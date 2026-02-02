ATU habilitará tercer carril en algunas estaciones del Metropolitano para agilizar retorno de buses y nuevos puntos de embarque

ATU habilitará nuevos retornos en el Metropolitano para agilizar el servicio en horas punta| ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó la próxima ejecución de una serie de mejoras para reducir los tiempos de espera en el Metropolitano. Esto se pondrá a disposición en horas punta para agilizar la llegada de los buses a los paraderos, donde existe demanda.

La principal novedad consiste en la habilitación de tres accesos o retornos operacionales en la vía exclusiva.

De acuerdo con lo comunicado por la ATU, el primero de estos retornos se ubicará a la altura de la estación Angamos. Este acceso permitirá que los buses que circulan sin pasajeros puedan girar en U en ese punto, facilitando la recolección de usuarios en menor tiempo durante las horas punta. Con esta medida, las unidades dejarán de desplazarse hasta la estación Plaza de Flores o Estación Central para realizar el retorno.

Los otros dos retornos operativos estarán situados en el tramo norte: uno sobre la avenida Manuel Scorza, cerca de la estación Tomás Valle, y otro en el óvalo formado por las avenidas Universitaria y Metropolitana, próximo a la estación Universidad. Según detalló la entidad, estas intervenciones buscan agilizar el servicio en sentido sur durante las mañanas, atendiendo la demanda de quienes se desplazan desde esa zona.

La entidad de transporte urbano de Lima y Callao implementará accesos operativos y embarques intermedios en estaciones clave, buscando reducir los tiempos de espera y mejorar la circulación en los tramos de mayor demanda| ATU

¿Cuándo se implementarán los cambios?

La ATU indicó que tanto el retorno de Angamos como el de Tomás Valle estarán disponibles en marzo, anticipándose al aumento de viajeros previsto por el retorno a clases escolares y universitarios.

“Estos retornos permiten hacer un uso más eficiente de la flota, equivalente a sumar 10 buses adicionales al servicio, lo que ayuda a reducir significativamente los tiempos de espera”, explicó Erick Reyes, director de Operaciones de la ATU.

Además, la ATU anunció la habilitación de nuevos puntos de embarque intermedios, sin techo, en las estaciones Angamos y Canaval y Moreyra de la Vía Expresa de Paseo de la República. Estas áreas contarán con puertas cortas, similares a las implementadas en la estación Jirón de la Unión, y estarán ubicadas en los espacios disponibles entre los puntos de embarque actuales.

La finalidad es facilitar el acceso y desembarque de usuarios durante las horas punta. Se prevé que estas adecuaciones estén listas aproximadamente en abril.

El plan de la autoridad de transporte prevé intervenciones entre marzo y mayo, con mejoras que sumarán capacidad operativa| ATU

Demoras en el Metropolitano

El director de Operaciones de la ATU, Erick Reyes, explicó que las demoras en el servicio del Metropolitano no obedecen únicamente al aumento de la demanda de pasajeros ni a la cantidad de buses disponibles. Indicó que el principal factor que afecta la velocidad del sistema es la congestión vehicular, acentuada por el bloqueo de intersecciones por parte del transporte regular y servicios informales.

Otro elemento que impacta en la operación es el robo de rejas de seguridad en el corredor, especialmente en el tramo norte, lo que facilita el cruce de peatones por zonas no autorizadas y obliga a los buses a reducir la velocidad para evitar accidentes.

Frente a estos inconvenientes, la ATU ha coordinado con la Policía de Tránsito para implementar medidas de agilización en intersecciones críticas del centro de Lima.