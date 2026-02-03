Rodrigo González a Samahara Lobatón tras no denunciar a Bryan Torres: “Es un caso perdido”

El presentador cuestionó que la influencer no denuncie la agresión y alertó sobre el riesgo para sus hijos. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Las recientes declaraciones de Samahara Lobatón en televisión no solo reavivaron la polémica en torno a la presunta agresión que habría sufrido por parte de su expareja Bryan Torres, sino que también provocaron una dura reacción de Rodrigo González, quien no dudó en cuestionarla públicamente con palabras severas tras escuchar que la influencer se negó a denunciarlo y evitó criticarlo pese a la difusión de un video que evidenciaría un episodio de violencia.

Todo se desencadenó luego de la entrevista que ofreció la exchica reality en el estreno del programa ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello, donde abordó —aunque con notoria resistencia— el tema del video filtrado en el que se registraría una agresión en su contra.

Durante la conversación, la influencer evitó profundizar en el hecho y manifestó su preocupación por una posible intervención del Ministerio de la Mujer, señalando que teme que le quiten a sus hijos, pese a que —según afirmó— ella los cría adecuadamente y permite que mantengan vínculo con su padre.

Estas declaraciones fueron analizadas posteriormente en el programa ‘Amor y Fuego’, donde Rodrigo González mostró su indignación por la postura adoptada por Samahara Lobatón. El conductor cuestionó duramente que, pese a la gravedad de las imágenes difundidas, la influencer optara por no condenar públicamente la conducta de Bryan Torres y, por el contrario, se mostrara más preocupada por las consecuencias legales que podría enfrentar como madre.

Tras mostrar el clip de la entrevista, González advirtió que, desde su perspectiva, los menores estarían en riesgo al convivir o mantener contacto con una persona con antecedentes de agresividad, y criticó que Samahara no reconozca la gravedad del entorno en el que, según él, estarían expuestos sus hijos. El conductor sostuvo que la violencia no solo afecta a la víctima directa, sino también al entorno familiar, especialmente cuando hay niños de por medio.

“Parece mentira escuchar hablar tanta insensatez, defendiendo lo indefendible, está hablando estupideces. No hay nada peor que una tonta con iniciativa y todavía habla como si fuera lúcida e inteligente”, expresó Rodrigo González visiblemente molesto. Sus comentarios subieron de tono al referirse directamente al presunto episodio de agresión captado en video. “No tengo nada más que ver que te sacaron la miércoles en tu casa, que te intentaba asfixiar con la almohada y te daba golpes”, agregó.

No la defenderá más

El conductor de ‘Amor y Fuego’ continuó con una postura aún más crítica, señalando que no brindará más respaldo público a Samahara Lobatón mientras mantenga esa actitud frente a un caso de violencia. “Si tú lo quieres defender, no somos Melissa Klug, no estamos de tu lado, estamos del lado de las posibles víctimas”, afirmó, marcando distancia.

Rodrigo González cerró su intervención con palabras particularmente duras, calificando la actitud de Samahara como irreparable desde su punto de vista. “Tú pareces ser un caso perdido, una enferma terminal mental, hasta no provoca avalarte, debes estar muy fuera de sí, muy perdida, porque aunque tu madre y tu familia intente ayudarte, basta ver que es un camino perdido”, sentenció.

Samahara Lobatón afirma que lleva terapias psicológicas

Frente a estas críticas, Samahara Lobatón sostuvo su postura expresada en la entrevista televisiva, negando rotundamente que sus hijos vivan en un entorno hostil. La influencer afirmó que no existe ningún riesgo para los menores y que está dispuesta a que las autoridades realicen las evaluaciones correspondientes. “Yo no estoy en ningún ambiente, por eso invito al Ministerio a que venga mi casa a evaluar a mis hijos y a mí”, manifestó.

Asimismo, rechazó que sus hijos hayan estado expuestos a situaciones de violencia, contradiciendo las interpretaciones que surgieron tras la difusión del video. “Mis hijos no están involucrados, mis hijos no han estado en un ambiente como el que quieren dejar entrever”, aseguró, buscando deslindar cualquier responsabilidad o sospecha sobre su rol como madre.

Samahara Lobatón también reveló que actualmente se encuentra recibiendo terapia psicológica, como parte de un proceso personal para afrontar la situación. “Yo estoy tomando terapia. Estoy tomando las precauciones”, señaló, aunque fue enfática en marcar límites respecto a la exposición mediática de su vida privada. “No tengo que explicarle a los medios qué medidas tomo para cuidar a mis hijos y a mí”, añadió.

