Perú

ATU habilitará tercer carril en algunas estaciones del Metropolitano para agilizar retorno de buses y nuevos puntos de embarque

El plan de la autoridad de transporte prevé intervenciones entre marzo y mayo, a cara del inicio de clases escolares y universitarias

Guardar
ATU habilitará nuevos retornos en
ATU habilitará nuevos retornos en el Metropolitano para agilizar el servicio en horas punta| ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó la próxima ejecución de una serie de mejoras para reducir los tiempos de espera en el Metropolitano. Esto se pondrá a disposición en horas punta para agilizar la llegada de los buses a los paraderos, donde existe demanda.

La principal novedad consiste en la habilitación de tres accesos o retornos operacionales en la vía exclusiva.

De acuerdo con lo comunicado por la ATU, el primero de estos retornos se ubicará a la altura de la estación Angamos. Este acceso permitirá que los buses que circulan sin pasajeros puedan girar en U en ese punto, facilitando la recolección de usuarios en menor tiempo durante las horas punta. Con esta medida, las unidades dejarán de desplazarse hasta la estación Plaza de Flores o Estación Central para realizar el retorno.

Los otros dos retornos operativos estarán situados en el tramo norte: uno sobre la avenida Manuel Scorza, cerca de la estación Tomás Valle, y otro en el óvalo formado por las avenidas Universitaria y Metropolitana, próximo a la estación Universidad. Según detalló la entidad, estas intervenciones buscan agilizar el servicio en sentido sur durante las mañanas, atendiendo la demanda de quienes se desplazan desde esa zona.

La entidad de transporte urbano
La entidad de transporte urbano de Lima y Callao implementará accesos operativos y embarques intermedios en estaciones clave, buscando reducir los tiempos de espera y mejorar la circulación en los tramos de mayor demanda| ATU

¿Cuándo se implementarán los cambios?

La ATU indicó que tanto el retorno de Angamos como el de Tomás Valle estarán disponibles en marzo, anticipándose al aumento de viajeros previsto por el retorno a clases escolares y universitarios.

“Estos retornos permiten hacer un uso más eficiente de la flota, equivalente a sumar 10 buses adicionales al servicio, lo que ayuda a reducir significativamente los tiempos de espera”, explicó Erick Reyes, director de Operaciones de la ATU.

Además, la ATU anunció la habilitación de nuevos puntos de embarque intermedios, sin techo, en las estaciones Angamos y Canaval y Moreyra de la Vía Expresa de Paseo de la República. Estas áreas contarán con puertas cortas, similares a las implementadas en la estación Jirón de la Unión, y estarán ubicadas en los espacios disponibles entre los puntos de embarque actuales.

La finalidad es facilitar el acceso y desembarque de usuarios durante las horas punta. Se prevé que estas adecuaciones estén listas aproximadamente en abril.

El plan de la autoridad
El plan de la autoridad de transporte prevé intervenciones entre marzo y mayo, con mejoras que sumarán capacidad operativa| ATU

Demoras en el Metropolitano

El director de Operaciones de la ATU, Erick Reyes, explicó que las demoras en el servicio del Metropolitano no obedecen únicamente al aumento de la demanda de pasajeros ni a la cantidad de buses disponibles. Indicó que el principal factor que afecta la velocidad del sistema es la congestión vehicular, acentuada por el bloqueo de intersecciones por parte del transporte regular y servicios informales.

Otro elemento que impacta en la operación es el robo de rejas de seguridad en el corredor, especialmente en el tramo norte, lo que facilita el cruce de peatones por zonas no autorizadas y obliga a los buses a reducir la velocidad para evitar accidentes.

Frente a estos inconvenientes, la ATU ha coordinado con la Policía de Tránsito para implementar medidas de agilización en intersecciones críticas del centro de Lima.

Temas Relacionados

ATUMetropolitanoperu-noticiasPNP

Más Noticias

Fiscalía investiga a jueces que ordenaron prisión inmediata contra Ollanta Humala

El Ministerio Público dispuso diligencias preliminares por presuntos delitos funcionales tras la ejecución adelantada de la condena contra el expresidente

Fiscalía investiga a jueces que

Rafael López Aliaga arremete contra Keiko Fujimori: “hay gente que vive de la campaña, no hace nada 5 años y luego aparece”

El candidato de Renovación Popular vuelve a enfrentarse con la lideresa de Fuerza Popular, a quien antes había llamado “vaga”

Rafael López Aliaga arremete contra

Premian la resistencia de las viudas de Saweto, símbolo de la defensa indígena en la Amazonía

La CNDDHH destacó el liderazgo y la perseverancia de las mujeres que mantienen viva la exigencia de justicia por el asesinato de cuatro defensores del territorio en Ucayali

Premian la resistencia de las

César Acuña se equivoca al señalar el sueldo mínimo y admite: “Ahora de eso también me van a hacer un meme”

El candidato aseguró que ningún jubilado ganará menos que el salario mínimo, pero su vacilación al precisar la cifra volvió a conectar su discurso político con la cultura del meme

César Acuña se equivoca al

‘DNI’ para mascotas en Miraflores: conoce a Hana, primera en obtener su ‘documento de identidad’ municipal

El nuevo documento permitirá registrar oficialmente a perros y gatos, mejorar la fiscalización y facilitar el acceso a servicios municipales vinculados al cuidado animal

‘DNI’ para mascotas en Miraflores:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía investiga a jueces que

Fiscalía investiga a jueces que ordenaron prisión inmediata contra Ollanta Humala

Rafael López Aliaga arremete contra Keiko Fujimori: “hay gente que vive de la campaña, no hace nada 5 años y luego aparece”

Exgerente de GORE La Libertad permitió pago irregular de más de S/30 mil a su madre: César Acuña lo mantiene como su candidato

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong son citados por la Fiscalía tras reuniones clandestinas con José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Hijos de Melcochita arremeten contra

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

Melcochita quedó internado luego de anunciar su separación de Monserrat y quedarse sin ahorros: “Se ha descompensado”

María Pía Copello rechaza y lamenta ataques a Catitejas, emprendimiento de su hija: “Me parece muy bajo”

María Pía Copello se pronuncia por cuestionamientos a la fortuna de su esposo y su familia: “No tenemos nada que temer”

Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

DEPORTES

Bayern Múnich cede a Felipe

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en el histórico Colonia de la Bundesliga

André Carrillo suma un nuevo título a sus vitrinas: se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Esteban Pavez llevará el dorsal ‘5’ de Carlos Zambrano en Copa Libertadores: ¿Y quién tendrá la ’10′ de Alianza Lima en 2026?

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV de la fecha 5