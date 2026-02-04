Conductores siguen invadiendo vía exclusiva del Metropolitano y se exponen a costosas multas y reducción de puntos en récord de tránsito

Agentes de la Policía Nacional del Perú y la ATU sancionaron a 29 conductores de vehículos particulares por invadir la vía exclusiva del Metropolitano en la avenida Túpac Amaru, entre San Martín de Porres y el Rímac (Foto: ATU)

La invasión de la vía exclusiva del Metropolitano por parte de conductores particulares continúa como una problemática recurrente en Lima. Durante un reciente operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), 29 conductores fueron sancionados tras ingresar sin autorización al corredor segregado. Los infractores recibieron una multa y la reducción de puntos en sus licencias de conducir, como parte de las acciones para proteger la seguridad y la operatividad del sistema de transporte público.

El operativo se llevó a cabo en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Honorio Delgado, en el límite de los distritos de San Martín de Porres y el Rímac. Agentes de la PNP y personal de Seguridad Vial de la ATU intervinieron a conductores de automóviles y motocicletas que infringieron la normativa.

Las autoridades destacaron que la invasión de la vía exclusiva representa una falta grave y advirtieron que continuarán los controles para prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de los usuarios y operadores del Metropolitano.

En un operativo conjunto en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Honorio Delgado, la Policía Nacional del Perú y la ATU sancionaron a conductores por invadir la vía exclusiva del Metropolitano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ATU exhortó a los conductores a respetar la normativa vigente y recordó que este tipo de intervenciones buscan mantener la seguridad en el corredor segregado. La PNP, encargada de imponer las sanciones, reafirmó la necesidad de cumplir el Reglamento Nacional de Tránsito para evitar incidentes que afecten el servicio.

¿Cuáles son las sanciones por invadir la vía exclusiva del Metropolitano?

El Reglamento Nacional de Tránsito tipifica como infracción grave (código G10) la invasión de la vía exclusiva del Metropolitano. Quienes incurren en esta falta enfrentan una multa de S/440 (8% de una UIT) y la asignación de 20 puntos en contra en su récord de conductor. La acumulación de puntos puede derivar en la suspensión temporal de la licencia y, en casos de reincidencia, en la retención del vehículo.

La ATU subrayó que la aplicación rigurosa de estas sanciones busca disuadir futuras infracciones y salvaguardar la seguridad vial. Además, la entidad remarcó la importancia de cumplir las normas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la protección de los pasajeros y trabajadores del Metropolitano.

La Policía Nacional del Perú y la ATU realizaron un operativo en la avenida Túpac Amaru, en el límite de San Martín de Porres y el Rímac, sancionando a 29 conductores por invadir la vía exclusiva del Metropolitano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 80 accidentes en 2025 por invadir la vía exclusiva del Metropolitano

En 2025, la Policía Nacional sancionó a 150 conductores de vehículos particulares por invadir la vía exclusiva del Metropolitano. Ese mismo año, se registraron más de 80 accidentes de tránsito ocasionados por el ingreso indebido de vehículos no autorizados. Estos incidentes, ocurridos principalmente en horas de alta demanda, provocaron demoras y congestión en el servicio, afectando a miles de usuarios en sus desplazamientos diarios.

La ATU indicó que el aumento de estos casos ha motivado la intensificación de los operativos de control, con el objetivo de reducir el número de accidentes y sanciones y garantizar la fluidez del corredor segregado. Las cifras reflejan la necesidad de sostener la vigilancia y reforzar las acciones preventivas para disminuir el impacto negativo de estas infracciones en la operación del Metropolitano.

Agentes de la ATU y la Policía Nacional intervienen a un conductor de vehículo particular por invadir la vía exclusiva del Metropolitano en la avenida Túpac Amaru, como parte de un operativo contra infractores (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes pueden usar la vía exclusiva del Metropolitano?

El acceso a la vía exclusiva del Metropolitano está restringido, aunque existen excepciones reguladas por la Ley 27200 y el protocolo operativo correspondiente. Solo pueden circular por este corredor vehículos de bomberos, ambulancias, patrulleros de la Policía Nacional y otras unidades de emergencia, siempre que la situación sea comprobada y los vehículos estén debidamente identificados y equipados con luces y sirenas encendidas.

Un antecedente reciente evidenció la importancia de estas restricciones: hace cuatro semanas, un vehículo estatal del Congreso de la República volcó en la vía exclusiva, bloqueando el tránsito de los buses en plena hora punta y generando congestión y retrasos en el servicio. El conductor alegó una emergencia relacionada con la entrega de documentos oficiales, pero las autoridades aclararon que solo situaciones de emergencia verificadas justifican el uso de la vía exclusiva.

La ATU y la PNP insisten en que el respeto a la normativa es esencial para preservar la seguridad, la eficiencia y la continuidad del Metropolitano. Advirtieron que los controles y sanciones continuarán para evitar que hechos similares perjudiquen a los usuarios y operadores del sistema.