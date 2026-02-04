Perú

Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Va a perder por cuarta vez. Perú no quiere un apellido que el patriarca ensució con sus crímenes”

El director de H13 criticó que la lideresa de Fuerza Popular negara el autoritarismo de su padre, amenazara al fiscal José Domingo Pérez y se presentara como “víctima de la justicia”

El periodista César Hildebrandt cuestionó este martes la entrevista en la que Keiko Fujimori, hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), negó el carácter autoritario del régimen de su padre y lanzó amenazas contra el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, exintegrante del equipo que investiga el caso Lava Jato.

“¿Pero qué hizo Pérez? Pues hizo su trabajo y demostró en más de seis mil páginas que Fuerza Popular recibió millones de dólares en negro y no dio cuenta de ellos ni ante la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) ni ante sus militantes”, afirmó en la última edición de su pódcast.

El director de Hildebrandt en sus trece rechazó que la aspirante presidencial —quien intenta llegar al poder por cuarta ocasión— se haya presentado, en el diálogo con la periodista Milagros Leiva, como “víctima de la justicia”, “mártir de una persecución sañuda” o “blanco de una obsesión criminal” del Ministerio Público.

“Ahora está a la derecha de su pasado fascista y se está jugando por la opción que cree que puede ganar. (...) Una cosa es que el Tribunal Constitucional fujimorista haya limpiado a la señora Fujimori y otra es que el electorado crea que la señora no está embarrada”, señaló.

El comunicador también cuestionó que la dirigente sostenga que su padre, bajo cuyo régimen ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos y se estructuró la mayor red de corrupción del país, encabezada por su asesor en la sombra Vladimiro Montesinos —actualmente encarcelado—, haya permanecido “secuestrado” por la condena impuesta en 2007: veinticinco años de prisión por crímenes contra la humanidad y delitos de corrupción.

“¿Fujimori secuestrado diecisiete años? No, señora Keiko, su papito secuestró al país durante diez años. Su papito fue encarcelado porque se demostró que mandó matar y que robó y permitió el saqueo cuantioso de caudales públicos”, expresó.

“Usted va a perder por cuarta vez. Y no porque haya gente que la odie, sino porque hay gente que le teme. Teme que usted sea el vivo, inexorable y exacto retrato de su padre. El fujimorismo no será jamás el orden, porque la inmoralidad no trae orden, el cinismo no trae orden, la amnesia premeditada no trae orden. El Perú no quiere el orden que impone una pandilla obstinada en limpiar un apellido que el patriarca ensució con sus crímenes”, concluyó en su llamado comentario de la semana.

Librada

La política ha precisado que postulará únicamente a la Presidencia y que no encabezará la lista de su agrupación al Senado, debido a que no desea “un premio de consolación” ni busca inmunidad.

A mediados de enero último, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dispuso el archivo definitivo del proceso por lavado de activos y organización criminal contra la actual candidata, causa anulada un año antes.

La resolución fue emitida al ejecutar una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC), que concluyó que los hechos atribuidos en el denominado ‘caso Cócteles’ carecen de contenido penal conforme al principio de legalidad.

