idea central es que los ciudadanos exploren el distrito, descubran diferentes sabores y estilos de café, y se acerquen al trabajo de quienes hacen posible esta bebida emblemática. Los creadores de Cafedex han apostado por una propuesta innovadora que mezcla el juego, la colección y la cultura, proponiendo una aventura urbana en la que cada taza representa un paso en un viaje de descubrimiento y comunidad.

El corazón de la experiencia se encuentra en el Kit Cafedex, un paquete que podrá adquirirse en cualquiera de las diez cafeterías participantes: Barra Cafeteadora, Nodos Café, Comadre Café, Flor de Fuego, Guanacoffee, Gecko Café, Me Latte Café, Cordillera 27, Finca Grandez y Aera Café. El kit incluye una caja coleccionadora con diseño de Pokédex, un mapa detallado de Pueblo Libre, las reglas del juego, una tarjeta inicial y un código QR para registro oficial. El kit se convierte en la llave para iniciar el recorrido y para reunir las tarjetas de cada espacio visitado.

Dinámica de juego

Participar en Cafedex no requiere seguir un orden específico. El usuario escanea el código QR del kit, completa un formulario de registro y activa su Cafedex, que es personal e intransferible. Al acudir a las cafeterías, debe consumir productos de cinco categorías: espresso bar, slow bar (métodos de extracción), cold brew, postres y salados. Por cada consumo, obtiene stickers que certifican su experiencia, con un máximo de dos stickers por visita. Esta dinámica fomenta que los participantes regresen a los locales y exploren toda la oferta disponible.

Al completar las cinco categorías en un mismo local, el participante recibe una medalla, símbolo de la conquista de ese espacio. El desafío principal es reunir las diez medallas, una por cada cafetería, lo que distingue al portador con el rango de Maestro Cafedex. Quienes alcancen este estatus tendrán acceso a sorteos anuales exclusivos, membresía en la Comunidad Cafedex, beneficios especiales, promociones, invitaciones a eventos mensuales y acceso a tarjetas de edición limitada.

Un proyecto con trasfondo

Más allá del juego, Cafedex busca revitalizar el consumo del café peruano de especialidad. Este proyecto incentiva a los vecinos a recorrer el distrito y descubrir sus rincones y sabores. Además, pone en valor el trabajo de los caficultores peruanos y de los baristas locales, promoviendo una visión de consumo consciente y responsable.

La ruta Cafedex inicia oficialmente este mes y apunta a que los emprendimientos independientes pueden unirse para generar comunidad, dinamizar la economía local y celebrar el café peruano como parte fundamental de la vida urbana.