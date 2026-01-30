Anuncian paro total en Tacna en rechazo al traslado de internos peligrosos al penal de Challapalca

Diversos gremios de Tacna anuncian un paro total en rechazo a los constantes traslados de internos al penal de máxima seguridad de Challapalca, temiendo un aumento de la inseguridad en la región. | Video: 24 Horas

Lo que inició como un malestar por el traslado de internos de máxima seguridad ha escalado a una potencial crisis política y social en la ciudad de Tacna. El Frente Regional de Defensa de Tacna ratificó la convocatoria a un paro regional para este miércoles 4 de febrero, una medida que cuenta con el respaldo unánime de los gremios de transporte urbano, carga pesada, sindicatos de construcción civil y las principales juntas vecinales. La medida busca frenar la política penitenciaria del Ejecutivo que, según los dirigentes locales, está afectando la tranquilidad de la zona sur del país.

El detonante de esta crisis social fue el traslado de 98 internos de alta peligrosidad al Establecimiento Penitenciario de Challapalca. Para los ciudadanos y gremios tacneños, la presencia de estos delincuentes atraerá a familiares y allegados vinculados a actos delictivos hacia los alrededores de la jurisdicción.

Las condiciones de los tacneños

A través de un reciente comunicado oficial, el Frente Regional de Defensa ha establecido que la única vía para detener las movilizaciones es que el Gobierno Central demuestre voluntad política. Entre sus exigencias principales figura el retorno inmediato de los reos trasladados, bajo el argumento de que la región no puede ser tratada como el “depósito de la inseguridad nacional”.

Reunión del 20 de enero del Frente de Defensa. Anunciaron paralización por la construcción y criminales de alta peligrosidad en Challapalca de Tacna.

El dirigente Dante Morales precisó que el paro regional es parte de una lucha que incluye el objetivo del cierre definitivo del penal de Challapalca. Para sustentar este pedido, el Frente ya se encuentra elaborando estudios técnicos y acciones legales con el respaldo de universidades locales.

Los manifestantes han señalado que cualquier reunión con el Ejecutivo será infructuosa si no se cuenta con ministros de Estado con capacidad de decisión inmediata y la firma de actas con fuerza de ley en la misma ciudad de Tacna.

Gobernador Regional responsabiliza al Ejecutivo

El gobernador regional, Luis Torres Robledo, envió un oficio al presidente de la República, José Jerí, manifestando su profunda indignación por el silencio del Gobierno Central ante sus gestiones previas. Torres Robledo calificó de insuficiente y ofensiva la conformación de comisiones sin capacidad resolutiva. Además, dijo que el envío de los delicuentes a la provincia de Tarata ignora el sentir del pueblo tacneño.

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, se dirigió al presidente de la República, José Jerí Oré, solicitando acciones para atender el inminente paro por Challapalca. Foto: Gobierno Regional de Tacna

La autoridad regional fue clara al señalar que no asumirá responsabilidad por las consecuencias de las protestas sociales derivadas de la inacción política.

“Tacna no puede ni debe ser considerada el destino de los problemas penitenciarios del país”, subrayó el gobernador, exigiendo que cada jurisdicción se haga cargo de sus propios problemas penitenciarios para evitar que la región se convierta en un “foco de la peligrosidad externa”.

Nuevo asesinato en Challapalca refuerza crisis de seguridad

Mientras la tensión social crece en Tacna, la violencia interna sacudió nuevamente el penal de Challapalca. La tarde de este jueves 29 de enero, el interno Carlos Manuel Medina Jiménez, alias “Cabezón” y miembro de la banda “Kique y sus chalecos”, fue asesinado tras una gresca con otro recluso de alta peligrosidad. El agresor, identificado como William Cerdán Mejía, alias “Panquero” e integrante de “Los Dragones Rojos” de Trujillo, habría utilizado un verdugillo para propinarle múltiples heridas mortales en un presunto ajuste de cuentas entre bandas rivales.

Penal de Challapalca en Tacna. Infobae Perú / Captura: IG

El crimen es el segundo registrado en el recinto desde fines de diciembre. Este nuevo hecho de sangre ocurre en plena cuenta regresiva para el paro regional, el cual fortalece el argumento de los gremios sobre la vulnerabilidad de este penal de máxima seguridad y el riesgo que representa para la región.