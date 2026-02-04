Paro en Tacna: manifestantes llegan al penal de Challapalca para exigir su cierre

La región de Tacna vive este miércoles una jornada marcada por un paro de 24 horas que afecta servicios públicos y moviliza a gremios y autoridades locales, en demanda del cierre del penal de Challapalca, donde permanecen más de 200 internos calificados como de alta peligrosidad. La protesta, organizada por el Frente Regional de Defensa de Tacna, detuvo actividades en múltiples instituciones y restringió el transporte público.

Desde primeras horas, más de un centenar de habitantes de Tarata se reunieron en la plaza principal para luego trasladarse hacia el penal de Challapalca, ubicado en una zona aislada de la sierra. El alcalde de la provincia, Kenny Menéndez Copaja, confirmó que la caravana partió poco después de las 8 de la mañana, acompañada por el alcalde del distrito Ticaco, Fredy Arcaya Canqui.

La ciudad de Tacna experimenta una paralización casi total del transporte público debido a un paro convocado por diversos gremios. La medida de fuerza exige el cierre definitivo del penal de máxima seguridad de Challapalca| Video: Exitosa Noticias

La protesta responde a la preocupación de los pobladores por la presencia de reclusos considerados de alta peligrosidad, trasladados desde diversas regiones del país. Según información de Radio Uno, la movilización busca presionar al Ejecutivo ante la falta de respuesta a reiterados pedidos para clausurar el establecimiento penitenciario.

No hay transporte ni comercio

Durante las primeras horas, algunas unidades de transporte público cumplieron rutas habituales y varios mercados, como el mercado Grau, el Mercado Central y el Mercado 12 de Mayo, abrieron sus puertas, aunque con atención parcial.

No obstante, el dirigente de transportistas Julián Flores había anticipado una paralización casi total del servicio, situación que se evidenció con la escasa movilidad y largas esperas reportadas por usuarios.

En cuanto a los servicios públicos, los hospitales y centros de salud funcionaron con normalidad. Las instituciones públicas, en cambio, suspendieron sus labores, decisión que fue respaldada por las autoridades únicamente para proteger a los trabajadores, sin pronunciarse explícitamente a favor de la protesta.

Impacto del paro: suspensión de comercio, actividades públicas y respaldo de autoridades| Foto: Uno Noticias

En este caso, el Gobierno Regional de Tacna (GRT), la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) y varios municipios distritales suspendieron oficialmente sus actividades, decisión adoptada —según el alcalde Menéndez— para resguardar la seguridad del personal y la ciudadanía. El funcionario explicó que los trabajadores van a recuperar estas horas.

La medida de fuerza incluye bloqueos en puntos estratégicos, como el kilómetro 89 de la carretera Tacna-Tarata, donde cerca de 80 personas detuvieron el tránsito solicitando el cierre del penal. Personal policial de la comisaría rural de Tarata y agentes de unidades cercanas permanecen en alerta.

Reunión del 20 de enero del Frente de Defensa. Anunciaron paralización por la construcción y criminales de alta peligrosidad en Challapalca de Tacna.

Por otro lado, la movilización incluyó una convocatoria desde la provincia de Tarata hacia el penal de Challapalca. No se ha descartado que esta medida continúe en las próximas horas.

En una anterior oportunidad, Menéndez se pronunció sobre el posible traslado de ‘El Monstruo’ y advirtió que esta decisión preocupa a la población de Tarata, ya que considera que la presencia de este recluso puede alterar la paz en la provincia.

El alcalde alertó en su momento que la llegada del interno representa un riesgo para la seguridad y que existe la posibilidad de que aumente la sensación de inseguridad debido a los hechos que puedan ocurrir dentro del penal. Desde ese momento, se pidió reubicar el penal.