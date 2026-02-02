America Inhouse

“Queremos acompañar los sueños de miles de peruanos”: iniciativa educativa convierte un tren de la Línea 1 del Metro de Lima en espacio de inspiración

La Universidad César Vallejo (UCV) brandeó un tren en la Línea 1 del Metro de Lima con el objetivo de acercar la experiencia universitaria y difundir información institucional entre los pasajeros que utilizan este sistema de transporte a diario

Kelly Acuña y César Acuña
Kelly Acuña y César Acuña Núñez. Foto: Infobae Perú

Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima se ha convertido en un espacio de difusión educativa y motivacional a partir de una intervención impulsada por la Universidad César Vallejo (UCV), con el objetivo de conectar movilidad, educación y oportunidades para miles de jóvenes y ciudadanos de la capital.

La acción, inaugurada el 28 de enero en Villa El Salvador, integra la experiencia universitaria al flujo cotidiano de la ciudad. El tren recorre 11 distritos, desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, y moviliza a más de 700 mil personas diariamente. Este proyecto busca que la educación y el mensaje de superación acompañen a los pasajeros en sus trayectos diarios, convirtiendo el tren en una vitrina de historias y aspiraciones que invitan a avanzar y construir un mejor futuro desde el conocimiento.

Como parte de una estrategia de marketing de alto impacto, la Universidad César Vallejo (UCV) llegó a la Línea 1 del Metro de Lima. Video: Infobae Perú

¿Cómo acerca la UCV la educación a los limeños a través del Metro?

Durante la presentación, Kelly Acuña, vicepresidenta ejecutiva de la UCV, resaltó: “La idea principal de este proyecto es que, más allá de un vinil que podamos colocar en un tren, nuestra marca ha decidido acompañar el sueño de miles de peruanos que utilizan el tren. Somos una marca de gente pujante, luchadora y quién más que los peruanos que utilizan la Línea 1 y que se esfuerzan día a día para estar acompañados con una marca que tiene el mismo sentimiento que ellos”.

Foto: Infobae Perú
Foto: Infobae Perú

Por su parte, César Acuña Núñez, gerente de marca de la UCV, explicó: “Queremos ser parte de los sueños de todas esas personas. Sabemos que en el Perú nos trasladamos casi dos o tres horas al día y, como marca, queremos llegar a más hogares y hacer que este propósito de salir adelante sea parte de cada uno de los limeños”.

El alcance de la intervención es significativo: la UCV cuenta con más de 250 mil alumnos y la Línea 1 es utilizada por 700 mil pasajeros diarios. La sede de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, alberga a 27 mil estudiantes, quienes ahora pueden acceder al campus en aproximadamente 50 minutos desde Villa El Salvador, con una tarifa universitaria preferencial de S/0.75.

Kelly Acuña y César Acuña
Kelly Acuña y César Acuña Núñez. Foto: Infobae Perú

Impacto de la presencia universitaria en el transporte público de Lima

El evento contó con la presencia de autoridades universitarias y directores de los diferentes campus: Karina Cárdenas (gerente general), Tania Ruiz (Los Olivos), Julio Zárate (SJL), Augusto López (Ate) y Raúl Valencia (Callao). Se anunció la realización de futuras activaciones, como bienvenidas para nuevos estudiantes y actividades en estaciones clave, además de la posibilidad de ampliar la presencia de la UCV en el sistema de transporte más allá del contrato inicial de seis meses.

Kelly Acuña subrayó que la universidad, en sus 35 años de trayectoria, ha formado a más de 300 mil familias y mantiene un fuerte compromiso con la inclusión educativa, impulsando la formación integral de personas con valores y el acompañamiento a la comunidad, en especial mujeres, madres jóvenes y quienes buscan salir adelante en contextos desafiantes. Según la vicepresidenta ejecutiva, la universidad busca ser reconocida no solo por su tamaño, sino por su capacidad de transformar vidas y acompañar a quienes se esfuerzan diariamente en la ciudad.

