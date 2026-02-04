Samahara Lobatón enfrenta a ‘Amor y Fuego’ y los acusa de filtrar video de la agresión de Bryan Torres

Samahara Lobatón se presentó en el programa de María Pía Copello para aclarar la controversia sobre un video filtrado y acusó directamente al programa 'Amor y Fuego' de ser los responsables. Video: Sin que decir

Samahara Lobatón reavivó la controversia al señalar públicamente que el programa ‘Amor y Fuego’ sería responsable de la filtración inicial del video donde se observa una agresión de Bryan Torres. La influencer, en recientes declaraciones recogidas, sostuvo que la difusión del material no fue fortuita y sugirió la existencia de intereses detrás de su viralización. Según sus palabras, “para mí ellos lo filtraron”, dando a entender que el contenido se hizo público con un propósito deliberado.

Durante su aparición en el espacio digital +QTV, Lobatón afirmó que la grabación circuló en TikTok horas antes de la emisión del conocido programa de televisión, desde una cuenta sin seguidores ni historial previo.

“Cabe la coincidencia que 12 horas antes de que iniciara el programa se filtró el video en TikTok con un usuario que no tenía nada de seguidores. Para mí ellos lo filtraron y de ahí decidieron hablar sobre el video porque es algo que ellos no pueden pasar, es lo que yo creo”, declaró la influencer.

Lobatón explica su postura y evita hablar de la agresión

Samahara Lobatón explicó que su decisión de pronunciarse públicamente respondió a la rápida difusión del caso en redes sociales. Según relató en +QTV, consideró inoportuno guardar silencio cuando los comentarios y el video ya se encontraban en circulación digital. Ante la consulta sobre la agresión, la influencer evitó brindar detalles, argumentando que el asunto se encuentra bajo investigación judicial y su declaración ya fue entregada a la Fiscalía.

“Este tema no puedo tocarlo, no puedo hablar, todo ya está en Fiscalía, mi declaración ya está en Fiscalía y es un tema que se debe manejar herméticamente. No es una denuncia pública, tiene que seguir su proceso”, afirmó Lobatón.

Durante la discusión televisiva, la conductora María Pía Copello intervino para señalar que no existen pruebas concretas sobre la acusación contra el programa televisivo. Lobatón, lejos de retractarse, reiteró que se trataba de su percepción personal: “No, tampoco, es para mí, es lo que yo creo”, respondió, marcando distancia entre su opinión y un hecho comprobado.

Mónica Cabrejos brinda un análisis psicológico sobre el caso

Las declaraciones de Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, motivaron un análisis público por parte de la psicóloga y comunicadora Mónica Cabrejos, quien, en declaraciones recogidas, sostuvo que la joven evidencia signos de manipulación psicológica y dependencia emocional en su relación con Bryan Torres. “Claramente Samahara muestra pues todos los síntomas de una mujer que está siendo manipulada psicológicamente porque justamente la negación es el primer síntoma”, expuso Cabrejos en diálogo con América Espectáculos.

La psicóloga Mónica Cabrejos ofrece su perspectiva profesional sobre la situación de Samahara Lobatón, afirmando que muestra claros síntomas de manipulación psicológica y dependencia emocional, comparando su caso con una adicción. Video: América Espectáculos

Cabrejos también señaló que la hija de Melissa Klug habría presentado comportamientos que reflejan la influencia de terceros, incluso en sus declaraciones recientes contra el Ministerio de la Mujer. “Ella tiene una dependencia emocional y es igual a la dependencia a una sustancia, una adicción”, puntualizó la especialista. Cabrejos consideró fundamental el respaldo familiar para Lobatón ante un escenario que, a su juicio, podría implicar riesgos para la integridad de la joven y de sus hijos: “Después del video está corriendo peligro”, advirtió.

Samahara Lobatón responde al Ministerio de la Mujer

El conflicto mediático escaló cuando Samahara Lobatón acusó públicamente al Ministerio de la Mujer de irregularidades en su accionar tras la denuncia de agresión. En el podcast ‘Sin + que decir’, conducido por María Pía Copello, Lobatón afirmó que la intervención estatal se inició sin respetar los protocolos establecidos y acusó a la entidad de actuar por presión mediática. “Ellos alegan cosas por un programa de televisión y se saltaron todos los procesos”, expresó la influencer.

Lobatón aseguró que sus hijos cuentan con todas las condiciones necesarias para su desarrollo y negó que hayan presenciado situaciones de violencia. Rechazó que exista una situación de desprotección infantil y manifestó su preocupación por la exposición mediática de los menores: “Se quieren colgar la bandera con mis hijos y mis hijos no son conejillos de indias para nadie”, sentenció.